Haber
Steam Oyun Festivali, çarşamba günü başlıyor!
Valve tarafından gerçekleştirilmesi planlanan yeni Steam Oyun Festivali etkinliği, önümüzdeki hafta çarşamba günü başlacayak. Canlı sohbetler ve panel tartışmalarının yanı sıra bağımsız geliştiricilerin yayınlayacağı 500’den fazla oyun demosu, kullanıcılarla buluşacak. Festival, ilk olarak The Game Awards 2019’da gerçekleşmişti. Ardından geçtiğimiz sonbahar ve ilkbaharda buna benzer etkinlikler birbirini izledi. Ayrıca bu etkinlik, bağımsız geliştiricilere 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın iptalinden sonra oyunlarını gösterme şansı verdi.
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Steam Oyun Festivali, hangi oyunlar ile karşımıza çıkacak?
Steam, bugün Play What’s Next başlıklı bir fragman videosu paylaştı. Paylaşılan video, etkinlik sırasında demo için uygun görülen belirli oyunları içeriyor. Ayrıca bahsedilen oyunlar, bir süredir Steam sayfaları hazır bir şekilde çıkış yapmayı bekliyor. Bahsedilen oyunlar;
- Feral Cat Dan – Genesis Noir
- Exor Studios – The Riftbreaker
- Studio Koba – Narita Boy
- Runwild Entertaintment – Almighty: Kill Your Gods
- Splitside Games – Fling To the Finish
- Morteshka – Black Book
olarak sıralanıyor.
Bu oyunların haricinde 500’ü aşkın oyun, demolarıyla birlikte oynanmaya hazır olacak. Ayrıca kullanıcılar beğendikleri oyunu istek listesine atarak oyun çıkış yaptığında hızlı bir şekilde haberdar olacaklar. Steam Oyun Festivali, 3 Şubat tarihinden 9 Şubat tarihine kadar sürecek. Bununla birlikte, bazı sızıntılar bu etkinlikle birlikte yeni bir mini game ekleneceğini söylüyor. Özellikle indirim dönemlerinde bu tarz mini gameler görmeye alışkınız. Üstelik gelmesi muhtemel olan yan etkinlikler, ana etkinliğe ayrı bir hava katacaktır. Sonuç olarak indirimin, eğlencenin ve oyun keşfetmenin bol olacağı bir haftaya gireceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra, ilk detaylarıyla ortaya çıktı
Xiaomi, önümüzdeki günlerde amiral gemisi modeli Mi 11’in Avrupa lansmanını düzenleyecek. Çin’den gelen bilgiler ise serinin tepe modeli Xiaomi Mi 11 Ultra ile ilgili ipuçları veriyor.
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Xiaomi Mi 11 Ultra yakında geliyor: İşte ilk detaylar!
Weibo hesabı Digital Chat Station, Xiaomi’nin yeni telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Mi 11 Pro’dan daha güçlü olduğu belirtilen paylaşımda model ismi bulunmuyor. Ancak gizemli modelin, geçtiğimiz yıl duyurulan Ultra versiyonunun devamı olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla isim tarafındaki bu bilginin yalnızca bir tahminden ibaret olduğunu belirtelim.
Geliştirme aşamasında olduğu belirtilen Xiaomi Mi 11 Ultra, tahminlere göre ekran ve batarya tarafında ayrışacak. 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, dört kenardan kavisli yapıya sahip olacak. Bunun yanı sıra ön kamera için tek delikli ekran yapısı da yerini koruyacak. Telefonda yer alacak çift bataryanın kapasitesiyle ilgili bilgi bulunmazken, Mi 11’den büyük olacağının altı çiziliyor. Ayrıca 67W kablosuz şarj desteği ise paylaşılan ilgi çekici detaylar arasına yer alıyor.
Pro versiyonuyla aynı kamera paketini paylaşması beklenen Mi 11 Ultra, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alacak. Bu kilit detaylar dışında ise elimizde cihazla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Son olarak bazı kaynaklara göre Mi 11 Ultra modelinin yılın ikinci yarısında tanıtılacağını belirtelim.
