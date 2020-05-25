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Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’de EKG sertifikası aldı!
Samsung Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’de EKG sertifikasını sonunda aldı. Özellik yakında kullanıcılara sunulacak. Ancak hemen sevinmeyin.
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Samsung, EKG özelliği ile alakalı gelişmeyi duyurdu!
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch Active 2, akıllı saat rekabetinde önemli bir yere sahip. Tıpkı yeni nesil Apple Watch gibi içerisinde sağlık yönünde önemli bir özellik olan EKG bulunsa da, gerekli sertifikalar bulunmadığı için bu özellik henüz kullanılabilir durumda değil. Daha önceden Galaxy Watch için yeni sağlık uygulamasını duyuran firma, şimdi de Galaxy Watch Active 2 için gerekli izinleri aldı. Resmi sitesinden son durumu anlatan bir yazı paylaşan firma, yakın zamanda saatler için bir güncelleme yayınlayarak gerekli izinlerin alındığını kullanıcılarına aktardı. Kore Yiyecek ve İlaç Güvenliği Bakanlığı üzerinden alınan sertifika sayesinde özellik artık kullanılabilir olacak. Güncellemenin 2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar dağıtılması da beklenmekte.
Her ne kadar bu olumlu bir gelişme olarak gözükse de, erken sevinmemekte fayda var. Zira Samsung şimdilik sadece Güney Kore sınırları içerisinde bu özelliği aktif edebilecek. Özellikle ABD ve Avrupa sınırları içerisinde EKG özelliğinin kullanılması hala mümkün değil. Çünkü firmanın bu özelliği aktif etmek istediği ülkelerde veya bölgeler de tek tek gerekli mercilerden izin alması gerekiyor. Hal böyle olunca ne yazık ki bir süre daha beklemek gerekiyor.
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AirPods, sağlık konusunda yeni özelliklere sahip olacak!
Apple AirPods, yeni nesli ile birlikte sağlık yönünden daha fazla özelliğe sahip olabilir. Gelen bilgilere göre firma, kulaklıkları sağlık takibi konusunda geliştirmeyi düşünüyor.
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AirPods, sağlığınızı takip etmenizde size yardımcı olabilir!
Apple firmasının gerçek kablosuz kulaklıkları AirPods serisi, artık sadece müzik dinlemek için var olmayacak. Gelen son bilgilere göre firma, yeni nesil AirPods kulaklıkların içine, ışık sensörleri yerleştirmeyi düşünüyor. DigiTimes isimli haber sitesinde yer alan rapora göre Apple, ışık sensörlerini yeni nesil kulaklıklarına yerleştirerek kullanıcıların sağlık konusunda bilgi almayı planladığı öğrenildi. Nabız ve kanda yer alan oksijen yoğunluğu gibi bilgileri bu sensörler ile ölçmek isteyen firma, aynı zamanda spor sırasında kullanımı arttırmak adına adım sayar özelliğini de bu kulaklıklara yerleştirmek istiyor.
Apple hali hazırda Apple Watch ile birlikte sağlık konusunda önemli gelişmeler gerçekleştiriyor. Ancak bu gelişmeler sonrasında firma bu işi kulaklıklar yardımıyla da yapmayı deneyecek gibi duruyor. Rapora göre bir veya iki yıl içerisinde çıkacak AirPods kulaklıklar daha önce saydığımız özellikleri içerisinde bulunduracak. Firmanın zaten sağlık konusunda verdiği önem en başından beri bilinirken, Tim Cook da bu konu hakkında, insanlığa en büyük katkıyı yapma gayesi altında olduklarını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler 2021 ve 2022 yılları içerisinde çıkartılacak AirPods ve Pro modellerine çevrildi. Bakalım firma bu konuda geliştirmeleri sağlayabilecek mi, yakın bir zamanda “kulaklık” kelimesi başka bir anlam daha içerebilecek mi merakla bekliyor olacağız.
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Realme yeni kulaklıklarını ve powerbanklerini tanıttı!
