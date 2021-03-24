Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung ISOCELL GN2 sensörü ile gelecek!

Xiaomi, 29 Mart tarihinde Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve Mi 11 Lite olmak üzere yeni nesil amiral gemisi telefonlarını resmi olarak tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz sene aralık ayında Xiaomi Mi 11’i tanıtmıştı. Bu cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyordu. Şimdi ise serinin yeni üyeleri büyük bir lansman ile geliyor. Lansman tarihinin resmi olarak onaylanmasının ardından cihazlarla ilgili pek çok yeni spekülasyon ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi 11 Ultra hakkında neler öğrendik?

Bugün Xiaomi’nin resmi Weibo hesabı, Xiaomi Mi 11 Ultra’nın kamerasını gösteren bir poster paylaştı. Poster, 1/1.12 inçlik Samsung ISOCELL GN2 sensörünü gösteriyor. Xiaomi Mi 11 Ultra, bu sensörü kullanan ilk amiral gemisi akıllı telefon olacak. Şirket, Mi 11 Ultra’nın görüntüleme sistemini “Savaşın dönüm noktası” olarak tanımlıyor. Ayrıca yapılan paylaşımda, “Karanlık gecenin sınırları yeniden çiziliyor.” notu mevcut. Bununla birlikte, cihazın çok iyi bir gece moduna sahip olması muhtemel gözüküyor.

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Xiaomi Mi 11 Pro, 5x optik zoomu destekleyen 48 MP çözünürlüklü periskop lens ile gelecek. Mi 11 Ultra ise çok daha iyi bir kamera sistemine sahip olacak. Cihazın çift ana kamerası, Samsung ISOCELL GN2 sensörü ve 120x dijital zoom yapabilen periskop kamerası mevcut. Ayrıca arka tarafta bulunan ekran ile birlikte arka kameralarla selfie çekmek mümkün olacak.