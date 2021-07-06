Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 yonga setiyle piyasaya çıkacak!
Geçtiğimiz birkaç haftada, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi olan Mi 12 serisi ile ilgili pek çok yeni rapor ve sızıntı ortaya çıktı. Raporlara göre Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 ile piyasaya çıkacak olan ilk akıllı telefon olacak. Geçtiğimiz nesilde Snapdragon 888’i ilk kez Xiaomi Mi 11 kullanmıştı.
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Snapdragon 895, tahmini olarak ne zaman piyasaya çıkacak?
Çin’den gelen raporlar, Snapdragon 895’in gelişiminin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Ayrıca, bu çipe sahip akıllı telefonların bu yıl aralık ayı gibi erken bir zamanda piyasaya sürüleceğine dair spekülasyonlar mevcut. Snapdragon 888’li Xiaomi Mi 11, Aralık 2020’de resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi çipinin ismi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Qualcomm’un yaptığı adlandırmalara baktığımızda çipin Snapdragon 895 adını alması muhtemel gözüküyor. Qualcomm, Snapdragon 865’ten sonra Snapdragon 875 ile seriye devam edecekti. Fakat şirket bu çipe Snapdragon 888 adını verdi. Bunun nedeni, “888” sayısının Çin’de uğurlu olarak kabul edilmesiydi. “888” ve “865” arasındaki 875 ile 885 geçildiği için çoğu raporda yeni yonga seti “Snapdragon 895” olarak belirtiliyor.
Xiaomi’nin akıllı telefon serisindeki bir sonraki amiral gemisi, Xiaomi Mi 12 olacak. Geçen yılki gibi yeni nesil Snapdragon yonga setini ilk kullanan cihazlar yine “Mi” serisine ait olacak. Ancak Xiaomi, bu işlemciyi piyasaya sürmeye çalışan tek şirket değil. Daha önce, Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu genel müdürü Chen Jin önemli bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre Snapdragon 895 işlemcili yeni Lenovo amiral gemisi, 2021’de yılbaşından önce piyasaya çıkacak. Yani, yeni Lenovo amiral gemisini Aralık 2020’de resmi olarak göreceğiz. Yeni yonga setini ilk piyasaya sürme yarışında kimin galip geleceğini henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak iki taraftan da gelen açıklamalar, rekabetin kızışacağını gösteriyor.
Mevcut raporlara göre Xiaomi Mi 12, kamera alanında büyük iyileştirmeler ile gelecek. Xiaomi Mi 12 Ultra’nın çıktığı dönemde en iyi kameraya sahip akıllı telefon olması bekleniyor. Weibo’daki bir sızıntı uzmanına göre Mi 12 Ultra, 1 inç boyutunda 192 MP’lik ana kameraya sahip olacak. Bununla birlikte en büyük kamera sensörü, Mi 12 Ultra’da bulunacak. Bu sensör, 12 MP’lik çekimler elde etmek için 16 kareyi bir araya getirecek. Ayrıca kamera, ışık ve görüntü yakalamada önceki nesilden çok daha iyi sonuçlar verecek.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
OPPO ülkemizde yaptığı yatırımlarla yerli üretime hız kesmeden devam ediyor. Yerli üretim telefonların arasında şık tasarımıyla dikkat çeken modelin detaylı incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
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OPPO’nun tasarım kısmında en başarılı markalardan birisi olduğu aşikar. Üst segment telefonlarıın haricinde orta segmentte hatta giriş segmentinde bile tasarım konusunda çok başarılı telefonlar çıkartıyorlar. Burada da OPPO A74 modelinde çok şık bir tasarım bizleri karşılıyor. İki farklı ile renk ile gelen A74 renk geçişleriyle estetik tasarım anlayışına şıklık katmış. 160mm x 73.8mm x 8mm ince yapısı sayesinde de elde tutuşu rahat olan model 175gram ağırlığıyla da sizi yormuyor.
Orta seviye telefonlarda da artık standart olarak görmeye başladığımız AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın büyüklüğü ise 6.43 inç. FHD+ çözünürlük ile gelen model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca 430 nit normal 800 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran çerçevelerinin de görece az olması sebebiyle %84.4 ekran gövde oranı sunuyor.
