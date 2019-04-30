iPhone XS ve XR desteğine sahip Jailbreak geliştirildi

Electra ekibi iPhone XS, iPhone XR ve Apple TV(tvOS 12.1.1) dahil olmak üzere iOS 12(12.1.2) sürümünü kapsayan bir Jailbreak sürümü yayınladı.

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Yeni Jailbreak sürümü yayınlandı

Chimera, yalnızca CoreTrust bypass özelliğini kullanmakla kalmayıp, iPhone XS, iPhone XR ve iPad’ler de dahil olmak üzere A12 Bionic işlemcisine sahip ilk Jailbreak’i geliştirdi. Chimera, kullanıcıların dosyalarına herhangi bir etki sağlamayarak güvenli olduğunu kullanıcılarına gösterdi.

Ekip, pilin bitmesi, telefonun donması veya çökmesi gibi sorunların olmaması için Jailbreak sürümünü yeni baştan kodlandı. Ayrıca bu yüklemeyi yapacaklar, cihazlarının iOS 12.1.2 sürümüne sahip oluğunu kontrol etmeliler. Daha fazla detaylı bilgi ve kurulum adımlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.