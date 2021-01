Xiaomi Mi 11, Wi-Fi hız testinde iPhone 12 Pro Max’i geride bıraktı!

BTK tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılının 3. Çeyreğinde BTK tarafından 3.6 milyon mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu, ülkemize girmiş ve sim kart özelliği bulunan her akıllı cihazı kayıt altına alıyor. Ülke sınırlarında bulunan ve kayıt altına alınmamış her mobil cihaz, bir süre açık kaldıktan sonra iletişime kapatılıyor. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyetine girmiş her akıllı telefonun, tabletin, laptop bilgisayarın, saatin ve benzeri ürünlerin eğer sim kart özelliği barındırıyorsa kayıt altına alınması lazım. BTK tarafından açıklanan verilere göre her ay yaklaşık 250 bin cihazın IMEI kaydı yapılırken, bu sayıdan çok daha fazla sayıda akıllı telefon kaydı yapılıyor. 2020’nin 3. Çeyreği boyunca BTK tarafından kaydı yapılan akıllı telefon sayısı ise 3 milyon 567 bin adet. Bu sayı aynı yılın 2. Çeyreğinde 2 milyon 144 bin adet idi.

Samsung Pazar lideri ama Xiaomi hızlı geliyor

BTK tarafından hazırlanan rapora göre yılın üçüncü ve ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası, Samsung oldu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, uzun zamandır Türkiye ve Dünya’daki pek çok pazarda lider konumunda. Şirket bu durumu ise, her türlü fiyat segmentinde bulunan akıllı telefonlarına borçlu. Raporda uygun fiyatı ve Yüksek performansıyla kullanıcıların gözdesi olan Xiaomi, dikkat çekiyor. Çinli üretici, Ülkemizde satılan Mi ve Redmi marka telefonlarıyla ikinci sırada bulunuyor. 3. sırada ise Apple bulunuyor. Şirket, listede 3. Sırada bulunmasına rağmen özel bir yere sahip. Listedeki diğer rakiplerine göre daha az sayıda akıllı telefon satsa da Apple, daha yüksek fiyatlı amiral gemisi sınıfı cihazlar sattığı için, muhtemelen rakiplerine göre daha yüksek kar oranlarına sahip.

Ambargo Huawei için iyi olmadı

BTK verilerinde, gerileyen şirket ise Huawei. ABD ambargosu, Çinli akıllı telefon üreticisini vurmuş durumda. Huawei, geçtiğimiz yıllarda yeni teknolojileri ve ürünleriyle oldukça fazla ilgi uyandırarak Pazar payını sürekli yükseltmişti. Ambargo sonrası ABD’li şirketler ile iş yapması yasaklanan şirket, Google servislerine erişim sıkıntısı ve üretim problemleri sebebiyle, ana vatanı olan Çin’e odaklanarak dış pazarlara verdiği ağırlığı kesmişti. Huawei’nin hemen arkasında ise bir başka Çinli üretici olan OPPO bulunuyor. OPPO, bir önceki verilere göre kaydettirdiği telefon sayısını ise 3 katına çıkarmış durumda.

Vestel Tabloda bile yok

Vestel ve General Mobile, ülkemizin büyük akıllı telefon üreticilerinden ikisi. Bu iki şirket geçtiğimiz dönemlerde ürettikleri uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla, tüketici tarafında destek görmüştü. Ne yazık ki Yerli üreticilere şans veren tüketiciler zaman içinde Çin’den gelen Xiaomi ve Realme gibi fiyat, performans oranı daha yüksek üreticilere kaymıştı. Gittikçe kan kaybeden yerli üreticiler, çareyi kendi üretimlerini yapmak yerine Çin’den alınan telefonların üzerine, marka basarak satışa sunmaya başladı. Ancak, BTK verilerine göre Vestel, Nisan ayından itibaren ne bir akıllı telefon üretmiş, ne de ithalat yoluyla telefon getirtmiş durumda. Venus marka akıllı telefonların, akıbeti ise şu an için belli değil.

Verilerde uyuşmazlık var

Bu haberin kaynağı olan btdunyası.net, haberine göre BTK tarafından hazırlanan rapor kendisi ile çelişmekte. Marka bazında, üç aylık dönemde kaydı yapılan cihaz sayısı toplam 3 milyon 567 bin 700 olarak görülürken, Temmuz-Ağustos-Eylül ayında 3 milyon 354 bini akıllı telefon, 761 bini diğer cihaz olmak üzere toplam 4 milyon 115 bin cihaz olarak görülüyor. Hangi rakamın doğru olduğunu ise BTK uzmanlarının cevaplaması gerekiyor.

Türkiye’de abone başı aylık ortalama GB kullanım oranı

BTK raporundaki en önemli grafiklerden biri, internet kullanım oranları. Türkiye’deki kullanıcıların, son dört yıldaki kullandıkları interneti de yayınlayan kurum, son yıllarda artan kullanım oranlarını göz önüne seriyor. Kişi başına düşen sabit ve mobil internet kullanımı özellikle, 4G’nin hayatımıza girmesi ve yıl başındaki pandemi kapanması sebebiyle, oldukça artmış durumda.