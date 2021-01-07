Akıllı TV
Samsung Neo QLED Serisi Akıllı TV Modellerini Duyurdu!
Samsung yeni akıllı TV modellerini duyurdu. Samsung, yeni akıllı TV modeli Samsung Neo QLED televizyonları ve MicroLed teknolojisini tanıttı.
Samsung’un Neo QLED olarak adlandırdığı yeni akıllı televizyon modelleri ve yeni ekran teknolojisi MicroLED tanıtıldı. 11 Ocak’ta başlayacak olan CES 2021 öncesinde yeni televizyonlarını tanıtan Samsung, gerçekten yüksek özellikler vaat eden iki yeni akıllı TV modeli ile geliyor.
Samsung Neo QLED Serisi!
Akıllı telefonları gibi akıllı televizyon modelleri ile de piyasaya yön veren Samsung, yeni akıllı tv modellerini içeren Samsung Neo QLED serisini tanıttı. İçerisinde 8K görüntü kalitesine sahip QN900A modelini ve 4K görüntü kalitesine sahip QN90A modelini barındıran Neo QLED serisi, Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı TV modellerini temsil ediyor.
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Neo QLED‘in özelliklerine göz attığımızda ilk olarak ekranın arkasına konumlandırılan mini LED arka aydınlatma teknolojisi dikkat çekiyor. Bu teknolojide kullanılan ledlerin boyutlarının ufak olması nedeniyle Neo QLED TV‘ler çok daha küçük bölgelere hakimiyet sağlayabiliyor. Bu sayede daha yüksek kontrast ve çok daha iyi görüntü kalitesi vaat ediyor. Samsung bu konuda detaylı bir açıklama yapmıyor. Ancak bu serideki modellerim şimdiye kadarki en iyi QLED modeller olduğu biliniyor.
Neo Quantum Processor adındaki yeni bir görüntü işlemcisini içerisinde barındıran Samsung Neo QLED modelleri, AI yükseltme özelliğini de bu sayede kazanıyor. Öte yandan daha ince çerçeveli tasarım ile gelen Neo QLED Serisi, içerisinde Slim One Connect Box, nesne izleme özellikli ses sistemi, mekansal optimizasyon gibi birçok özellik ile geliyor. Öte yandan içerisinde Samsung Health, AMD FreeSync Premium Pro, Google Duo, Office 365, 21:9 ve 32:9 oyun modları gibi birçok uygulama ve özellik barındırıyor.
Samsung yeni MicroLed teknolojisini tanıttı!
Öte yandan başta da belirttiğimiz yeni MicroLED teknolojisini kullanan iki yeni akıllı TV daha tanıtan Samsung, bu modellerde 110 ve 99 olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği sunuyor. MicroLED teknolojisi bu iki model 4K görüntü kalitesi, 5.1 ses özelliği ve 4×4 bölünmüş ekran görüntüsü gibi birçok özelliğe sahip.
OLED’e benzer bir yapı kullanan MicroLED teknolojisi, piksellerin zamanla bozulmaması, daha yüksek ışık seviyeleri gibi özellikleri ile OLED’den ayrılıyor. Aslında daha önceden de var olan bu teknoloji, fiyatı nedeni ile televizyonlara eklenemedi. Ancak MicroLED teknolojisi ile standart televizyonlara gelen bu paneller, artık daha ulaşılabilir olacak. Tabi maliyet yine çok yüksek. Çünkü söylentilere göre bu cihazların fiyatı 5 basamaklı olacak. Hemde Dolar cinsinden.
Samsung‘un yeni akıllı TV modelleri hakkında bilinenler bu şekildeydi. Paylaşılan son bilgiye göre Samsung Neo QLED modellerinde ve bundan sonra çıkış yapacak modellerde USB ile şarj edilebilen güneş enerjili uzaktan kumandalar kullanılacak. Bu sayede şirket, karbon ayak izini azaltacak ve enerji verimliliğini artıracak.
Bakalım Samsung’un bu yeni akıllı televizyon modelleri ne zaman satışa sunulacak. Sizce Samsung Neo QLED modellerinin fiyatları ne kadar olacak?
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Akıllı TV
Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!
LG, bu yılın başlarında vermiş olduğu sözü yerine getirerek, 2018 yılında piyasaya çıkardığı bazı akıllı TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğini içeren bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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Geçtiğimiz yılın sonlarına girildiğinde LG firması bazı belirli modellere Apple kullanıcılarına hitap edecek AirPlay 2 ve HomeKit desteğini getireceğini açıklamıştı. Dün ve bugün yapılan kullanıcı geri bildirimlerine göre LG güncellemeleri yayınlamaya başlamış görünüyor.
AirPlay 2, kullanıcıların Apple TV gerekmeden videoları, müzikleri, podcast’leri ve daha fazlasını doğrudan bir iPhone, iPad veya Mac’ten, uyumlu bir LG akıllı TV’ye aktarmasını sağlıyor. HomeKit, kullanıcıların Ev uygulamasını veya Siri’yi kullanarak akıllı TV’nin açılıp kapanmasını, sesini ve daha fazlasını kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu özellikler ayrıca belirli Samsung, Sony ve Vizio akıllı TV’lerde de mevcut olarak kullanıma sunuluyor.
LG, başlangıçta AirPlay 2 ve HomeKit’in 2019 ve daha yeni akıllı TV modelleriyle sınırlı olacağını, çünkü eski modellerde kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti edemeyeceğini belirtmişti. Yapılan bu açıklama sonrası on binlerce kişi bu konuyu yeniden düşünmeleri için şirkete dilekçe vermişti. Görünen o ki LG kullanıcıları tarafından yapılan geri dönüşler işe yaramış ve LG cephesinden olumlu bir yenilikle geri dönüş sağlanmış.