Bugün Çin ve Hindistan‘da aynı anda düzenlenen etkinliklerde Realme, Buds Q, Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklarını ve powerbanklerini tanıttı. Buds Q, Hermès yardımcı tasarımcısı José Lévy tarafından tasarlandı. Cihaz 20 saat pil ömrü ve Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geliyor.
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Yeni Realme kulaklık ve powerbanklerinin özellikleri neler?
Realme Buds Q, su sıçramalarına karşı dirençli IPX4 sertifikası ile gelecek. Her bir kulaklığın ağırlığı 3.6 gram ve kutusu ile birlikte toplam 35.3 gram ağırlığa sahip olacak. Buds Q’nun 10 mm sürücüleri ve 30W değerinde hızlı şarj olabilen kasası bulunuyor. Bunun haricinde cihazda kablosuz şarj desteği bulunmuyor.
Realme Buds Q, 129 CNY(17€) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Buds Air Neo, Realme‘nin Buds Air kulaklığına oldukça benziyor. Ancak aradaki fark 13 mm’lik biraz daha büyük sürücülere sahip olması. Kutusunda kablosuz şarj desteği bulunmuyor ve kulaklıkların gürültü önleme özelliği yok. Buds Air Neo, 17 saate kadar kullanım ömrüne (kulaklıkların 3 saat), 119.2 ms gecikmeli Bluetooth 5.0 özelliğine sahip olacak. Ayrıca Realme tarafından geliştirilen otomatik bağlanma özelliği de bulunacak. Cihazın yeşil, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak.
Buds Air Neo, 270 CNY(35€) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Son olarak şirket, 30W Dart ve Power Bank 2 olmak üzere iki farklı powerbank tanıttı. 30W Dart, 10.000 mAh kapasiteye ve 30W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip. Fiyatı ise henüz belli değil. Power Bank 2 ise 10.000 mAh kapasite ve 18W çift yönlü şarja sahip. Cihazın bir adet USB-A ve bir adet USB-C portu bulunuyor. Power Bank 2, Realme‘nin kendi sitesi ve Hindistan‘da Flipkart aracılığı ile satışa çıktı.
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Apple AirPods Studio yakında geliyor!
Apple, müzik konusunda yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma yeni kafa bantlı kulaklığı AirPods Studio cihazını yakında çıkarabilir.
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AirPods ailesi genişlemeye devam ediyor!
Apple, son zamanlarda yaptığı müzik ve ses atılımlarına devam ediyor. AirPods serisi ile gerçek kablosuz kulaklık deneyimini kullanıcılarına sunan firma, zamanla daha kuvvetli ve profesyonel cihazlar çıkarabileceğini göstermişti. Geçen yıl çıkardığı AirPods Pro cihazlarıyla, müzik dinlemeyi seven kullanıcıları için atılım yapan firma görünüşe göre bu atılımı sadece kulak içi kulaklıkla sınırlı tutmayacak. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan habere göre Apple, yakın gelecekte kafa bantlı kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. AirPods Studio adını verdiği yeni kulaklıklar ile, daha profesyonel bir kullanım vadetmesi beklenen firmanın bu yıl içerisinde bu kulaklıkları tanıtması ve piyasaya sunması bekleniyor. Firmanın çoktan üretim zincirini ayarladığı ve her şeyin hazır olduğu iddia edildi.
Özellikle gerçek kablosuz kulaklıklar sayesinde piyasaya neredeyse yön veren firma, arkasına bu konuda atılım yapan bir çok firmayı eklemişti. AirPods Pro ile ses ve gürültü engelleme sistemlerinde başarıya ulaşan firmanın şimdi de adından da anlaşılacağı gibi daha stüdyo kullanımlarına uygun bir cihaz geliştirdiği öğrenildi. Tam olarak çıkış tarihi belli olmasa da yeni nesil kulaklığın bu yıl içerisinde piyasaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Apple, yeni nesil kafa bantlı kulaklığıyla önceki nesillerde elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi.