Samsung Neo QLED Serisi Akıllı TV Modellerini Duyurdu!

Samsung yeni akıllı TV modellerini duyurdu. Samsung, yeni akıllı TV modeli Samsung Neo QLED televizyonları ve MicroLed teknolojisini tanıttı.

Samsung’un Neo QLED olarak adlandırdığı yeni akıllı televizyon modelleri ve yeni ekran teknolojisi MicroLED tanıtıldı. 11 Ocak’ta başlayacak olan CES 2021 öncesinde yeni televizyonlarını tanıtan Samsung, gerçekten yüksek özellikler vaat eden iki yeni akıllı TV modeli ile geliyor.

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Samsung Neo QLED Serisi!

Akıllı telefonları gibi akıllı televizyon modelleri ile de piyasaya yön veren Samsung, yeni akıllı tv modellerini içeren Samsung Neo QLED serisini tanıttı. İçerisinde 8K görüntü kalitesine sahip QN900A modelini ve 4K görüntü kalitesine sahip QN90A modelini barındıran Neo QLED serisi, Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı TV modellerini temsil ediyor.

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Neo QLED‘in özelliklerine göz attığımızda ilk olarak ekranın arkasına konumlandırılan mini LED arka aydınlatma teknolojisi dikkat çekiyor. Bu teknolojide kullanılan ledlerin boyutlarının ufak olması nedeniyle Neo QLED TV‘ler çok daha küçük bölgelere hakimiyet sağlayabiliyor. Bu sayede daha yüksek kontrast ve çok daha iyi görüntü kalitesi vaat ediyor. Samsung bu konuda detaylı bir açıklama yapmıyor. Ancak bu serideki modellerim şimdiye kadarki en iyi QLED modeller olduğu biliniyor.

Neo Quantum Processor adındaki yeni bir görüntü işlemcisini içerisinde barındıran Samsung Neo QLED modelleri, AI yükseltme özelliğini de bu sayede kazanıyor. Öte yandan daha ince çerçeveli tasarım ile gelen Neo QLED Serisi, içerisinde Slim One Connect Box, nesne izleme özellikli ses sistemi, mekansal optimizasyon gibi birçok özellik ile geliyor. Öte yandan içerisinde Samsung Health, AMD FreeSync Premium Pro, Google Duo, Office 365, 21:9 ve 32:9 oyun modları gibi birçok uygulama ve özellik barındırıyor.

Samsung yeni MicroLed teknolojisini tanıttı!

Öte yandan başta da belirttiğimiz yeni MicroLED teknolojisini kullanan iki yeni akıllı TV daha tanıtan Samsung, bu modellerde 110 ve 99 olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği sunuyor. MicroLED teknolojisi bu iki model 4K görüntü kalitesi, 5.1 ses özelliği ve 4×4 bölünmüş ekran görüntüsü gibi birçok özelliğe sahip.

OLED’e benzer bir yapı kullanan MicroLED teknolojisi, piksellerin zamanla bozulmaması, daha yüksek ışık seviyeleri gibi özellikleri ile OLED’den ayrılıyor. Aslında daha önceden de var olan bu teknoloji, fiyatı nedeni ile televizyonlara eklenemedi. Ancak MicroLED teknolojisi ile standart televizyonlara gelen bu paneller, artık daha ulaşılabilir olacak. Tabi maliyet yine çok yüksek. Çünkü söylentilere göre bu cihazların fiyatı 5 basamaklı olacak. Hemde Dolar cinsinden.

Samsung‘un yeni akıllı TV modelleri hakkında bilinenler bu şekildeydi. Paylaşılan son bilgiye göre Samsung Neo QLED modellerinde ve bundan sonra çıkış yapacak modellerde USB ile şarj edilebilen güneş enerjili uzaktan kumandalar kullanılacak. Bu sayede şirket, karbon ayak izini azaltacak ve enerji verimliliğini artıracak.

Bakalım Samsung’un bu yeni akıllı televizyon modelleri ne zaman satışa sunulacak. Sizce Samsung Neo QLED modellerinin fiyatları ne kadar olacak?

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