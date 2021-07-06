Oppo, kendi görüntü işlemcisini geliştiriyor!

Mikroelektronik kıtlığı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, yarı iletken endüstrisinin önemini yeniden ortaya çıkardı. Dünyanın en güçlü üreticileri, kendi yarı iletken fabrikalarını kurmaya ve bu alanda teknolojilerini geliştirmeye başladılar. Xiaomi ve Oppo, çip üretimindeki yüksek maliyetten çekinmeden kendi işlemcilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Son sızıntılar ise Oppo’nun kendi görüntü işlemcisi üzerinde çalışmalara başladığını gösteriyor.

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Oppo, yeni görüntü işlemcisi ile neyi hedefliyor?

Oppo, yeni görüntü işlemcisi ile çip sektörüne yeni bir başlangıç yaptı. Şirket, geliştirdiği yeni çip ile kusursuz düzeyde fotoğraf çekimini hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi, kendi görüntü sinyali işleme çipi olan Surge C1 ile çip sektörüne giriş yaptı. Bu çip ilk olarak Xiaomi Mi Mix Fold’da kendini gösterdi. Şimdi ise sıra Oppo’da. Digital Chat Station’a göre şirket, kendi ISS çipini geliştiriyor. Ayrıca bu, Oppo, OnePlus ve Realme uzmanlarını bir araya getiren “Mariana Projesi“nin bir parçası olacak. Bununla birlikte yeni görüntü çipi, tahminlere göre Oppo M1 adlandırmasıyla karşımıza çıkacak. Bu ismin, geçmişte Oppo’nun ilk merkezi yonga setinde kullanılacağı konuşulmaktaydı. O dönemde, Oppo ve Xiaomi’nin ilk 5G yonga setlerini tanıtmanın eşiğinde olduğunu söyleyen sızıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki yeni görüntü çipi bu isimlendirme ile gelecek.

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Oppo, 2021’in sonu veya 2022’nin başında, kendi yonga setini üretmeyi hedefliyor. Söylentilere göre çip üreticisi UNISOC, şirketin kendi SoC’sini oluşturmasında firmaya yardımcı oluyor. Henüz firmanın hangi segmentte nasıl bir yonga seti geliştirdiği bilinmiyor. Ancak yaz aylarının sonunda bu konu hakkında yeni söylentiler ortaya çıkacaktır.

Oppo, Reno 6 Z olarak adlandırılmasını beklediğimiz yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, 5G desteğine sahip orta sınıf bir akıllı telefon olacak. Bununla birlikte telefon, Dimensity 800U yonga setinden gücünü alacak. Son raporlara göre 5G destekli yeni cihaz 21 Temmuz tarihinde resmi olarak bir lansman ile piyasaya çıkacak. Mevcut bilgilere göre Reno 6 Z, 6.43 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, 64 MP çözünürlüğü bulunan ana kameranın dahil olduğu üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Şirketin geliştirdiği yeni görüntü çipinin bu cihaza yetişip yetişmeyeceği ise henüz belli değil.