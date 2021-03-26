OnePlus 9 Serisi, ön sipariş sayısıyla OnePlus 8’i geride bıraktı!

OnePlus 9 Serisi ön sipariş sayısı ile dikkatleri çekti. Yüksek performanslı OnePlus 9 modelleri ön siparişte OnePlus 8’den üç kat daha fazla sattı.

OnePlus‘ın yeni amiral gemisi serisi OnePlus 9, ilk gün ön sipariş sayısı ile şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan OnePlus 9 ailesi yenilikçi tasarımı ve yüksek özellikleri ile beğenileri topladı. Bu beğeninin boş olmadığını OnePlus 9‘un ön sipariş sayısı gösterdi.

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There’s really just one thing I can say: thank you, to all our community, old and new. pic.twitter.com/UPO5RdMf5d — Pete Lau (@PeteLau) March 26, 2021

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OnePlus CEO’su Pete Lau, Twitter’da OnePlus 9’un satış rakamları hakkında bir paylaşım yaptı. Pete Lau bu paylaşımda OnePlus 9 Serisi‘nin ilk günki ön sipariş sayısının OnePlus 8’e oranla %324 daha yüksek olduğunu açıkladı. OnePlus 8 çıkış yaptığı dönemde stokları tüketmişti. Ancak OnePlus 9 Serisi alt modelini şimdiden yendi. Gelin OnePlus 9’u bu kadar popüler yapan özelliklere kabaca göz atalım.

OnePlus 9 Pro’nun özellikleri!

OnePlus 9 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda ilk olarak 5G destekli Snapdragon 888 yonga setini görüyoruz. Bu işlemciyi 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen cihaz, 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuyor. Ön tarafında 6.7 inç büyüklüğünde LTPO bir panel kullanan 9 Pro, ek olarak 120Hz yenileme hızı ve 1440 x 3216 piksel çözünürlük sunuyor.

Ön kısmında 16MP‘lik bir ön kamera taşıyan OnePlus 9 Pro, arka tarafında 48MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumunu taşıyor. OnePlus 9 Pro 4500mAh‘lik 65W hızlı şarj destekli bir pile sahip. Ek olarak cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.

OnePlus 9’un özellikleri!

OnePlus 9 6.55 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 1080p’lik AMOLED bir ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 888‘den alan cihaz 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri sunuyor.

128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama sunan OnePlus 9, ön tarafında 16MP’lik bir ön kamera taşıyor. Yine 48MP’lik bir ana kamera taşıyan cihaz, arka tarafında toplamda üç kameraya yer veriyor. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da yer alıyor.

OnePlus 9 modellerinin özellikleri genel olarak bu şekildeydi. Cihazların daha detaylı özelliklerine buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz. OnePlus 9 modelleri şüphesiz yoğun ilgi topladı. Ancak cihazları satın almak isteyen diğer kullanıcılar fiyatlardan memnun değil. Bakalım OnePlus, yeni serisinde bir fiyat indirimine gidecek mi?

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