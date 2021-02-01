Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite, yeni Qualcomm yonga seti ile gelebilir!
Xiaomi, geçtiğimiz senenin son günlerinde Mi 11‘i tanıttı. Şimdi ise söylentiler, bu seriye iki yeni cihaz ekleneceğini gösteriyor. Bu cihazlardan birincisi Mi 11 Lite, diğeri ise Mi 11 Pro olarak sızıntılarda yer alıyor. Mi 11 Lite‘ın, taban model Mi 11‘in biraz daha az güçlü bir modeli olması muhtemel. Paylaşılan bir sızıntı, Xiaomi Mi 11 Lite ile ilgili bazı teknik detayları ortaya çıkardı.
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Xiaomi Mi 11 Lite, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Çinli bir sızıntı kaynağına göre Mi 11 Lite, OLED bir ekran ile gelecek. Bu ekranda, nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Ayrıca cihaz, Qualcomm SM7350 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 64 MP çözünürlüklü ana kamerası ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen periskop kamerası bulunacak. Bununla birlikte, özelliklerin kulağa oldukça ilginç geldiğini söyleyebiliriz. Qualcomm‘un SM7350 platformu, henüz herhangi bir resmiyete sahip değil. Bazı kaynaklar, bu yonga setinin 5 nm üretim teknolojisi ile üretileceğini söylüyor. Ayrıca yonga setinin Snapdragon 755G olarak isimlendirilmesi muhtemel.
Snapdragon 755G olarak isimlendirilmesi beklenen yonga seti, Cortex-A78 çekirdeğinden gücünü alacak. Ayrıca dikkat çeken bir başka detay ise cihazın kamera dizilimidir. Bu dizilime göre Mi 11‘de bulunan 108 MP kamera yerine 64 MP ana kamera dizilimde mevcut olacak. Bu değişiklik, indirgeme gibi gözüküyor fakat bu cihazda da Mi 11’de bulunmayan periskop kamera kullanılıyor. Sızdırıldığı iddia edilen bu özelliklerin doğruluğu, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5, Android 11 güncellemesine nihayet kavuştu!
Japonya merkezli akıllı telefon devi Sony, Xperia 5 kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. Sony’nin aldığı karar kapsamında Xperia 5 sahipleri, nihayet telefonlarını Android 11′e yükseltebilecekler. Böylelikle telefonunuz, özellikle güvenlik bakımından kapsamlı bir revizyona uğramış olacak.
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Hatırlatmak gerekirse Sony resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 ve Xperia 5 modellerine Android 11 güncellemesini vereceğini söylemişti. Tarih olarak da Ocak-Şubat 2021’e işaret eden şirket, gerçekten de sözünü tutuyor. Zira bugünden itibaren Android 11 güncellemesi, Sony Xperia 5’e OTA yoluyla nihayet geldi.
Sony Xperia 5 için yayınlanan 58.1.A.1.208 paket ismine sahip 977,8 MB büyüklüğündeki Android 11 güncellemesi, kademeli olarak dağıtıma çıkarıldı. OTA kanalı üzerinden yayınlanan Android 11 güncellemesi, beraberinde birçok geliştirme ve iyileştirmeyle geliyor. Güncelleştirme, sisteme yeni eklenen tek seferli uygulama izinlerinin yanında yerleşik ekran kaydı özelliğini de getiriyor. Bununla beraber Xperia 5’e gelen önemli özelliklere de aşağıdaki listeden erişebilirsiniz:
Android 11 güncellemesiyle Sony Xperia 5 ne yeniliklere sahip olacak?
- Tek bir yerde sohbet yönetimi; Farklı uygulamalarda arkadaşlarınız ve ailenizle yapılan önemli görüşmeler kilit ekranında gösterilecektir.
- Konuşma balonları; Herhangi bir mesajlaşma uygulamasından (işlevin uygulama tarafından desteklenmesi koşuluyla) yapılan görüşmeler artık ekrana sabitlenebiliyor. Böylece mesajlar her zaman tüm ekran içeriklerinde gözükecek ve çoklu görev sırasında daha da iyi kullanılacaktır.
- Xperia 5 – ekran kaydı; bundan böyle ekranın video biçiminde kaydedilmesi doğrudan Android 11’de desteklenmektedir. Ayrıca ayrı bir uygulama aracılığıyla yapılması da gerekmez.
- Tüm akıllı cihazlar için tek bir uygulama; Evdeki ısıtma, aydınlatma veya güvenlik sistemleri gibi akıllı cihazlar, güç düğmesine uzun bir basışla otomatik olarak açılan entegre bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebilecektir.
