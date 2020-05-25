Xiaomi Mi 9T için MIUI 12 güncellemesi yayınlandı!

Xiaomi, akıllı telefonlarında yer alacak yeni mobil arayüzü MIUI 12’yi geçtiğimiz ay resmi olarak duyurdu. Marka mevcut cihazlarını hızlı şekilde güncelleyeceğine söz verirken, Xiaomi Mi 9T ve Redmi K20 için MIUI 12 güncellemesi dağıtılmaya başladı.

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Xiaomi Mi 9T ve Redmi K20 kullanıcılarına MIUI 12 sürprizi!

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta MIUI 12 sürümünün global sürümü duyurulmuş ve bazı cihazlar için beta süreci başlatılmıştı. Hindistan’dan gelen güncel haberler ise sürpriz şekilde güncellemenin kararlı halinin dağıtımına başlandığını gösteriyor. Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T) modeli için indirilebilir durumda olduğu belirtilen güncelleme, böylece söz verilen Haziran ayından daha erken tarihte kullanıcılarla buluşmuş oldu.

“V12.0.0.11.QFJMIXM” derleme numaralı sürüm güncellemesi, altyapı tarafında Android 10 işletim sistemini temel alıyor. Ancak MIUI 12’nin getirdiği ve kullanıcı deneyimini iyileştiren bir takım özelleştirmeler dikkat çekiyor. Tasarımında ufak makyajlar yapılan arayüzün kilit ekranındaki saat tasarımı değiştirilmiş. Ayrıca sil baştan tasarlanan hızlı ayarlar menüsünün de iOS 13’e benzer şekilde olduğu belirtiliyor. Bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi ise her yazılım güncellemesinden alışkın olduğumuz klasik değişiklikler arasında yer alıyor.

Redmi K20 için kullanılan MIUI 12 sürümüne ait derleme kodlarının Xiaomi Mi 9T ile aynı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla global versiyon için sunulan kararlı sürümün eş zamanlı olarak bu cihaza da ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Mi 9T için kararlı sürümü beklemeden MIUI 12’yi denemek isteyenlerin beta sürümüne geçiş yapabileceğini de belirtelim.