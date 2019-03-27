Yeni Android One telefonları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan Xiaomi, Mi 9‘un düşük varyasyonu Mi 9X‘i piyasaya sürecek. Xiaomi Mi 9X hakkında sızıntılar ortaya çıkarken, henüz bir görsel bulunmuyor.

İlginizi çekebilir: Uygun fiyatlı P30 modeli: P30 Lite

Xiaomi Mi 9X özellikleri

Xiaomi’nin yeni Android One programına dahil olan modeli Mi 9X, 6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alacak olan cihaz, 6 GB RAM ve 64 GB hafıza ile raflarda yerini alacak. Arka tarafında üç adet kamera bulunan Mi 9X’in, ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX586 olurken, 13 MP geniş açılı kamera ve 8 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Ön tarafında, bu sene çıkan neredeyse her telefonda olduğu gibi 32 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor.

18W hızlı şarj desteği ile gelen telefon, 3300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca cihazın kasa kalınlığı ise 7.5 mm olarak görünüyor. Cihaz hakkında bilinen özellikler böyle olurken, henüz fiyat ve resim gibi konularda bir bilgi bulunmuyor.