Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite 4G ve 5G, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
29 Mart’ta Xiaomi, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra dahil olmak üzere yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. Mi 11 Lite’ın 4G ve 5G modelleri, piyasaya sürülmeden önce Winfuture.de tarafından teknik özellikleriyle ortaya çıktı. Teknik özelliklerin yanı sıra cihazların yüksek kaliteli renderları ve fiyat seçenekleri de paylaşıldı.
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Xiaomi Mi 11 Lite 4G ve 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alacak. Mi 11 Lite 5G ise Snapdragon 765G mobil platformu ile gelecek. İki model arasındaki tek fark, yonga setinde karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, yonga seti ve bağlantı özellikleri haricinde iki cihazın bütün özellikleri aynı olacak. Telefonlar, 6.55 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacaklar. Bu ekranın, 90 Hz ekran tazeleme hızı ve parmak izi okuyucusu mevcut.
Xiaomi Mi 11 Lite, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile gelecek. Arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Bununla birlikte bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik edecek. Cihaz, Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile çalışacak. Son olarak Mi 11 Lite, 33W hızlı şarj destekli 4250 mAh bataryaya sahip olacak.
Mi 11 Lite 5G’nin 6/128 GB olan modeli, 399€ fiyat etiketi ile gelecek. Eğer RAM miktarı 8 GB’a yükselirse, bu fiyat 429€’ya çıkacak. Mi 11 Lite 4G’ye geldiğimizde ise 6/64 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin olduğunu görüyoruz. Bu iki seçenek sırasıyla 279€ ve 329€ fiyatı ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı! İşte OnePlus 9 serisinin özellikleri
OnePlus 9 ve 9 Pro modellerini içeren OnePlus 9 Serisi tanıtıldı. İşte çok merak edilen OnePlus 9 Serisi modellerinin özellikleri ve fiyatları.
OnePlus yeni amiral gemisi modellerini resmi olarak tanıttı. OnePlus’ın 2021 yılına damga vuracak yeni modelleri OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Dolayısıyla cihazların fiyatları da özellikleri de kesinleşti. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan cihazların özelliklerine göz atalım.
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OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
OnePlus 9 Serisi modelleri arasında zirveyi temsil eden OnePlus 9 Pro, yüksek özellikler sunuyor. İlk olarak performans kısmından başlamak gerekirse, OnePlus 9 Pro içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga setini taşıyor. Buna ek olarak 8GB LPDDR5 Ram bellek ile birlikte gelen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan 9 Pro, UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor.
OnePlus 9 Pro‘nun ön yüzüne baktığımızda bizleri 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 ekran karşılıyor. LTPO panel kullanan bu ekran %50’ye varan güç tasarrufu sağlıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunan cihaz, uygulamalara göre bu hızı değiştirebiliyor. 1440 × 3216 piksel çözünürlük sunan bu ekran, bir milyardan fazla renk sunuyor. 1300 nit parlaklık sunan OnePlus 9 Pro, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine sahip.
Hemen ön kısımdaki kameraya göz attığımızda bizleri 16MP‘lik Sony IMX471 sensörü karşılıyor. Her ne kadar megapiksel bazında düşük görünse de, f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ciddi performans sunuyor. Arka kısma baktığımızda OnePlus 9 Pro ana kamera olarak Sony IMX789 sensör kullanıyor. 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük ile gelen bu sensör çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip. Aynı zamanda bu sensör cihazın 12 bit RAW görüntüler üretmesine, 8K(30fps) ve 4K(120fps) video kaydına da olanak sağlıyor. Öte yandan 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensörü taşıyan 9 Pro, ek olarak 8MP telefoto sensörü ve 2MP monokrom sensöre de sahip.
Elektriksel anlamda gücünü 65W hızlı şarj destekli 4500mAh‘lik bataryasından alan cihaz, Wrap Charge 50 ve Wrap Charge 65 ile hem dikey hem yatay konumda şarj olma imkanı sunuyor. Aynı zamanda cihazın tam şarj süreleri ise (%1’den %100’e) Wrap Charge 50 için 43 dakika, Wrap Charge 65 için 29 dakika olarak ölçülmüş.
Son olarak alüminyum bir çerçeve ile gelen cihaz, Gorilla Glass ile korunuyor. IP68 ile su ve toza karşı dayanıklılık gösteren cihazın fiyatı OnePlus tarafından şu şekilde belirlenmiş:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
OnePlus 9 Serisi‘nin diğer modeli olan OnePlus 9 özellik olarak Pro’dan pek ayrılmıyor. Yine performansını Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram seçeneği sunuyor. 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunan OnePlus 9, UFS 3.1 depolamaya da sahip.
Ön tarafında 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel ile karşımıza çıkan OnePlus 9, bu ekran ile 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlük sunuyor. HDR10 sertifikalı cihaz, 1100 nit parlaklık sunarken, yine ön kısmında 9 Pro ile aynı özelliklere sahip 16MP‘lik Sony ön kamerasını taşıyor.
Arka kısmına baktığımızda ana modül olarak Sony IMX689‘u kullanan cihaz 48MP çözünürlük sunuyor. Yine Pro modelindeki gibi çift yerel ISO ve 12-bit RAW görüntüler sunan bu kamera, DOL-HDR teknolojisine de sahip. Video tarafında ise yine Pro modeli gibi 4K 120fps ve 8K 30 fps olmak üzere iki yüksek görüntü kalitesi sunabiliyor. Bu kameraya ek olarak 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip.
Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
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Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisi, resmi olarak tanıtıldı!
Bugün Black Shark, en son amiral gemisi serisi olan Black Shark 4 serisini bir lansman ile resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Bu seri, Black Shark 4 ve Pro model olmak üzere iki adet cihaz içeriyor. Her iki cihaz da 2021 yılında tanıtılan amiral gemisi yonga setleri ile geliyor. Taban model, Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Pro model ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak.
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Black Shark 4 serisi, hangi teknik özellikler ile geliyor?
Black Shark 4, 6.67 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan Samsung E4 AMOLED panel ile geliyor. Bu ekran, 720 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahiptir. Black Shark 4‘ün yan tarafında bulunan tuşlar, hassasiyet olarak birinci sınıf kalitede. Bununla birlikte, dokunma hissi artacak ve yanlış basma ihtimali daha düşük olacak. Cihaz, 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Ayrıca bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor.
Telefonun 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryası mevcut. Bununla birlikte cihaz, 5 dakika içinde %50, 15 dakika içinde %100 şarj oluyor. Ayrıca teorik hızlar gerçek testlere yansır ise cihaz, en hızlı şarj olan akıllı telefon ünvanını alabilir. Cihaz, DxOMark değerlendirmesine göre “Ses” konusunda 81 puan alarak zirveye oturdu. Bununla birlikte, yayınlanan raporda Black Shark 4’ün en iyi çift hoparlöre sahip olduğu belirtiliyor.
Black Shark 4 Pro ise taban model ile aynı Samsung E4 AMOLED panele sahip. Serinin Pro modeli, yeni bir sıvı soğutma sistemi ile geliyor. Bu soğutma sistemi, üç boyutlu çift katmanlı ısı yayma sistemini kullanmakta. Bununla birlikte, yeni sistem cihazın CPU sıcaklığını 18 derece kadar düşürüyor. Cihazın UFS 3.1+ depolama birimi mevcut. Şirket, özel bir depolama birimi kullanarak okuma hızını %55, yazma hızını ise %69 oranında arttırıyor.
Serinin Pro modeli, 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca taban model ile aynı ses sistemi, bu cihazda da mevcut. Kamera tarafında ise ana kamera 64 MP çözünürlüğe sahip ancak yardımcı kameralar Black Shark 4 ile aynı özellikte. Black Shark‘ın yeni serisi, bugün ön siparişe açılacak. Ancak cihazların ilk resmi satışı 26 Mart tarihinde gerçekleşecek.
Black Shark’ın yeni akıllı telefon serisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Black Shark 4
- 6GB + 128GB – 2499 Yuan ($384)
- 8GB + 128GB – 2699 Yuan ($415)
- 12GB + 128GB – 2999 Yuan ($461)
- 12GB + 256GB – 3299 Yuan ($507)
Black Shark 4 Pro
- 8GB + 256GB – 3999 Yuan ($614)
- 12GB + 256GB – 4499 Yuan ($691)
- 16GB + 512GB – 5299 Yuan ($814)
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın Lansman Tarihi Açıklandı!
Uzun süredir beklenilen Xiaomi Mi 11 Pro ve Ultra‘nın lansman tarihleri açıklandı. İşte Mi 11 ve Mi 11 Ultra‘yı canlı kanlı göreceğimiz tarih.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri ile çok yakında karşımıza çıkacak. Xiaomi’nin beklenilen modelleri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra için geri sayım başladı. Xiaomi yüksek performanslı modellerinin lansman tarihlerini resmi olarak açıkladı. Şimdi gelin Xiaomi Mi 11 modellerinin özelliklerine ve tanıtım tarihlerine göz atalım.
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Xiaomi, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın lansman tarihlerini açıkladı. Sizleri çok bekletmeden Xiaomi Mi 11 modellerinin lansman tarihlerinin çok yakın olduğunu belirtmek isterim. Xiaomi, her iki model için de lansman tarihini 29 Mart olarak belirlemiş.
Xiaomi 29 Mart tarihinde saat (UTC)11:30’de yapacağı lansman ile yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. Ek olarak bahsi geçen cihazların ise hemen ertesi gün satışa sunulması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra ve Pro’nun özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modellerinin özelliklerine gelecek olursak, her iki cihazında arka kısmında Samsung ISOCELL GN2 50MP ana kamera ve 48MP ultra geniş açılı kamera taşıdığını biliyoruz. Ek olarak Mi 11 Ultra 48MP‘lik 10x periskop telefoto kameraya sahip. Mi 11 Pro ise yine 48MP‘lik 5x telefoto kameraya sahip.
Bunlara ek olarak Mi 11 Ultra üzerinde 6.8 inç büyüklüğünde WQHD+ çözünürlüğünde 120Hz‘lik OLED bir ekran taşıyacak. Ön tarafında 20MP‘lik selfie kamerası ile gelen cihaz, 67W hızlı şarj desteği, 5000mAh batarya ve Snapdragon 888 ile birlikte gelecek. Tüm bu özelliklerin yine Mi 11 Pro’da da bulunması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazların teknik özellikleri şimdilik sızıntılardan ibaret. Xiaomi, 29 Mart tarihinde gerçekleştireceği lansmanda cihazların özelliklerini son haliyle ortaya dökecek. Bakalım Mi 11 Serisi ne kadar ilgi çekecek.
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Yazan: butiksevda, 6 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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