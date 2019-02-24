Çinli teknoloji devinin yepyeni modeli Mi 9 SE’i Mobil Dünya Kongresi’nde Barselona’da tanıttı. Bu tanıtılan modelin ilk bakışını sizler için gerçekleştiriyoruz.

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Xiaomi Mi 9 SE ön inceleme!

Xiaomi Mi 9 SE özellikleri

Tasarımsal açıdan Mi 9 modeline göre 5.97 inç ekran boyutuyla biraz daha küçük olan cihaz, damla çentik tasarımını kullanıyor ve ekrandan parmak izi sunuyor. Mavi, pembe ve gri gibi farklı renk seçenekleriyle gelen telefonda, ne yazık ki suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunmuyor.

Gücünü Snapdragon 712 platformundan alan cihaz, 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor. İşlemciden söz etmişken, 10 nm FinFET sürecinde üretilen ve Bluetooth 5.0 ile çift LTE destekleyen Snapdragon 712 bir önceki model olan 710’a göre %10 oranında daha performanslı. Ayrıca işlemcinin Quick Charge 4+ teknolojisine desteği de bulunuyor. Cihazın kamerasına baktığımızda 48 MP’lik Sony IMX586 sensörünü kullanan bir ana kamera karşımıza çıkıyor. Bu ana kameraya 13 MP ultra geniş açı lens ve 8 MP telefoto lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Xiaomi Mi 9 SE modeli 3.070 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Telefon 18W‘lık bir hızlı şarj desteğine de sahip. Ancak telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olmadığını da belirtelim. Telefon 1.999 Yuan yani yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle satılacak.