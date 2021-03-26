Xiaomi Mi 11 Ultra yeni bir pil teknolojisi ile geliyor!

Xiaomi, Mi 11 Ultra modelinde kullanılan yeni pil teknolojisi açıkladı. İşte Mi 11 Ultra‘nın yüksek performanslı yeni pil teknolojisi.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra‘nın yeni pil teknolojisini açıkladı. Xiaomi sözcüsü Daniel D, Xiaomi’nin yeni modelinde kullanacağı pil teknolojisinden bir Tweet’inde bahsetti. İşte Xiaomi Mi 11‘in ilgi çeken yeni pil teknolojisi.

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Daniel D yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin elektrikli otomobillerde kullanılan silikon-oksijen anot pil teknolojisine sahip olacağını açıkladı. Dolayısıyla dünyada birçok telefonda kullanılan Li-on piller bu telefonda mevcut değil. Peki bu silikon-oksijen anot pilin avantajları nedir?

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Xiaomi sözcüsü Daniel D yaptığı açıklamada bu pilin normal pillere göre daha ince tasarıma sahip olduğunu söyledi. Yani günümüz cihazlarında önemli bir faktör olan incelik, gelecekte bu piller ile sağlanabilir.

Öte yandan bu pil yapısı gereği daha hızlı şarj olabilme kapasitesine sahip. Ek olarak Daniel D pilin teorik gram kapasitesini 10 kat artırmak için negatif elektroda nano ölçekli silikon malzemeler eklediklerini açıkladı. Yani Xiaomi Mi 11 Ultra pil konusunda telefon camiasına yenilikler getirecek. Gelin şimdi Mi 11 Ultra’nın bilinen diğer özelliklerine de göz atalım.

Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!

Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra içerisinde Snapdragon 888 yonga setini barındırıyor. 6,81 inç büyüklüğünde OLED QHD+ bir ekranla gelecek olan cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 67W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 5000mAh‘lik bir pile sahip olacak. Son olarak cihazın LPDDR5 Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceği de söylentiler arasında. Tabi bunlar şimdilik söylenti. Bakalım Xiaomi, Mi 11 Ultra için ne zaman yeni açıklamalar yapacak.

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