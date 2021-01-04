Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, Wi-Fi hız testinde iPhone 12 Pro Max’i geride bıraktı!
Bugün yayınlanan bir raporda, geçtiğimiz hafta tanıtılan Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 Pro Max, Wi-Fi hızları ile birlikte karşılaştırıldı. Bu hız testi için Wi-Fi 6E destekli AX6000 yönlendiricisi, testi gerçekleştirenler tarafından kullanıldı. Xiaomi AX6000, 512 MB RAM‘e sahip ve aynı anda 248 cihaza kadar bağlantıyı destekliyor. Cihazın bant genişliği ise 800 Mbps‘dir.
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Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 Pro Max, hangi şartlarda kıyaslandı?
Gerçekleştirilen test, ortasında yönlendirici kurulu olan bir futbol stadyumunda yapıldı. Mi 11 ve iPhone 12 Pro Max, bu yönlendiriciye eşit uzaklıkta konumlandırıldı. Test, üç turda ve telefonların kademeli olarak yönlendiriciden uzağa taşınması ile gerçekleşti.
Yapılan testlerde Xiaomi Mi 11‘den çok daha güçlü bir sinyal alındı. Mi 11‘in iPhone 12 Pro Max‘ten daha iyi bir modeme sahip olduğu da bu test ile ortaya çıkmış oldu. Xiaomi, bu kıyaslamanın ardından gerçekleştirilen test ile ilgili bir video paylaştı.
Bu video ile Xiaomi, senkron bir şekilde çalışan Mi 11 ve AX6000 yönlendiricisinin nasıl bir sonuç verdiğini kullanıcılara gösterdi. Bu ikili görünüşe göre gerçekten muhteşem bir uyum ile çalışıyor. Mi 11, geçtiğimiz hafta resmi olarak bir lansman ile tanıtıldı. Xiaomi AX6000 yönlendiricisi ise 8 Ocak tarihinde piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Katlanabilir iPhone, dayanıklılık testlerini geçmeyi başardı!
Tayvanlı bir web sitesinin vermiş olduğu bilgiye göre, iki prototip katlanabilir iPhone dahili dayanıklılık testlerinden geçmeyi başardı.
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Apple katlanabilir iPhone testlerine devam ediyor
Katlanabilir iPhone’da kullanılması planlanan Apple tasarımı menteşe sistemi testlerinin yakın zamanda Çin’in Shenzhen kentindeki Foxconn fabrikasında tamamlandığı bildirildi.
Teste tabi tutulan ilk katlanabilir iPhone’un, Haziran 2020’den bu yana söylendiği gibi çift ekranlı prototip olan bir model olduğu düşünülüyor. Apple, Samsung Galaxy Fold gibi tek bir ekran yerine menteşe ile birbirine bağlanan iki ayrı ekran paneline sahip katlanabilir bir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor. Prosser, katlanabilir iPhone’un iPhone 11’e benzer yuvarlak, paslanmaz çelik kenarlara sahip olduğunu, çentik olmadığını, ancak Face ID için dış ekranda “küçük bir alın” olduğunu söylüyor.
Teste tabi tutulan ikinci prototipin, Samsung Galaxy Z Flip veya Lenovo’nun Moto RAZR modeline çok benzer şekilde katlanabilir kapaklı bir model olduğu bildirildi. Yayınlanan rapor, bu kapaklı modelin Samsung üretimi OLED ekran kullanacak şekilde ayarlandığını iddia ediyor. Önceki raporlar da Apple’ın 2020’nin başlarında test amacıyla çok sayıda Samsung katlanabilir cep telefonu ekranı siparişi verdiğini doğruluyordu.
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Test edilen iki cihazın farklı menteşe sistemlerine sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda test cihazlarının, tamamen çalışan birimler yerine çok sınırlı dahili özelliklere sahip dış iskeletleri olduğu düşünülüyor. Bunun nedeni olarak, testin ana amacının Apple tasarımı menteşe sisteminin dayanıklılığını değerlendirmek olması olarak gösteriliyor. Raporda, testlerin başarıyla tamamlandığı belirtiliyor. Bir sonraki süreçte Apple’ın iki katlanabilir modelden hangisine devam edeceğini değerlendirmesi bekleniyor.
Kaynaklar, katlanabilir iPhone’un 2023 yılına kadar ortaya çıkmayacağını öngörüyor. Apple’ın katlanabilir iPhone patentleri 2016 yılına kadar uzanıyor ve bu alan üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla ilerletiyor gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
BTK yılın 3. Çeyrek raporlarını yayınladı 3.6 milyon IMEI kaydedildi
BTK tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılının 3. Çeyreğinde BTK tarafından 3.6 milyon mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı.
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Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu, ülkemize girmiş ve sim kart özelliği bulunan her akıllı cihazı kayıt altına alıyor. Ülke sınırlarında bulunan ve kayıt altına alınmamış her mobil cihaz, bir süre açık kaldıktan sonra iletişime kapatılıyor. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyetine girmiş her akıllı telefonun, tabletin, laptop bilgisayarın, saatin ve benzeri ürünlerin eğer sim kart özelliği barındırıyorsa kayıt altına alınması lazım. BTK tarafından açıklanan verilere göre her ay yaklaşık 250 bin cihazın IMEI kaydı yapılırken, bu sayıdan çok daha fazla sayıda akıllı telefon kaydı yapılıyor. 2020’nin 3. Çeyreği boyunca BTK tarafından kaydı yapılan akıllı telefon sayısı ise 3 milyon 567 bin adet. Bu sayı aynı yılın 2. Çeyreğinde 2 milyon 144 bin adet idi.
Samsung Pazar lideri ama Xiaomi hızlı geliyor
BTK tarafından hazırlanan rapora göre yılın üçüncü ve ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası, Samsung oldu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, uzun zamandır Türkiye ve Dünya’daki pek çok pazarda lider konumunda. Şirket bu durumu ise, her türlü fiyat segmentinde bulunan akıllı telefonlarına borçlu. Raporda uygun fiyatı ve Yüksek performansıyla kullanıcıların gözdesi olan Xiaomi, dikkat çekiyor. Çinli üretici, Ülkemizde satılan Mi ve Redmi marka telefonlarıyla ikinci sırada bulunuyor. 3. sırada ise Apple bulunuyor. Şirket, listede 3. Sırada bulunmasına rağmen özel bir yere sahip. Listedeki diğer rakiplerine göre daha az sayıda akıllı telefon satsa da Apple, daha yüksek fiyatlı amiral gemisi sınıfı cihazlar sattığı için, muhtemelen rakiplerine göre daha yüksek kar oranlarına sahip.
Ambargo Huawei için iyi olmadı
BTK verilerinde, gerileyen şirket ise Huawei. ABD ambargosu, Çinli akıllı telefon üreticisini vurmuş durumda. Huawei, geçtiğimiz yıllarda yeni teknolojileri ve ürünleriyle oldukça fazla ilgi uyandırarak Pazar payını sürekli yükseltmişti. Ambargo sonrası ABD’li şirketler ile iş yapması yasaklanan şirket, Google servislerine erişim sıkıntısı ve üretim problemleri sebebiyle, ana vatanı olan Çin’e odaklanarak dış pazarlara verdiği ağırlığı kesmişti. Huawei’nin hemen arkasında ise bir başka Çinli üretici olan OPPO bulunuyor. OPPO, bir önceki verilere göre kaydettirdiği telefon sayısını ise 3 katına çıkarmış durumda.
