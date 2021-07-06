Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 yonga setiyle piyasaya çıkacak!

Geçtiğimiz birkaç haftada, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi olan Mi 12 serisi ile ilgili pek çok yeni rapor ve sızıntı ortaya çıktı. Raporlara göre Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 ile piyasaya çıkacak olan ilk akıllı telefon olacak. Geçtiğimiz nesilde Snapdragon 888’i ilk kez Xiaomi Mi 11 kullanmıştı.

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Snapdragon 895, tahmini olarak ne zaman piyasaya çıkacak?

Çin’den gelen raporlar, Snapdragon 895’in gelişiminin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Ayrıca, bu çipe sahip akıllı telefonların bu yıl aralık ayı gibi erken bir zamanda piyasaya sürüleceğine dair spekülasyonlar mevcut. Snapdragon 888’li Xiaomi Mi 11, Aralık 2020’de resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi çipinin ismi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Qualcomm’un yaptığı adlandırmalara baktığımızda çipin Snapdragon 895 adını alması muhtemel gözüküyor. Qualcomm, Snapdragon 865’ten sonra Snapdragon 875 ile seriye devam edecekti. Fakat şirket bu çipe Snapdragon 888 adını verdi. Bunun nedeni, “888” sayısının Çin’de uğurlu olarak kabul edilmesiydi. “888” ve “865” arasındaki 875 ile 885 geçildiği için çoğu raporda yeni yonga seti “Snapdragon 895” olarak belirtiliyor.

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Xiaomi’nin akıllı telefon serisindeki bir sonraki amiral gemisi, Xiaomi Mi 12 olacak. Geçen yılki gibi yeni nesil Snapdragon yonga setini ilk kullanan cihazlar yine “Mi” serisine ait olacak. Ancak Xiaomi, bu işlemciyi piyasaya sürmeye çalışan tek şirket değil. Daha önce, Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu genel müdürü Chen Jin önemli bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre Snapdragon 895 işlemcili yeni Lenovo amiral gemisi, 2021’de yılbaşından önce piyasaya çıkacak. Yani, yeni Lenovo amiral gemisini Aralık 2020’de resmi olarak göreceğiz. Yeni yonga setini ilk piyasaya sürme yarışında kimin galip geleceğini henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak iki taraftan da gelen açıklamalar, rekabetin kızışacağını gösteriyor.

Mevcut raporlara göre Xiaomi Mi 12, kamera alanında büyük iyileştirmeler ile gelecek. Xiaomi Mi 12 Ultra’nın çıktığı dönemde en iyi kameraya sahip akıllı telefon olması bekleniyor. Weibo’daki bir sızıntı uzmanına göre Mi 12 Ultra, 1 inç boyutunda 192 MP’lik ana kameraya sahip olacak. Bununla birlikte en büyük kamera sensörü, Mi 12 Ultra’da bulunacak. Bu sensör, 12 MP’lik çekimler elde etmek için 16 kareyi bir araya getirecek. Ayrıca kamera, ışık ve görüntü yakalamada önceki nesilden çok daha iyi sonuçlar verecek.