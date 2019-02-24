Xiaomi Mi 9 Barselona’da bulunan ekibimizin elinde! Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından tanıtılan yeni amiral gemisi modelinin ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Xiaomi Mi 9 ön inceleme

6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip Mi 9’un panelini ise Samsung üretmiş durumda. 1080 X 2280 piksel çözünürlüğünde olan ekran, Gorilla Glass 6 sertifikasına sahip. Bu sertifika ile birlikte çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. Geçtiğimiz yıl çentik tasarım ile karşımıza çıkan Mi 8’den sonra bu yıl su damlası çentiği olarak tabir ettiğimiz bir çentik türüne yer verilmiş. Bu şekilde aslında yüz tanıma teknolojisinin gelişmiş özelliklerinden vazgeçilmiş diyebiliriz.

Mi 9’un ön kısmının alt tarafındaki çerçeve ise bir önceki nesle göre yüzde 40 daha da fazla inceltilmiş. Yüzde 90’a varan ekran kasa oranını yakalamayı başaran cihaz, 4 kenarı kavisli arka tarafı ile tutmayı daha konforlu hale getiriyor. Mi 9’un kenarında Google Asistan’ı çalıştırmak için özel bir tuş yer alırken, parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre bir şekilde geliyor.

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Xiaomi Mi 9, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor, bu işlemci üç kümeli bir mimariye sahip. Bu sayede telefon, düşük işlemler için tek bir Kryo 485 çekirdeği, orta seviye işlemler için 3 adet Kryo 485 ve yüksek işlemler için 4 adet Kryo 485 çekirdeği sırasıyla devreye sokuyor. Ayrıca cihazda işlemci tarafında yüzde 45’lere varan performans artışı yaşanırken, grafik tarafında ise yüzde 25 performans artışı görülüyor.

Yeni nesil enerji verimliliğini ön planda tutan 7 nm üretim teknolojisine sahip işlemciler, yapay zekayı kullanarak birçok işlemi hızlıca gerçekleştirebiliyor. Bu şekilde Game Mode adı verilen modla birlikte, yapay zeka sahneyi tanıyarak, oyun için grafikleri ve işlemci yükünü optimize ediyor. Tüm bunların yanında 6 GB /8 GB DDR4 RAM seçenekleri bulunan cihazda 64 GB / 128 GB / 256 GB ,UFS 2.1 depolama kapasitesi bulunuyor.

Batarya kapasitesi olarak 3300 mAh kapasiteye sahip verimli bir batarya kullanılmışken, MIUI 10arayüzünde bulunan karanlık mod ile birlikte oldukça fazla kullanım ömrünü bizlere sunuyor. Ayrıca telefon 27 W hızlı şarj özelliğini desteklerken, 20 W kablosuz şarj özelliği de bu destekler arasında yer alıyor.

Xiaomi Mi 9 kamerası

Mi 9’un arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış üç adet kamera bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX586 sensörünü kullanırken, 0.8 mikron piksel boyutuna sahip. İkinci kamera 16 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX481 sensörünü kullanıyor. İkinci kameranın diyafram açıklığı f/2.2 olurken, 117 derece geniş açı sensörü olarak görev yapıyor. Üçüncü kamera olarak görev yapan sensör ise 12 MP çözünürlüğü bizlere sunarken, 2x optik zoom imkanı sunuyor.

Lazer tabanlı otomatik odaklama ve kontrast algılamalı otomatik odaklama desteklenmiş durumda. Bu kombinasyon ile 4 cm makro çekim yapabiliyor.

Xiaomi Mi 9 fiyatı

Çok kısa süre içerisinde ön siparişe açılacak olan Xiaomi Mi 9, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 450 dolar, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 490 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip.