Xiaomi Mi 11 serisinin düşük ışık performansı ortaya çıktı [Video]

Xiaomi, üç gün sonra (28 Aralık 2020) tanıtacağı Mi 11 serisinin düşük ışık performansını ortaya koyan bir video paylaştı. Şirket tarafından Weibo’da yapılan paylaşımda Xiaomi Mi 11’in özel bir gece modu ile geleceği belirtiliyor, bununla birlikte de telefonun düşük ışıktaki video performansının nasıl olacağı da açıkça belli oluyor.

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Xiaomi, 28 Aralık 2020’de Çin’de bir tanıtım etkinliği yapacak. Etkinlikte Xiaomi severlerin uzun zamandır beklediği Mi 11’i tanıtacak olan şirket, etkinlik öncesi telefonla alakalı önemli bilgileri açığa çıkarıyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerimizde, şirketin Mi 11’in RAM ve Wi-Fi sürümü gibi kilit özelliklerini paylaştığını sizlere aktarmıştık.

Xiaomi Mi 11, düşük ışıkta nasıl video çekiyor?

Bugün ise şirket, Weibo’dan yaptığı paylaşımda telefonun gece vaktinde nasıl bir video performansı sunacağını ortaya koydu. Xiaomi’nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşıma göre, Mi 11 serisinin kamera yetenekleri arasında özel bir gece modu bulunuyor. Xiaomi Mi 11’le birlikte düşük ışıklı bir ortamda çekildiği belirtilen mutlu noeller temalı videoda, telefonun gece modu özelliğinin nasıl bir deneyim sunacağı görülüyor.

Xiaomi, yaptığı açıklamada Mi 11 serisinin kamera yeteneklerini geliştirmek için özel bir kamera teknolojisi kullandığını söyledi. Teknolojinin bütün detayları 28 Aralık’taki resmi tanıtım etkinliğinde belli olacak; şimdilik bilinen tek detay ise, Xiaomi’nin bu kamera teknolojisinde yapay zekadan iliğini kemiğini sömürürcesine faydalandığı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Mi 11’in gece modu, insan gözünün görebildiği en ince ayrıntıları dahi yakalayabilmek için yapay zeka teknolojisiyle harmanlanan özel bir kamera sisteminden gücünü alıyor.

Dipnot: Video YouTube’a yüklendiğinden ötürü kalite kaybı yaşanmış olabilir. Bu nedenle videonun orijinal halini izlemek için buradaki bağlantıya tıklayarak Xiaomi’nin Weibo sayfasına gidin.