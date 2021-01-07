Xiaomi Mi 11 Lite FCC üzerinde görüntülendi!

Samsung Galaxy M20s, büyük bataryası ve agresif fiyat politikasıyla Hindistan için tanıtıldı. Telefonun en çok dikkat çeken detayı ise eski işlemcisi.

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Samsung, akıllı telefonlarıyla uzun süredir Android dünyasının zirvesinde. Şirketin A’dan Z’ye, onlarca farklı konfigürasyon ve fiyatta her tüketiciye uygun akıllı telefonları bulunuyor. Yakın zamanda yapacağı Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi S21 ailesini tanıtacak Güney Koreli dev, aynı zamanda uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla giriş seviyesinde var olmaya da devam ediyor. Bu uygun fiyatlı modellerden biri olan Samsung Galaxy M20s, Qualcomm Snapdragon 450 işlemcisi ile Hindistan için duyuruldu.

Samsung Galaxy M20s özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı M serisinin son üyesi olan Samsung Galaxy M20s, Hindistan pazarı için tanıtıldı. Akıllı telefon, 1.8GHz hızında çalışan Cortex-A55 Qualcomm Snapdragon 450 ile gelecek. 14nm olan bu işlemciyle ilgili en dikkat çekici özellik ise performansı ya da yetenekleri değil, yaklaşık üç yıllık nispeten eski bir işlemci olması. Depolama tarafında 3GB RAM ve 32 GB ile başlangıç yapacak M20s’in aynı zamanda 4GB RAM 64 GB depolama seçeneği de mevcut olacak. Ekran ise 6.5 HD+ çözünürlüğünde, infinity-V çentiğe sahip LCD bir panel olacak. Önde 5 MP F2.2 diyaframa sahip bir kamera bulunurken, arka tarafında ise 13 MP ana kamera , 2 MP makro ve 2 MP derinlik kamerası bulunacak. 5.000 mAh batarya ise 15W’a kadar hızlı şarj destekleyecek. Telefon kutudan Android 10 ile gelecek ve 122$ fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneği bulunacak.

Özellikleri hayal kırıklığı

Samsung Galaxy M20s, uygun fiyatlı bir akıllı telefon. Ancak, Güney Koreli şirket bu uygun fiyatı sağlarken özelliklerinden oldukça fazla kısmış durumda. Xiaomi ve Realme gibi Çinli akıllı telefon üreticileri, uygun fiyatlı akıllı telefonlarına 5G gibi özellikler getirmeye hazırlanırken, Samsung’un bu duruma ters olarak eski bir işlemci kullanması hayal kırıklığı yaratacak gibi duruyor.