Samsung Galaxy F62 resmi olarak duyuruldu

Devasa bataryaya sahip akıllı telefon Samsung Galaxy F62, resmi olarak çıktı. Orta sınıfın yeni gözdesi geliyor.

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Samsung, Dünya’nın en çok telefon satan şirketi. Özellikle her bütçeye hitap eden çok sayıda modele sahip olması ve her kullanıcıya hitap eden farklı seçenekler sunmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Galaxy S serisi gibi amiral gemisi modellerine de sahip olan Güney Koreli şirket, ne yazık ki bu modellerle istediği satış başarısını yakalayamıyor. Giriş ve orta seviye modeller, Samsung’un satış başarısının ciddi bir kısmını oluşturuyor. Bu sebeple bu modellere de en az S serisi kadar önem veren şirket, sık sık yeni telefonlarını piyasaya sürüyor. Bu alandaki çalışmalardan biri olan Samsung Galaxy F62, 7.000 mAh’lık devasa bataryasıyla tanıtıldı.

Samsung Galaxy F62

Güney Koreli teknoloji devi, orta sınıfa konumlandırılan telefonunu tanıttı. Samsung Galaxy F62, oldukça alışık olduğumuz bir tasarımla geliyor. neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahipken, ön tarafta ortaya konumlandırılmış delikli bir kamera ve arka tarafta ise kare şeklinde dörtlü bir kamera tasarımı bizi karşılıyor. Telefon parmak izi okuyucusunu ekran altına konumlandırmak yerine, güç tuşuna yerleştirmiş. İşlemci tarafında ise Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9825 kullanılmakta. Bu işlemci daha önce bazı Note 10+ modellerinde karşımıza çıkmıştı. Telefonun 6,67 inç AMOLED ekranı FHD+ çözünürlüğünde ve standart 60Hz tazeleme hızı sunmakta. 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip model, 7.000mAh büyüklüğünde, 25W’lık bataryaya sahip. Ön tarafta 32 MP’lik kamera bulunurken, arka tarafta 64MP+12MP+5MP+5MP’lik dörtlü kamera dizilimine sahip. Bunlar ana kamera, ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörü gibi alışık olduğumuz özellikler. Model kutudan ONE UI 3.0 destekli Android 11 ile çıkıyor. Lazer yeşili, lazer mavisi ve lazer grisi olarak üç farklı renk seçeneği ile gelen Samsung Galaxy F62, 330 dolar fiyat etiketine sahip. Özellikle 8 GB versiyonu isterseniz bu fiyat 360 dolara çıkıyor. Bu oldukça makul bir fiyat. Özellikle konuyla ilgili haberler için takipte kalın…

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