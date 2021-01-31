Steam Oyun Festivali, çarşamba günü başlıyor!

Valve tarafından gerçekleştirilmesi planlanan yeni Steam Oyun Festivali etkinliği, önümüzdeki hafta çarşamba günü başlacayak. Canlı sohbetler ve panel tartışmalarının yanı sıra bağımsız geliştiricilerin yayınlayacağı 500’den fazla oyun demosu, kullanıcılarla buluşacak. Festival, ilk olarak The Game Awards 2019’da gerçekleşmişti. Ardından geçtiğimiz sonbahar ve ilkbaharda buna benzer etkinlikler birbirini izledi. Ayrıca bu etkinlik, bağımsız geliştiricilere 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın iptalinden sonra oyunlarını gösterme şansı verdi.

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Steam Oyun Festivali, hangi oyunlar ile karşımıza çıkacak?

Steam, bugün Play What’s Next başlıklı bir fragman videosu paylaştı. Paylaşılan video, etkinlik sırasında demo için uygun görülen belirli oyunları içeriyor. Ayrıca bahsedilen oyunlar, bir süredir Steam sayfaları hazır bir şekilde çıkış yapmayı bekliyor. Bahsedilen oyunlar;

Feral Cat Dan – Genesis Noir

Exor Studios – The Riftbreaker

Studio Koba – Narita Boy

Runwild Entertaintment – Almighty: Kill Your Gods

Splitside Games – Fling To the Finish

Morteshka – Black Book

olarak sıralanıyor.

Bu oyunların haricinde 500’ü aşkın oyun, demolarıyla birlikte oynanmaya hazır olacak. Ayrıca kullanıcılar beğendikleri oyunu istek listesine atarak oyun çıkış yaptığında hızlı bir şekilde haberdar olacaklar. Steam Oyun Festivali, 3 Şubat tarihinden 9 Şubat tarihine kadar sürecek. Bununla birlikte, bazı sızıntılar bu etkinlikle birlikte yeni bir mini game ekleneceğini söylüyor. Özellikle indirim dönemlerinde bu tarz mini gameler görmeye alışkınız. Üstelik gelmesi muhtemel olan yan etkinlikler, ana etkinliğe ayrı bir hava katacaktır. Sonuç olarak indirimin, eğlencenin ve oyun keşfetmenin bol olacağı bir haftaya gireceğiz.