Performans konusunda Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisiyle birlikte Adreno 610 GPU eşlik ediyor. 4GB RAM / 128GB Hafıza seçenekleri bulunan telefonun hafızasını dilerseniz 256GB’ye kadar arttırılabiliyorsunuz. Kutudan Android 11 ColorOS 11.1 ile çıkan telefonda dikkat çekici bir özellik olarak RAM arttırma özelliği bulunuyor. Depolama alanından alacağı maksimum 3GB (1GB-2GB-3GB kademeleri var) ile 7GB RAM’e sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanımda daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Kamera tarafında her OPPO telefon gibi A74’te iyi işler başarıyor diyebiliriz. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerinde, ikinci kamerası 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası, üçüncü kamera ise2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip bir derinlik algılayıcı sensör/kamera işlevi görüyor. Bu kameralar ile 1080p/30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip in kamera bulunuyor.
Batarya tarafı OPPO A74’ün en güçlü olduğu özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir pili içerisinde bulunduran model 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekliyor. Normal kullanımda iki günlük bir pil ömrü vadeden telefon yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca 30 dakikada %54 dolum yapabiliyor. Bu sayede kısa süre içerisinde gününüzü kurtaracak bir pil ömrünüz oluyor.
Ses konusunda mono hoparlör sunan modelin ses seviyesi iyi olsa da sesin temiz ve berrak gelmesi konusunda eksiklikleri bulunuyor. Buna ek olarak 3.5mm kulaklık girişini de bulundurmasıyla sizde kendi kulaklığınız ile bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulaklığının çıkması da OPPO A74’ün artı yönlerinden bir tanesi.
WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını içerisinde bulunduran A74, günümüz teknolojilerini karşılayabiliyor. Yükleme ve indirme işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyorken bluetooth bağlantısını da kesintisiz sürdürebiliyor. Herhangi bir bluetooth bağlantısına sahip cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth kulaklıklarda da ufak bir gecikme olsa da rahatsız edici bir durum olmadığını söylemek mümkün.
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Akıllı Telefonlar
Oppo, kendi görüntü işlemcisini geliştiriyor!
Mikroelektronik kıtlığı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, yarı iletken endüstrisinin önemini yeniden ortaya çıkardı. Dünyanın en güçlü üreticileri, kendi yarı iletken fabrikalarını kurmaya ve bu alanda teknolojilerini geliştirmeye başladılar. Xiaomi ve Oppo, çip üretimindeki yüksek maliyetten çekinmeden kendi işlemcilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Son sızıntılar ise Oppo’nun kendi görüntü işlemcisi üzerinde çalışmalara başladığını gösteriyor.
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Oppo, yeni görüntü işlemcisi ile neyi hedefliyor?
Oppo, yeni görüntü işlemcisi ile çip sektörüne yeni bir başlangıç yaptı. Şirket, geliştirdiği yeni çip ile kusursuz düzeyde fotoğraf çekimini hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi, kendi görüntü sinyali işleme çipi olan Surge C1 ile çip sektörüne giriş yaptı. Bu çip ilk olarak Xiaomi Mi Mix Fold’da kendini gösterdi. Şimdi ise sıra Oppo’da. Digital Chat Station’a göre şirket, kendi ISS çipini geliştiriyor. Ayrıca bu, Oppo, OnePlus ve Realme uzmanlarını bir araya getiren “Mariana Projesi“nin bir parçası olacak. Bununla birlikte yeni görüntü çipi, tahminlere göre Oppo M1 adlandırmasıyla karşımıza çıkacak. Bu ismin, geçmişte Oppo’nun ilk merkezi yonga setinde kullanılacağı konuşulmaktaydı. O dönemde, Oppo ve Xiaomi’nin ilk 5G yonga setlerini tanıtmanın eşiğinde olduğunu söyleyen sızıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki yeni görüntü çipi bu isimlendirme ile gelecek.
Oppo, 2021’in sonu veya 2022’nin başında, kendi yonga setini üretmeyi hedefliyor. Söylentilere göre çip üreticisi UNISOC, şirketin kendi SoC’sini oluşturmasında firmaya yardımcı oluyor. Henüz firmanın hangi segmentte nasıl bir yonga seti geliştirdiği bilinmiyor. Ancak yaz aylarının sonunda bu konu hakkında yeni söylentiler ortaya çıkacaktır.
