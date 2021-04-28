reklam

Redmi Note 10 Pro kutu açılışı ile karşınızdayız. Bronz rengi ve kutu içeriğiyle Mi Fanlarının fazlasıyla hoşuna gidecek modelin detaylarını videoda görebilirsiniz.

OPPO Reno 5 kutu açılışı için tıklayın / Samsung Galaxy A52 kutu açılışı için tıklayın

reklam

Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Hepsiburada’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/81116c87

Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Trendyol’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://ty.gl/jtbvvg7qa

reklam

Bakalım Redmi Note 10 Pro kutu içeriğiyle bizlere neler sunuyor?

Boyut: 164 x 76.5 x 8.1 mm

Ağırlık: 193 gram

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, HDR10

İşlemci: Snapdragon 732G

Depolama: 128 GB

Bellek: 6 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5020 mAh

Şarj: 33 Watt