Xiaomi Mi 9T Pro, Türkiye’ye geliyor!

Xiaomi Mi 9T Pro modelinin Türkiye’de satışa sunulacağı şirketin resmi hesabı Mi Store Türkiye‘nin Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi 9T Pro özellikleri

Geçtiğimiz dönemde piyasaya sürülen Xiaomi Mi 9T modelinin ardından Mi 9T Pro‘nun da Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı merak konusu olmuştu. Xiaomi‘nin Türkiye’deki resmi distribütörlerinden Evofone‘un yaptığı duyuru oluşan bu soru işaretlerini giderdi.

64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri sunan Mi 9T Pro, 6 GB RAM‘e sahip. gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacak. 6.39 inçlik Super AMOLED ekranı ise Full HD+ (2340×1080 piksel) çözünürlüğünde. Telefonun arkasında bulunan üçlü kamera kurulumu ise; 48 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP (f/2.4) telephoto kamera ve 13 MP (f/2.4) ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Mi 9T Pro‘un pop-up (açılır kapanır) selfie kamerası ise 20 MP (f/2.2) çözünürlüğünde.

27W (Quick Charge 4+) destekli 4000 mAh büyüklüğündeki bir bataryaya sahip olan telefon, kutusundan Android 9.0 (Pie) işletim sistemi üzerine kurulu MIUI 10 arayüzüyle çıkıyor. Telefonun ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı ise henüz belli değil.