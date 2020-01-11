Apple, 2020’de iki milyarıncı iPhone’unu satmaya hazırlanıyor

İlk iPhone, 2007 yılında bundan tam 13 yıl önce dönemin CEO’su Steve Jobs tarafından tanıtılmıştı. O günden bugüne hem Apple‘ın hem de global dünyanın en önemli ürünlerinden biri olmayı başaran model, satış rakamlarıyla da piyasada büyük bir üstünlük elde etti. Apple, iPhone‘un 2020 yılında 2 milyarıncı satışına çok yakın.

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Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın, 2019 ve yeni yılın ilk gününe ait App Store ile ilgili satış rekorunu kırdığını haberimizde paylaşmıştık. Öyle görünüyor ki Apple, 2020 yılında da aynı hızını ara vermeden devam ettirecek. ABD’nin Kaliforniya Cupertino merkezli çalışan 8 farklı pazar analisti şirket, Apple‘ın 2020 yılında 2 milyarıncı iPhone modelini satmaya yakın olduğunu belirtti.

Piyasaya çıktığı 2007 yılından itibaren günümüze kadar 1.9 milyar adet iPhone satışı yapan Apple, 2020 yılında yapacağı satışlar ile 2 milyarıncı modelini satmaya hazırlanıyor. Yapılan çalışmalara göre iPhone satışları için 2020 yılında ön görülen adet 195 milyon. Apple, 2019 yılı içerisinde 186 milyon adet iPhone satmıştı. Bu rakam göz önüne alındığında, 2020 yılı için öngörülen adet sayısına ulaşmanın pek de zor olmayacağı anlaşılıyor. Tüm bu rakamlar düşünüldüğünde, teknoloji pazarının en büyük gözdesi olan akıllı telefonlara rağbetin ne denli yüksek olduğu pek açık. 2020 yılı, tüm telefon üreticileri için bol rekabet dolu geçecek diyebiliriz.