- Ses seçimi; Medya oynatmayı kontrol etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kulaklık ve hoparlör gibi bağlı ses cihazları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.
- Xperia 5 – ses kontrolü; İnternet bağlantısı olmadan bile sezgisel sesli komutlar sayesinde uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim.
- Sony Xperia 5 – ek güvenlik güncelleştirmeleri; Ek güvenlik ve gizlilik güncellemeleri otomatik olarak ve doğrudan Google Play’den Sony Xperia akıllı telefona gönderilir, böylece en son koruma önlemleri her zaman kurulur.
Güncellemeyi ilk alan Xperia 5 kullanıcılarından biri olmuş olabilirsiniz, bu nedenle güncellemelerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme size geldiyse, hemen Ayarlar > Sistem güncellemesi bölümünden kontrol edebilir ve cihazınızı en son yazılımına yükseltebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra, ilk detaylarıyla ortaya çıktı
Xiaomi, önümüzdeki günlerde amiral gemisi modeli Mi 11’in Avrupa lansmanını düzenleyecek. Çin’den gelen bilgiler ise serinin tepe modeli Xiaomi Mi 11 Ultra ile ilgili ipuçları veriyor.
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Xiaomi Mi 11 Ultra yakında geliyor: İşte ilk detaylar!
Weibo hesabı Digital Chat Station, Xiaomi’nin yeni telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Mi 11 Pro’dan daha güçlü olduğu belirtilen paylaşımda model ismi bulunmuyor. Ancak gizemli modelin, geçtiğimiz yıl duyurulan Ultra versiyonunun devamı olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla isim tarafındaki bu bilginin yalnızca bir tahminden ibaret olduğunu belirtelim.
Geliştirme aşamasında olduğu belirtilen Xiaomi Mi 11 Ultra, tahminlere göre ekran ve batarya tarafında ayrışacak. 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, dört kenardan kavisli yapıya sahip olacak. Bunun yanı sıra ön kamera için tek delikli ekran yapısı da yerini koruyacak. Telefonda yer alacak çift bataryanın kapasitesiyle ilgili bilgi bulunmazken, Mi 11’den büyük olacağının altı çiziliyor. Ayrıca 67W kablosuz şarj desteği ise paylaşılan ilgi çekici detaylar arasına yer alıyor.
Pro versiyonuyla aynı kamera paketini paylaşması beklenen Mi 11 Ultra, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alacak. Bu kilit detaylar dışında ise elimizde cihazla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Son olarak bazı kaynaklara göre Mi 11 Ultra modelinin yılın ikinci yarısında tanıtılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
iQOO 9, daha büyük bir batarya kapasitesi ile gelecek!
iQOO 7, birkaç hafta önce Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanan ikinci telefon oldu. Telefon, satışa çıktığı gün 200 Milyon Japon Yeni‘nden daha fazla gelir elde etti. Ayrıca incelemelerin ardından her geçen gün bu cihazın satışlarından elde edilen gelir artmaya başladı. Şirketin yeni amiral gemisi, önceki modele göre önemli geliştirmeler ile geldi. Ancak iQOO 7, batarya konusunda önemli bir yol katedemedi.
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iQOO 9 hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
iQOO 7, önceki modele göre hem yonga seti, hem de kamera özellikleriyle çok daha iyi bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte telefonun batarya kapasitesi, önceki model ile aynı olarak kaldı. Vivo iQOO 7, hem büyük bir ekrana hem de daha güçlü bir yonga setine sahip. Bu nedenle cihaz, daha yüksek bir batarya gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu durum, hayal kırıklığı yaratsa da yeni sızıntılara göre iQOO 9’un daha büyük bir batarya ile geleceği ortaya çıktı.
Digital Chat Station‘a göre Vivo, yeni bir çift hücreli batarya üzerinde çalışıyor. Bu batarya, her biri 2155 mAh olan iki hücreden oluşacak. Ayrıca yeni bataryaların birleşik tipik kapasitesi ise yaklaşık 4400 mAh olacak. Bu pilin ilk olarak iQOO 9’da görülmesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca iQOO 9, tahminlere göre iQOO 7’de bulunan 120W değerindeki hızlı şarj sistemini kullanmaya devam edecek. Serinin önceki cihazlarına baktığımızda, bu cihazın yılın ikinci yarısında tanıtılacağını söyleyebiliriz.
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