Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus modelleri ile geliyor. Android’in yeni kralları yolda.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi modellerini, özellikle Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız.

reklam

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, yeni nesil amiral gemisi Mi 11 geçtiğimiz dönem yapılan bir etkinlikte tanıtıldı. Telefon yüksek performansı, hoş tasarımı ve etkileyici özellikleriyle Android’in zirvesi olmayı başardı. Samsung tarafında, yeni S21 ailesinin de tanıtılmasıyla rekabetin iyice kızıştığı ortamda Xiaomi, büyük oynamak için geliyor. Gelen bilgiler Çinli şirketin, iki farklı model tanıtacağı yönünde. Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus modelleri, çok yakında tüketiciyle buluşuyor. İki model de her anlamda etkileyici teknik özelliklerle, kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak için geliyor.

Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus Özellikleri

Telefonlarla ilgili tüm teknik özellikler henüz bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan bazı bilgiler, bize üç aşağı beş yukarı neler beklememiz gerektiğini söylüyor. Muhtemelen her iki model de birbirine çok yakın özelliklerle gelecek ve Mİ 11 ailesi, genel olarak boyut ve kamera performansıyla birbirinden ayrılacak. 108 MP Kamera bulunduran Mi 11’in aksine bu modellerde Sony IMX766 sensör kullanan, 50 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Bilinen diğer detaylar ise şöyle;

Xiaomi Mi 11 Pro Kod Adı: Star Xiaomi Mi 11 Pro Plus Kod Adı: Mars İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5 İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Ekran 1440 x 3200 QHD+ AMOLED 120Hz Ekran 1440 x 3200 QHD+ AMOLED 120Hz Kamera 50 MP IMX766 Geniş açı + OIS 0.5X ultra geniş açı Kamera 50 MP IMX766 Geniş açı + OIS 0.6X ultra geniş açı 48 MP 5X Telefoto +OIS ? MP 5X Telefoto +OIS 120 X fotoğraf ve 15X video 120 X fotoğraf ve 15X video

Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Intel Alder Lake-P test sonucu, 14 çekirdekli işlemciyi ortaya çıkardı