Xiaomi Mi 9’un tüm kamera modları #1 (VİDEO)

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 kamera modları ile karşınızda. Tüm kamera modlarını ve video varyasyonlarına baktığımız yeni konseptimiz ile karşınızdayız.

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Xiaomi Mi 9’un tüm kamera modları #1

Xiaomi Mi 9 kamera özellikleri

Xiaomi Mi 9, arka tarafında üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğündeyken, f/1.75 diyafram açıklığına sahip. Optik imaj sabitleyicisi bulunmayan Mi 9’da, ikinci kamera olarak 16 MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip ekstra geniş açı sensörü kullanılmış durumda. Derinlik algılayıcı olarak kullanılan 12 MP çözünürlüğe sahip Samsung sensör, 2X optik zoom özelliğini Mi 9’a kazandırıyor.

Cihazın ön tarafında yer alan 20 MP çözünürlüğe sahip sensör, yapay zeka sahne algılama, yapay zeka destekli portre modlarını bizlere sunuyor. Ayrıca cihaz bu ön kamera ile birlikte yüz tanıma özelliğini de kullanıyor. Bu şekilde yüz tanıma kilidi desteklenmiş oluyor.

Xiaomi Mi 9’un standart kamera uygulamasında bulunan tüm modlarla birlikte çektiğimiz görseller ve videoları sizlerle paylaştığımız bu videoda yorumu sizlere bırakıyoruz.

NOT: Tüm modlarda çekmiş olduğumuz fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz: https://hwp.to/2LbMIRP

Xiaomi Mi 9 Video Çözünürlükleri

Arka kamera:

4K 60 FPS

4K 30 FPS

1080p 60 FPS

1080p 30 FPS

Ön Kamera:

1080p 30 FPS

720p 60 FPS