Vestel Tabloda bile yok
Vestel ve General Mobile, ülkemizin büyük akıllı telefon üreticilerinden ikisi. Bu iki şirket geçtiğimiz dönemlerde ürettikleri uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla, tüketici tarafında destek görmüştü. Ne yazık ki Yerli üreticilere şans veren tüketiciler zaman içinde Çin’den gelen Xiaomi ve Realme gibi fiyat, performans oranı daha yüksek üreticilere kaymıştı. Gittikçe kan kaybeden yerli üreticiler, çareyi kendi üretimlerini yapmak yerine Çin’den alınan telefonların üzerine, marka basarak satışa sunmaya başladı. Ancak, BTK verilerine göre Vestel, Nisan ayından itibaren ne bir akıllı telefon üretmiş, ne de ithalat yoluyla telefon getirtmiş durumda. Venus marka akıllı telefonların, akıbeti ise şu an için belli değil.
Verilerde uyuşmazlık var
Bu haberin kaynağı olan btdunyası.net, haberine göre BTK tarafından hazırlanan rapor kendisi ile çelişmekte. Marka bazında, üç aylık dönemde kaydı yapılan cihaz sayısı toplam 3 milyon 567 bin 700 olarak görülürken, Temmuz-Ağustos-Eylül ayında 3 milyon 354 bini akıllı telefon, 761 bini diğer cihaz olmak üzere toplam 4 milyon 115 bin cihaz olarak görülüyor. Hangi rakamın doğru olduğunu ise BTK uzmanlarının cevaplaması gerekiyor.
Türkiye’de abone başı aylık ortalama GB kullanım oranı
BTK raporundaki en önemli grafiklerden biri, internet kullanım oranları. Türkiye’deki kullanıcıların, son dört yıldaki kullandıkları interneti de yayınlayan kurum, son yıllarda artan kullanım oranlarını göz önüne seriyor. Kişi başına düşen sabit ve mobil internet kullanımı özellikle, 4G’nin hayatımıza girmesi ve yıl başındaki pandemi kapanması sebebiyle, oldukça artmış durumda.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5A İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi!
Google’ın şimdiye kadar hiç duyulmamış Google Pixel 5A modeli canlı bir şekilde görüntülendi. İşte karşınızda Pixel 5A.
Google Pixel ailesine yeni bir üye daha eklenecek gibi gözüküyor. Yeni bir sızıntıya ile Google’ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 5A canlı şekilde görüntülendi. Google’ın bu modeli önceden hiç duyulmamış olmasıyla birlikte, görseller birçok ilginç detayı da beraberinde getiriyor. Gelin sızdırılan görsellere yakından bakalım.
Google Pixel 5A canlı görüntülendi!
Bugün gelen sızıntılarla, Google Pixel 5A’ya ait olduğu iddia edilen yeni bir model ortaya atıldı. Canlı fotoğrafları ortaya çıkan Google Pixel 5A, ekran kısmında ilginç özellikler taşıyor gibi görünüyor. Cihazın fotoğraflarına dikkatli baktığımızda ekranda herhangi bir ön kamera gözükmüyor. Burada ekrana yerleşik bir kamera sensörü olma ihtimali fikri akıllara yerleşiyor. Aynı zamanda ekrandaki tarihe baktığımızda fotoğrafların taze olduğunu da görebiliyoruz.
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Yayınlanan fotoğraflarda cihazın kamera sekmesinin de görseli bulunuyor. Görseli incelediğimizde cihazın ağır çekim, hızlı çekim gibi özelliklerin yanında video sabitleme özelliğine de sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gelen sızıntılara göre bu modelde ekrana yerleşik parmak izi sensörü de yer alıyor. Öte yandan cihazın 6GB Ram bellek ile geleceği ve 128GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor.
Google Pixel 5A‘ya ait şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan başka bir model olan Google Pixel 5 Pro modelinin de ekran altı ön kamera ve Snapdragon 865 yonga setine sahip olduğu biliniyor. Pixel 5A’nın da daha alt bir model olduğunu düşünürsek, üst sınır olarak böyle bir işlemci kullanacağını söyleyebiliriz. Bakalım Google Pixel 5A’nın özellikleri ne zaman açıklanacak. Sizce Google, Pixel 5A’yı ne zaman tanıtacak?
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