Realme XT, 64 MP ana kamerayla gelecek!

Realme XT modeli Samsung’un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı 64 MP kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olabilir.

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Realme XT kamera özellikleri

Realme‘nin global pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase, Weibo’da XT modelinin tasarımını paylaştı ve telefonun dört arka kamerasından birinde Samsung üretimi yeni nesil 1/1.7 inç ISOCELL Bright GW1‘a yer verildiğini açıkladı.

Telefonun arkasında konumlanan diğer üç kameranın ise ultra geniş açılı kamera, makro kamera ve derinlik sensörü olması bekleniyor. Bir diğer Çinli telefon üreticisi olan Xiaomi‘nin 29 Ağustos‘ta tanıtacağı telefonu Redmi Note 8 Pro‘nun da aynı ana kamerayı kullanacağı tahmin ediliyor. Telefonların çıkış tarihleri henüz belli olmadığı için pazardaki 64 MP kamera sensörünü kullanan ilk cihazın hangisi olacağı henüz belli değil.

Realme XT‘nin kamerasıyla çekilen ilk fotoğraf örnekleri bu ayın başlarında paylaşılmıştı. Her dört pikselin birleşerek bir piksel oluşturduğu 16 MP çözünürlükteki fotoğrafların kalitesinden övgüyle bahsedilmişti.