Oppo, Reno 6 Z olarak adlandırılmasını beklediğimiz yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, 5G desteğine sahip orta sınıf bir akıllı telefon olacak. Bununla birlikte telefon, Dimensity 800U yonga setinden gücünü alacak. Son raporlara göre 5G destekli yeni cihaz 21 Temmuz tarihinde resmi olarak bir lansman ile piyasaya çıkacak. Mevcut bilgilere göre Reno 6 Z, 6.43 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, 64 MP çözünürlüğü bulunan ana kameranın dahil olduğu üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Şirketin geliştirdiği yeni görüntü çipinin bu cihaza yetişip yetişmeyeceği ise henüz belli değil.
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Akıllı Telefonlar
2022 iPhone modelleri 4nm işlemciyle gelebilir!
Hali hazırda iPhone 12 serisinde kullanılan kullanılan Apple A14 Bionic, yeni iPad Pro ve Mac ekosistemine can veren M1 yonga setlerinin her ikisi de aynı 5nm TSMC fabrikasında üretiliyor, ancak iki ürün hattı gelecek yıl birbirinden ayrılacak
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Apple iPhone 14 serisi yonga seti 4nm sürecinde üretilecek, bir sonraki büyük M serisi yonga sürümü ise Nikkei Asia’ya göre, daha gelişmiş 3 nm üretim sürecini temel alacak. Bu sürecin yılın ilerleyen zamanlarında nasıl şekilleneceğine de göreceğiz. Ayrıca iPhone 13 için A15 yonga seti, TSMC’de N5’e kıyasla saat hızında %5 artış veya güçte %10 azalma sunan yenilenen N5P sürecinde üretiliyor. M1X’in de N5P kullanması bekleniyor. Apple, bu yıl sonbahar aylarında iPhone 13’ü tanıtacak ve ek olarak yeni MacBook Pro’lar da Eylül ayında piyasaya sürülecek. TSMC, 4nm (N4) sürecinin gelişimini planlanandan önce tamamlamayı başardı. Bununla birlikte MediaTek, bu yılın sonunda veya 2022’nin başlarında bir 4nm yonga setini çıkartacak ilk şirket olabilir. 2022’nin sonraki yarısında TSMC, üretim kapasitesinin çoğunda iPhone 14 çipleri için odaklanacak. N4’ün üretim sürecinin performans avantajları henüz açıklanmadı.
Ancak 3nm (N3) üretim süreci, işlerin ilginçleşmeye başladığı yer olarak kabul ediliyor. Çünkü TSMC, Apple ve Intel olmak üzere iki büyük müşteriyle iş yapmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre, piyasaya çıkan 3nm çipli ilk cihazlar muhtemelen yeni iPad modelleri olacak. Muhtemelen bu cihazlarda yeni M2 yonga setlerine sahip iPad Pro modelleri olabileceği anlamına geliyor. Intel’in dizüstü bilgisayar ve sunucu yongalarının 3nm üretim süreci üzerine kurulmasını istediği ve hatta Apple’dan daha yüksek bir hacimli bir alışveriş olacağını bildiriliyor. Intel’e işlemci üreten diğer fabrikaların , gelecekteki işlemcileri de geciktiren 10nm süreci ile yıllardır baş etmeye çalışıyor, ek olarak 7nm’nin 2023’e kadar olması beklenmiyor. Hal böyle olunca da teknoloji devini çip üretiminin bir kısmını TSMC’ye dış kaynak sağlamaya yönlendiriyor.
Mevcut N5 süreciyle karşılaştırıldığında, N3’ün performansta %10-15 artış veya güç kullanımında %25-30 azalma sunması bekleniyor. İlginç bir şekilde, Nvidia, ARM mimarisini kullanarak sunucu CPU işine giriyor. İlk çip (Grace) 2023’te geliyor ve TSMC’nin mevcut 5 nm üretiminde kullanacak (o zamana kadar ucuz ve yüksek verim oranına sahip olacak). Şirketin ayrıca çalışmalarında 5 nm GPU da (Hopper) bulunuyor.
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