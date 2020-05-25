Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’de EKG sertifikası aldı!

Samsung Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’de EKG sertifikasını sonunda aldı. Özellik yakında kullanıcılara sunulacak. Ancak hemen sevinmeyin.

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Samsung, EKG özelliği ile alakalı gelişmeyi duyurdu!

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch Active 2, akıllı saat rekabetinde önemli bir yere sahip. Tıpkı yeni nesil Apple Watch gibi içerisinde sağlık yönünde önemli bir özellik olan EKG bulunsa da, gerekli sertifikalar bulunmadığı için bu özellik henüz kullanılabilir durumda değil. Daha önceden Galaxy Watch için yeni sağlık uygulamasını duyuran firma, şimdi de Galaxy Watch Active 2 için gerekli izinleri aldı. Resmi sitesinden son durumu anlatan bir yazı paylaşan firma, yakın zamanda saatler için bir güncelleme yayınlayarak gerekli izinlerin alındığını kullanıcılarına aktardı. Kore Yiyecek ve İlaç Güvenliği Bakanlığı üzerinden alınan sertifika sayesinde özellik artık kullanılabilir olacak. Güncellemenin 2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar dağıtılması da beklenmekte.

Her ne kadar bu olumlu bir gelişme olarak gözükse de, erken sevinmemekte fayda var. Zira Samsung şimdilik sadece Güney Kore sınırları içerisinde bu özelliği aktif edebilecek. Özellikle ABD ve Avrupa sınırları içerisinde EKG özelliğinin kullanılması hala mümkün değil. Çünkü firmanın bu özelliği aktif etmek istediği ülkelerde veya bölgeler de tek tek gerekli mercilerden izin alması gerekiyor. Hal böyle olunca ne yazık ki bir süre daha beklemek gerekiyor.