Xiaomi Mi 9T alınır mı? Fiyatını nasıl bulduk?

Xiaomi Mi 9T modeli, bugün şirketin ülkemizde gerçekleştirdiği lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Peki açıklanan 3799 TL ve 3999 Tl fiyat etiketi hakkında ne düşünüyoruz? Xiaomi Mi 9T alınır mı? Tüm bu soruların cevabını bu videoda verdik.

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Xiaomi Mi 9T özellikleri

Normalde Redmi K20 olarak bilinen cihaz, Türkiye’de ve bazı pazarlarda Mi 9T adını alacak. Kalbinde Snapdragon 730 yonga seti bulunan cihazda 6 GB bellek ve 64 GB ile 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 6,39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan Mi 9T, 48 MP + 13 MP ve 8 MP çözünürlüğe sahip üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Hareketli mekanizmaya sahip olan ön kamera ise 20 MP değerinde.

Ekrandan parmak izi okuma teknolojisine sahip olan cihaz, 4000 mAh batarya ile de uzun süre boyunca kullanım vadediyor.

Xiaomi Mi 9T fiyatı

Xiaomi Mi 9T için 6 GB + 64 GB 3799 TL olarak belirlenirken 6 GB + 128 GB versiyon ise 3999 TL’den satışa sunuluyor. Cihazlar Temmuz ayında piyasada olacak.