Hatırlamayanlar için LG, bu yılın başlarında Apple TV uygulamasını da belirli 2018 akıllı TV’lerde de kullanıma sunmaya başlamıştı.
Akıllı TV
ABD hükümetinin yeni hedefi TCL olabilir!
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin ardından ZTE, DJI ve SMIC başta olmak üzere onlarca Çin şirketine yaptırım uygulama kararı almıştı. Yansıyan yeni iddialara göre, benzer bir kısıtlama akıllı telefon ve televizyon markası TCL üzerinde de gerçekleşebilir!
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Amerika, TCL markasına “casus yazılım” soruşturması açtı!
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, geçtiğimiz günlerde TCL markasına yönelik soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Bakan vekili Chad Wolf’ün duyurduğu soruşturmada şirketin Amerika pazarı için ürettiği bazı akıllı TV modellerine arka kapı yazılımı (backdoor) yerleştirdiği iddia ediliyor. Wolf’e göre, casusluk faaliyetlerine katkı sağlaması için markanın Çin Komünist Partisi tarafından desteklendiğine dair güçlü şüpheler de bulunuyor.
Soruşturma haberinin duyulmasının ardından TCL cephesinden jet hızıyla bir açıklama geldi. Çinli şirket iddiaları tümüyle reddederken, üretilen akıllı televizyonlarda yalnızca Roku ve Google’ın geliştirdiği yazılımların kullanıldığını söyledi. Ayrıca şirketin bütün üretim faaliyetlerinin küresel endüstri kuralları ve güvenlik standartlarını karşıladığı belirtiliyor.
Çinli markalara karşı çok sert bir politika izleyen ABD hükümetinin son zamanlarda gözünü TCL’ye dikmesi tesadüf değil. Marka, yılın ilk yarısında yaptığı televizyon satışlarının önemli bir bölümünün Amerika pazarında gerçekleştiğini açıklamıştı. Bununla beraber TCL, kullandığı ekran panellerinin tamamını kendi iştiraki olan CSOT üzerinden temin ediyor. Dolayısıyla olası bir ambargo tehdidine karşı markanın elinde önemli bir koz bulunduğunu da belirtelim.
Akıllı TV
HarmonyOS tabanlı Huawei Vision S serisi TV’ler tanıtıldı
Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle donattığı yeni Vision S serisi akıllı televizyonlarını tanıttı. Bugün itibarıyla tanıtılan yeni televizyonlar, 8 Ocak’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Televizyonların global satışının ne zaman gerçekleşeceğiyse bilinmiyor.
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16 Aralık’ta HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin beta versiyonunu kullanıma sunan Huawei, bugün de HarmonyOS destekli Huawei Vision S serisi yeni akıllı televizyonlarını tanıttı. Huawei’nin büyük ekranlı cihazlara özel olarak ürettiği Honghu yongasından gücünü alan seri 55, 65 ve 75 inç olmak üzere toplam üç farklı varyantıyla karşımıza çıkıyor. Ek olarak serinin 65 inç ve 75 inçlik modellerinin Pro versiyonları da bulunuyor.
Huawei Vision S serisi akıllı TV’ler
- Huawei Smart Screen S 55″ 60Hz
- Huawei Smart Screen S 55″
- Huawei Smart Screen S 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 65″
Huawei’nin yeni Vision S serisinin tüm üyeleri, modelden bağımsız olarak DCI-P3 renk gamıyla desteklenen panelle donatılmış durumdalar. Çözünürlük bakımındansa yine aynı şekilde tüm modellerinde 4K desteği olan Huawei Vision S serisi, 120 Hz yenileme hızıyla da tadından yenmeyecek. Yalnız bu noktada Huawei’nin ikililik yaparak 120 Hz yenileme hızını yalnızca 55 inçten yukarı olan modellere koyduğunu belirtelim. 55 inçlik modeldeyse yenileme hızının 60 Hz olduğu belirtiliyor.
Huawei Vision S serisi, kullanıcılarını ses noktasında da oldukça memnun edecek. Zira serinin tüm üyeleri, bünyelerinde Huawei’nin geliştirdiği 4x10W çıkış gücüne sahip bir surround ses sistemi barındırıyor. Dolby Audio ve DTS HD teknolojilerinin kombinasyonundan oluşan bu ses sistemi sayesinde kullanıcılar, sinema deneyimini Huawei’nin yeni akıllı TV’leri sayesinde evlerinde yaşayabilecekler.
Huawei’nin yeni TV’lerinde 13 MP’lik kamera bulunuyor
Huawei Vision S serisinin en önemli özelliğiyse, bünyesinde barındırdığı 13 MP’lik kamerası. TV’nin iç kısmına yerleştirilen kamera, televizyon kapalıyken dikkat çekmemesi için sürekli görünür halde değil. Bunun yerine kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları zaman kamerayı çalıştırıyorlar ve bu şekilde istedikleri kadar görüntülü görüşme gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ek olarak kameranın 1080P desteğine sahip olduğunu da küçük bir dipnot olarak eklemiş olalım.
Bu arada Huawei Smart Screen S serisi, Pro sürümünden bağımsız olarak 55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı varyantıyla satışta olacak. Televizyonların global satışının olup olmayacağı henüz bilinmediği için doğal olarak Dolar/Euro/TL cinslerinden de fiyatlarını bilemiyoruz. Ama Çin fiyatlarından yola çıkarak kısa bir tahmin yaptığımızda 55 inçlik baz modelin 3.299 yuan (3.867,25 Türk Lirası), en pahalı olan 75 inçlik Pro modelin ise 7.999 yuan (9.376,59 Türk Lirası) fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.
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