Genel
1914 beygirlik elektrikli Rimac C_Two, son rüzgar tüneli testlerinde
Hırvat üretici Rimac, C_Two isimli elektrikli hiper otomobiliyle karşımıza çıkmaya neredeyse hazır. Son zamanlarda rüzgar tüneli testlerini tamamlamaya yakın olan aracın, aerodinamik verimliliğinin %34 arttığı belirtildi.
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Rimac C_Two’yu geliştirirken şirket, hem gündelik hayat hem de pist kullanımına yönelik çalışıyor. Yani hava sürtünmesi ile sorunsuz mücadele ederek yüksek menzil sunan ve pistte uçmaması için de yere basma kuvveti yüksek bir araç gerekiyor.
Bu tip bir beklentiyi gerçekleştirmenin son zamanlardaki çözümü ise aktif aerodinamik elemanlar. Üreticiler bu teste bilgisayar başında başlar. Fakat çok az şirket, Rimac gibi, simulasyon testleri doğrulamak için aracını rüzgar tüneline gönderebiliyor.
Rimac C_Two akıllı gövde altı kanatları, aktif ön splitter ve ayarlanabilir frenleme kanadı gibi özelliklere sahip. Bu özelliklerle C_Two, otoyol ve pist ayırt etmeden en iyi performansı gösterebiliyor.
Haberin başında bahsettiğim %34’lük iyileşme ise bilgisayar testlerindeki sonuçlara kıyasla, rüzgar tüneli sonuçlarındaki farklılık. Rüzgar tüneli testlerinde aktif aerodinamik elemanların sadece yere basma kuvvetini arttırmadığı, aracın soğutma sistemlerine de yardımcı olduğu ortaya çıktı. Böylelikle araç, ağır yük altında daha iyi performans gösterebilecek.
Bu sonuçlar Rimac C_Two’un sadece öne çıkan ufak bir yeteneği diyebiliriz. Aracın son halinin bizleri ne kadar şaşırtacağını görmek için tanıtım gününü beklememiz gerekiyor.
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Kaynak: Rimac
Aksesuar
Xiaomi, tedavi edici özelliğe sahip akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor!
Xiaomi, son üç seneye kadar ürünlerinin Apple ürünlerine benzerliği nedeniyle bazı çevrelerce taklitçi bir şirket olarak anılıyordu. Özellikle MIUI‘ın ilk versiyonlarının iOS’a benzemesi, bunu önemli ölçüde tetiklemişti. Ancak son yıllarda marka, kendi ürettiği yenilikçi ürünlerle bu yanlış düşünceleri ortadan kaldırdı. Firma, çerçevesiz sunulan ekranlar ve Mi Mix serisi gibi serilerle piyasada önemli bir yer buldu. Şimdi ise markanın araştırma ve geliştirme çalışmaları yeni bir patent ortaya koydu. Bu patent, “akıllı gözlük ve gözlük kutusu” terimleriyle birlikte dosyalarda yerini aldı.
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Xiaomi, yeni akıllı gözlük patenti ile neyi hedefliyor?
Patent, ürünün akıllı gözlük ve gözlük kutusundan oluştuğunu belirtiyor. Bu gözlük, hastalıkların algılanması ve tedavi edlmesinde görev yapacak. Akıllı gözlükler üzerinde yapılan ilk çalışma bu değil fakat bu cihazın tedavi için geliştirilmesi ilgileri üzerine çekti. Detaylara baktığımızda, ürünün terapötik sinyaller yaydığını ve fototerapi sinyalleri içerdiğini görüyoruz. Bunlar, beyin hastalıklarını, akıl hastalıklarını ve hatta göz yorgunluklarını tedavi etmek için kullanılan sinyallerdir. Işık terapisi, daha çok beyin hastalıklarında, ses terapisi ise daha çok akıl hastalıklarında kullanılıyor.
Xiaomi’nin yeni akıllı gözlüğünde sağlık özelliklerinin yanında hoparlör ve ses aktarım teknolojisi de mevcut olacak. Ürünün yakın zaman içinde ticari olarak satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Xiaomi, bu ürünü çıkarsa bile Huawei, iki nesildir akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Tedavi teknolojisi ile Xiaomi‘nin bu alanda önemli bir atılım yapması mümkün. Eğer ek özellikler ile bu gözlüğü desteklerlerse o zaman Xiaomi‘nin bu pazarda önemli bir yer edindiğini görebiliriz.
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