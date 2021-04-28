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REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!

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Redmi Note 10 Pro kutu açılışı ile karşınızdayız. Bronz rengi ve kutu içeriğiyle Mi Fanlarının fazlasıyla hoşuna gidecek modelin detaylarını videoda görebilirsiniz.

OPPO Reno 5 kutu açılışı için tıklayın / Samsung Galaxy A52 kutu açılışı için tıklayın

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REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!

Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Hepsiburada’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/81116c87
Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Trendyol’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://ty.gl/jtbvvg7qa

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Bakalım Redmi Note 10 Pro kutu içeriğiyle bizlere neler sunuyor?

Boyut: 164 x 76.5 x 8.1 mm
Ağırlık: 193 gram
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5020 mAh
Şarj: 33 Watt

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Günün Alışveriş Fırsatı

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Kamera Kıyaslama

Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!

Yazan:

Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
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Samsung Galaxy A52 ile POCO X3 NFC telefonlarını video ve fotoğraf performansları olarak kıyasladık. Bakalım 1000 TL fark bulunan telefonların sunduğu kamera performansları kıyaslayınca nasıl çıkıyor.

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TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!

Yazan:

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
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Samsung Galaxy A52 kutu açılışı ile karşınızdayız. “Assembled in Turkey” yani Türkiye’de birleştirildiği belirtilen telefonun kutu açılışı ve ilk bakış videosuyla karşınızdayız.

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OPPO RENO 5 GELDİ!

Yazan:

OPPO RENO 5 GELDİ!
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OPPO Reno 5 kutu açılışı ile karşınızdayız. Reno 5 ve Reno 5 Lite modelleri Türkiye’de satılmaya başlandı. Bakalım kutu içeriğinde bizleri neler bekliyor.

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OPPO RENO 5 GELDİ!

OPPO Reno 5 özellikleri

OPPO Reno 5 Türkiye’ye 4G versiyonu ile giriş yaptı. Teknik özelliklerine değinecek olursak;

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  • 159.1 x 73.3 x 7.7 mm boyut
  • 171 gram ağırlık
  • 6,4 inç FHD+ AMOLED ekran
  • 90 Hz tazeleme hızı
  • Snapdragon 720G işlemci
  • 8 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • MicroSD kart seçeneği
  • 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
  • 44 MP ön kamera
  • 4310 mAh batarya
  • 50 Watt hızlı şarj desteği

ile geliyor. 4.999 TL fiyatla satışa çıkan ürünün temel detayları, kamera performansı ve kutu içeriğine göz atıyoruz.

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Günün Alışveriş Fırsatı

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