Xiaomi Mi 11 Lite, sertifika başvurusuyla göründü!

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde tanıtılan Xiaomi Mi 11’e önümüzdeki günlerde birkaç yeni modelin daha katılması bekleniyor. Ailenin yeni üyelerinden olacak Xiaomi Mi 11 Lite, markanın yaptığı sertifika başvurusunda ortaya çıktı!

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Xiaomi Mi 11 Lite, pek yakında resmi olarak duyurulacak

Pazar günü Hint Standartları Bürosu’ndan (BIS) sertifika alan telefon, paylaşılan listede M2101K9AI model numarasıyla görünüyor. Hatırlanacağı üzere Mi 11 Lite, geçtiğimiz günlerde de FCC sertifika başvurusunda M2101K9AG olarak numaralandırılmıştı. Telefonun sertifika başvurularının tamamlanmış olması, kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulacağını gösteriyor.

FCC başvurusunda bazı özellikleri listelenen Xiaomi Mi 11 Lite’ın 4.250 mAh kapasiteli bataryaya ve 33W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı doğrulandı. Bunun dışında 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 732G işlemci, 6 GB RAM, 64/128 GB depolama ve 64+8+5 MP üçlü arka kamera da telefonun iddia edilen özellikleri arasında yer alıyor. Telefonda yer alan işlemcinin 5G desteğinin bulunmaması önemli bir eksik gibi görünüyor.

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Xiaomi Mi 11 Lite’ın Mart ayının başlarında resmi olarak tanıtılması tahmin ediliyor. Telefonun 350 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtilirken, ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.