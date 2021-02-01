Xiaomi Mi 11 Lite, yeni Qualcomm yonga seti ile gelebilir!

Xiaomi, geçtiğimiz senenin son günlerinde Mi 11‘i tanıttı. Şimdi ise söylentiler, bu seriye iki yeni cihaz ekleneceğini gösteriyor. Bu cihazlardan birincisi Mi 11 Lite, diğeri ise Mi 11 Pro olarak sızıntılarda yer alıyor. Mi 11 Lite‘ın, taban model Mi 11‘in biraz daha az güçlü bir modeli olması muhtemel. Paylaşılan bir sızıntı, Xiaomi Mi 11 Lite ile ilgili bazı teknik detayları ortaya çıkardı.

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Xiaomi Mi 11 Lite, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Çinli bir sızıntı kaynağına göre Mi 11 Lite, OLED bir ekran ile gelecek. Bu ekranda, nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Ayrıca cihaz, Qualcomm SM7350 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 64 MP çözünürlüklü ana kamerası ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen periskop kamerası bulunacak. Bununla birlikte, özelliklerin kulağa oldukça ilginç geldiğini söyleyebiliriz. Qualcomm‘un SM7350 platformu, henüz herhangi bir resmiyete sahip değil. Bazı kaynaklar, bu yonga setinin 5 nm üretim teknolojisi ile üretileceğini söylüyor. Ayrıca yonga setinin Snapdragon 755G olarak isimlendirilmesi muhtemel.

Snapdragon 755G olarak isimlendirilmesi beklenen yonga seti, Cortex-A78 çekirdeğinden gücünü alacak. Ayrıca dikkat çeken bir başka detay ise cihazın kamera dizilimidir. Bu dizilime göre Mi 11‘de bulunan 108 MP kamera yerine 64 MP ana kamera dizilimde mevcut olacak. Bu değişiklik, indirgeme gibi gözüküyor fakat bu cihazda da Mi 11’de bulunmayan periskop kamera kullanılıyor. Sızdırıldığı iddia edilen bu özelliklerin doğruluğu, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.