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REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Redmi Note 10 Pro kutu açılışı ile karşınızdayız. Bronz rengi ve kutu içeriğiyle Mi Fanlarının fazlasıyla hoşuna gidecek modelin detaylarını videoda görebilirsiniz.
OPPO Reno 5 kutu açılışı için tıklayın / Samsung Galaxy A52 kutu açılışı için tıklayın
REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Hepsiburada’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/81116c87
Redmi Note 10 Pro fiyatları hakkında detaylı bilgiyi Trendyol’dan kontrol etmek ve satın almak için; https://ty.gl/jtbvvg7qa
Bakalım Redmi Note 10 Pro kutu içeriğiyle bizlere neler sunuyor?
Boyut: 164 x 76.5 x 8.1 mm
Ağırlık: 193 gram
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5020 mAh
Şarj: 33 Watt
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OPPO Reno 5 özellikleri
OPPO Reno 5 Türkiye’ye 4G versiyonu ile giriş yaptı. Teknik özelliklerine değinecek olursak;
- 159.1 x 73.3 x 7.7 mm boyut
- 171 gram ağırlık
- 6,4 inç FHD+ AMOLED ekran
- 90 Hz tazeleme hızı
- Snapdragon 720G işlemci
- 8 GB RAM
- 128 GB depolama
- MicroSD kart seçeneği
- 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 44 MP ön kamera
- 4310 mAh batarya
- 50 Watt hızlı şarj desteği
ile geliyor. 4.999 TL fiyatla satışa çıkan ürünün temel detayları, kamera performansı ve kutu içeriğine göz atıyoruz.
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