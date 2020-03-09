Xiaomi Mi A2 Lite, Android 10 almaya başladı!

Xiaomi, Redmi 6 Pro‘yu 2018’in ilk yarısında piyasaya sürdü. Daha sonra telefon, Android Oreo ile Mi A2 Lite olarak yeniden piyasaya sürüldü. 2019‘un başında ise tüm Mi A2 Lite telefonlara Android Pie versiyonu gelmişti. Ve şimdi ise Android 10 güncellemesi bu akıllı telefonlara geldi. OTA sürümü ise zaten bazı telefonlara gelmişti.

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Xiaomi Mi A2 Lite, Android 10 ile hangi özellikleri kazandı?

Güncellemeyle ilgili bilgiler moderatörler ve MIUI forumundaki Mi A2 Lite Yönetim Ekibi tarafından onaylandı. Paketin adı V11.0.2.0.QDLMIXM olacak ve herhangi bir sorun bulunmazsa daha geniş bir sunumla bütün cihazlara gelecek. Burada güncellemeyi indirecek kullanıcılara bir uyarıda bulunmak gerek. Forumlarda bunun bir Beta sürüm olabileceği geçiyor ve bazı kullanıcılarda yazılımsal hatalar olabileceğini belirtelim. En azından bir süre güncellemeyi yüklemeyip beklemeniz tavsiye ediliyor.



Güncelleme ile birlikte Dark Mode cihazlarınıza gelmiş olacak. Aramalara ve mesajlara çeşitli sansür veya engelleme yapabileceğiniz bir ayar eklenecek. Ayrıca canlı altyazı desteği, çeşitli yeni bildirim baloncuları, odaklanma modu, yeni hareket navigasyonları ve bunun yanında Google‘ın en son Android OS‘de tanıttığı diğer tüm çalışan özellikleri cihazlara getiriyor. Oldukça yoğun ve dolu bir güncelleme geliyor diyebiliriz. Android One programındaki Xiaomi cihazlarında bazı yerel Mi uygulamaları var ancak Mi A2 Lite, Radio FM uygulamasını Qualcomm tarafından geliştirilen benzer bir uygulama ile değiştirecek.