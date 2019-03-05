Xiaomi Mi 8 Lite kutusundan çıkıyor (VİDEO)

Xiaomi Mi 8 Lite kutu açılışı videomuzda, çok sorulan akıllı telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Bakalım ilk bakışta Xiaomi Mi 8 Lite neler sunuyor?

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Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

Telefonun geceyarısı siyahı, şafak mavisi ve alacakaranlık altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı akıllı telefonun arka tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ise çentik tasarımını kullanan bir cihaz görüyoruz.

Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan cihazda, 4 GB veya 6 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri sıralanıyor. Telefon 256 GB‘a kadar microSD kart desteğini bünyesinde barındırıyor. Arka tarafında 12 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera sunan Xiaomi Mi 8 Lite modelinde yapay zeka desteği de bulunuyor. İkinci kamera, tahmin edebileceğiniz üzere derinlik algıyacısı olarak çalışıyor. Telefonun ön tarafında ise 24 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Son olarak telefonda Quick Charge 3.0 destekli 3350 mAh kapasiteli pil bulunuyor.