Uygun fiyatlı P30 modeli: P30 Lite

Huawei P30 serisinin uygun fiyatlı varyasyonu olan P30 Lite ön siparişe açıldı. Yapılan etkinlikte P30 Lite hakkında bir bilgi verilmezken, Huawei’nin resmi sitesinde ön siparişe açıldı.

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Bugün ön siparişe açılan uygun fiyatlı P30 Lite, P30 ve P30 Pro’ya tasarım anlamında benzerken, su damlası çentik bu cihazda da kullanılmış. 6.15 inçlik bir IPS LCD ekran ile karşımıza çıkan P30 Lite, bu ekranda 1080 x 2312 piksel çözünürlük sunuyor. Hisilicon Kirin 710 yonga setini kullanan cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri sunuyor. Depolama kısmında 128 GB‘lık tek bir seçenek sunulmuş durumda.

Cihaz, arka tarafında dikey bir şekilde konumlandırılmış üçlü kamera dizisine sahip. Ana kamera 24 MP çözünürlüğe sahip olurken, 8 MP çözünürlükte geniş açı, 2 MP genişliğinde ise derinlik algılayıcı sensör kullanılmış. Cihazın ön tarafında kullanılan sensör ise P30 ve P30 Pro ile kullanılan sensör ile aynı, 32 MP çözünürlüğe sahip.

Android 9 Pie ile gelen cihaz, EMUI 9.1 arayüzü ile bizleri karşılıyor. 3340 mAh kapasiteye sahip bataryaya sahip olan P30 Lite‘ın parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Ön siparişte sunulan cihazlar, mobil operatörlerle birlikte kontratlı bir şekilde sunuluyor. P30 Lite‘ın kontratsız fiyatı ise 336 dolar olarak görünüyor. Bu fiyatın 4 GB‘lık varyasyona ait olduğunu söyleyelim.

Huawei P30 Lite detaylı özellikleri

Ekran Boyutu: 6.15 inç

Panel Türü: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2312

Piksel Yoğunluğu: 415 PPI

Ekran/Kasa Oranı: %84.2

İşlemci: Hislicon Kirin 710(8 çekirdekli, 12 nm üretim teknolojisi, 2.2 GHz Frekans)

RAM: 4 GB / 6 GB

Arka Kameralar: 24 MP (f/1.8) + 8 MP Geniş Açı + 2 MP Derinlik Algılayıcı

Ön Kamera: 32 MP

Depolama: 128 GB

Batarya: 3340 mAh(30W hızlı şarj destekli)

İşletim Sistemi: Android 9 Pie – EMUI 9.1

Diğer Özellikler: Parmak izi okuyucu(arka tarafta), 3.5mm kulaklık girişi, arttırılabilir hafıza

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz ve Mavi

Fiyat: 339 dolar(4 GB)