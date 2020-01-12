Genel
Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile piyasaya sürülen telefon, ikinci büyük yazılım güncellemesini almış oldu.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android 10 yazılım güncellemesini cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Mi A serisi ile birlikte Android One kapsamında Google ile işbirliğine giden şirket, yazılım güncelleme desteğine devam ediyor. Bu kapsamda, Temmuz 2018 tarihinde tanıtılan Xiaomi Mi A2 modeli için Android 10 güncellemesi paylaşılmaya başladı. Android One kapsamında Google tarafından yayınlanan en güncel işletim işletim sistemini ilk alacak cihazlardan biri olan telefon, işletim sisteminin yayınlanmasından 4 ay sonra güncellemeyi aldı. Jasmine kod adına sahip akıllı telefonun aldığı yeni güncelleme pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. 1.3GB boyutundaki yazılım güncellemesi Android 10 işletim sistemi ile beraber gelen; sistem geneli karanlık mod, dijital denge, akıllı yanıtlama ve hareketler ile arayüz yönetimi yeniliklerini içeriyor. Yeni işletim sistemi güvenlik alanında önemli iyileştirmeleri de içerisinde barındırmakta. Google Aralık ayı güvenlik paketi yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Sistem genelinde bazı hataların düzeltildiği ve stabilite çalışmalarının sağlandığı iletilen bu paketin birkaç gün içinde tüm kullanıcılar ile paylaşılması bekleniliyor. Cihazınızın Android 10 sistem güncellemesini alıp almadığını kontrol etmek isterseniz cihaz menüsünden Ayarlar-Yazılım güncellemesi aşamalarını takip etmeniz yeterli olacaktır.
Xiaomi Mi A2 teknik özellikleri
İşlemci:
Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
Grafik Birimi:
Adreno 512
Ekran:
5.99 inç ekran kasa oranı, 92.6 cm2 (%77.4 ekran-kasa oranı)
Depolama ve RAM:
32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM
Kamera Paketi:
12 MP, f/1.8, 1/2.9″, 1.25µm
20 MP, f/1.8, 1/2.8″, 1.0µm
Genel
Yeni MIUI 12 arayüzü yıl sonunda gelecek!
Geçtiğimiz yıl MIUI 11 arayüzünü kullanıcılara sunan Xiaomi, bu yıl sonunda MIUI 12 arayüzünü de yayınlayacağını doğruladı. Şirket arayüzün yeni sürümünü önceden yaptığı gibi yıl başında açıklayarak ivme kazanmasını sağlayacak. Ek olarak şirket sürüm onayıyla beraber herhangi bir detay açıklamadı ancak arayüzün siyah bir arkaplana sahip logosunu bizlerle paylaştı.
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MIUI ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürüldü, şirket mobil işletim sistemi arayüzünü o günden bu yana yaklaşık 444 haftadır sürekli olarak güncelliyor. Xiaomi kullanıcı arayüzünün 10. yıl dönümünde gelecek olan MIUI 12 sürümünün, yeni ve etkileyici özelliklerle birlikte farklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Son zamanlarda şirket bünyesinde çalışan bir geliştiricinin aktardığı bilgiye göre, Xiaomi global olarak karanlık mod desteğini MIUI 12 ile beraber kullanıcılara sunacak.
Yakın zamanda dağıtımına başlanan MIUI 11, popüler bir işletim sistemi sürümü olarak Xiaomi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Görsel açıdan başlayarak, daha yumuşak simgeler, sistem genelinde kullanılabilen bir karanlık mod, yeni ve geliştirilmiş her zaman açık ekran gibi özelliklerle sunulan sürüm beraberinde gelen animasyonlar ve bildirim sistemiyle de kullanıcıların favorisi haline gelmişti.
Diğer
Yılbaşı hediyeleri, indirimli fiyatlarla MediaMarkt’ta
2020 yılına merhaba demeye hazırlandığımız bugünlerde hepimizde bir hediye telaşı var. Telefondan bilgisayara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ve sağlık ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride yılbaşı hediyesi bulabileceğiniz MediaMarkt’ta yılbaşı indirimleri başladı.
Hediyesini seçemeyene “Hediye bulucu”
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Yılbaşı kampanyasında öne çıkan indirimler
Lenovo Ideapad S145
Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden model, şu anda yılbaşı indirimleriyle birlikte 1999 TL’ye düşmüş durumda. İçerisinde Radeon 530 ekran kartı bulunan modelde 256 GB SSD ve 4 GB RAM gibi özellikler sıralanıyor.
Sennheiser kulaklıklarda %30’a varan indirim
Yılbaşı hediyelerinin en popüler seçimlerinden biri şüphesiz kulaklık. Eğer siz de yılbaşında sevdiklerinize kulaklık hediye etmek istiyorsanız, Sennheiser’ın birçok farklı modeli şu anda indirimde. Eğer tam kablosuz bir model tercih edecekseniz Momentum, daha geleneksel bir model için ise CX 300S gibi modelleri tercih edebilirsiniz.
Philips 50PUS7304
Philips’in üç taraflı Ambilight desteği, 4K çözünürlük ve Android işletim sistemi gibi özellikleriyle öne çıkan TV modeli 50PUS7304, yılbaşı indirimleri kapsamında 3999 TL’ye düşmüş durumda. Eğer yeni bir akıllı TV almak istiyorsanız ve hem Ambilight hem de Android gibi ek özelliklerden faydalanabileceğiniz bir model arıyorsanız, Philips 50PUS7304 bu anlamda iyi bir tercih olacaktır.
Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır
Genel
Yongadan yongaya kuantum ışınlanması yapıldı!
Kuantum fiziği yasalarına dayanarak bilgi işleyebilen teknolojilerin gelişiminin, modern toplum üzerinde derin etkilerinin olacağı su götürmez bir gerçek. Örneğin günümüzdeki en güçlü süper bilgisayarlar için dahi çok karmaşık olan sorunları kuantum bilgisayarlar rahatlıkla çözebiliyor. Hatta kuantum internet, dünya üzerindeki tüm sanal ortam bilgilerini, kötü niyetli siber saldırılardan, olabilecek en üst düzeyde koruma sağlayabilecek.
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Kuantum teknolojilerin temelinde neler var?
Bütün bu işlerin merkezinde kontrol etmesi ve ölçmesi çok zor olan tekli kuantum parçacıkları üzerine kodlanan “kuantum bilgi” yer alıyor. Bristol Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi‘nin işbirliğiyle geliştirilen nano boyutlarda, içerisinde ışık yardımıyla bilgi taşıyan devreler kullanarak yeni yongalar geliştirdiler. Bu yongalar ışık aracılığıyla “kuantum bilgi” işlemeyi yüksek verimlilikle yaparken ve daha az gürültü ortaya çıkarıyor. Bu da demek oluyor ki, kuantum bilgisayarlar ve iletişimde daha karmaşık sistemlerin üretilmesi kuvvetle muhtemel.
Ayrıca, Nature Physics isimli yayında yer alan çalışmaları ile de bazı canlandırmalara ev sahipliği yaptılar. Çığır açan deneylerden birinde ise Bristol Üniversitesi’nin Kuantum Mühendisliği Teknoloji Laboratuarları’ndaki araştırmacılar, ilk kez iki yonga arasındaki bilgilerin kuantum ışınlanmasını gösteriyorlar. Bunun kuantum iletişim ve kuantum bilgisayarların gelişimindeki temel taşlarından biri olacağını söylediler.
Kuantum ışınlanma olayı nedir?
Kuantum ışınlanma, bir kuantum parçacığının dolaşıklık (kuantumda kullanılan bir terim) kullanarak, bir yerden başka bir yere kuantum hal transferi olmasıdır. Başka bir deyişle, söz konusu kuantum parçacığı karşı tarafa fiziksel olarak gitmiyor, karşı tarafta bulunan bir kuantum parçacığının halini kendi haline benzeterek, sanki karşı tarafta bulunuyor gibi bir koşul oluşturuyor. Yani tam anlamıyla, filmlerde gördüğümüz şekildeki gibi bir ışınlanma henüz söz konusu değil. Zaten Bristol Üniversitesi’nin Kuantum Mühendisliği Teknoloji Laboratuarları’ndaki çalışmalarda da iki yonga arasında, birbirine dolanmış bir bağlantı kurmanın oldukça zor olduğu doğrulandı.
Bristol yetkililerinden Dan Llewellyn ” Laboratuarda iki yonga arasında, her iki yongadaki fotonların tek bir kuantum durumunu paylaştığı, yüksek kaliteli bir dolaşıklık bağlantısını görüntüledik. Daha sonra her yonga, dolaşıklığı kullanan bir dizi canlandırma için tamamen programlandı. Esas canlandırma ise bir parçacığın, kuantum ölçümü yapıldıktan sonra iki yonga arasında iletildiği, iki yongalı bir ışınlanma denemesiydi. Bu ölçüm, aynı zamanda dolaşma bağlantısını daraltan ve parçacığın durumunu alıcı yongada başka bir parçacığa aktaran kuantum fiziğinin garip davranışını temel alıyor.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Bristol‘daki diğer bir yetkili olan Dr. Imad Faruque ise ” Yongalar üzerindeki yüksek kaliteli foton kaynakları üzerine olan önceki çalışmalarımızı temel alarak, dört kaynağı kapsayan daha karmaşık bir devre sistemi kurduk. Bu kaynakların tümü test edildi ve dolaşıklı değişim gerçekleştirilen bu deneylerde önemli bir kriter olan neredeyse aynı olan fotonları yaydılar.” şeklinde ekledi.
Kuantum ışınlanmasında %91 oranında isabet!
Sonuçlar son derece yüksek doğrulukta, %91 seviyesinde başarıyla ışınlanma gerçekleştirildi. Buna ek olarak araştırmacılar dolaşıklı değişim (kuantum tekrarlayıcılar ve kuantum ağları için gerekli) ve dört fotonun frekans durumu (kuantum hesaplama ve kuantum internette gerekli) gibi tasarımlarının diğer bazı önemli işlevlerini gösterebildiler.
Danimarka Teknik Üniversitesi‘ndeki (DTU) yetkililerden Dr. Yunhong Ding “Düşük kayıp, yüksek stabilite ve mükemmel kontrol edilebilirlik, entegre kuantum fotonikler için son derece önemlidir. Bu deney, DTU‘da yüksek kaliteli üretime dayanan, son teknoloji düşük kayıplı silikon fotonik teknolojisi sayesinde mümkün oldu.” şeklinde yorumda bulundu
Ayrıca baş sorumlu Dr. Jianwei Wang, Pekin Üniversitesi‘nden yaptığı açıklamada “Gelecekte, kuantum fotonik cihazların ve klasik elektronik kontrollerin tek bir Si-çip entegrasyonu, yonga tabanlı CMOS (bütünleyici metal oksit yarı iletken) uyumlu kuantum iletişim ve bilgi işlemenin kapılarını açacak.” dedi.