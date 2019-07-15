Xiaomi Mi 9T inceleme – Tam ekran, “pop-up” kamera!

Xiaomi Mi 9T inceleme videomuzda, şirketin ülkemizde satışa çıkardığı en yeni akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?

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Xiaomi Mi 9T inceleme

Öncelikle fiyatlardan başlayacak olursak cihazın ülkemizde iki farklı versiyonu var. Bunlardan biri 64 GB depolama alanı sunuyor ve 3799 TL‘ye satılırken, diğeri 128 GB depolama ile 3999 TL satış fiyatıyla satılıyor.

Tasarımsal açıdan cihazın en büyük avantajı hem tam ekran bir yapı sunuyor olması hem de mavi ve kırmızı renkleriyle birlikte arka bölümde farklı görünen bir anlayış sunuyor olması. Genel malzeme yapısı ise yan çerçeveler alüminyum, önü ve arkası ise cam. Telefonda 3.5 mm‘lik kulaklık girişi üst bölümde yer alırken ne yazık ki stereo hoparlörün olmadığını belirtelim.

Xiaomi Mi 9T inceleme videomuzda ekrandan söz edecek olursak 6.39 inç boyutlu AMOLED panel ve Full HD+ çözünürlük karşımıza çıkıyor. HDR10+ destekli bu ekranda yaklaşık 650 nit maksimum parlaklık seviyesi bulunuyor. Ekranda tam ekran yapısı olması kullanımı olumlu yönde etkileyen en önemli faktör. Ayrıca AMOLED panel ile telefonda kullanabileceğiniz birçok farklı her zaman açık ekran teması bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 730′dan alan telefonda 6 GB RAM, 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. İlk kez deneyimleme fırsatı bulduğumuz Snadpragon 730 modeli, 7 nm üretim süreciyle üretilen ve üst segmente benzer bir performans sunan bir işlemci. Bu işlemciyle günümüzde rahatlıkla tüm oyunları oynayabiliyor, arayüz ve diğer mobil uygulamalarda amiral gemisi işlemci performansından bir fark görmüyorsunuz.

Telefonun arka tarafında F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP‘lik bir ana kamera ile birlikte 8 MP telephoto lens ve 13 MP‘lik bir geniş açı lens bulunuyor. Telephoto sayesinde 2x optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. Geniş açı da normalden çok daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmenize sebep oluyor. Telefonun kamera anlamında OIS desteği sunmuyor oluşu ise belki de en büyük eksiği. Zira video performansı çok iyi değil. Ön tarafta ise 20 MP’lik açılır-kapanır formda bir ön kamera kullanılmış. Ön kameranın her iki yanında bir LED ışık yer alıyor ve kamera açılırken bir efekt sesinin çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu kamera 300.000 kez açılıp kapanmaya karşı test edilmiş durumda.

Son olarak pilden söz edecek olursak 4000 mAh kapasite ile birlikte 7 saate varan bir ekran süresi alabildik. Ayrıca kutu içerğinden 18W’lık bir hızlı şarj adaptörünün de olduğunu belirtelim.