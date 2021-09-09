Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE için NBTC Sertifikası Aldı
Xiaomi, bu yılın ilk yarısında Xiaomi Mi 11 serisinde 4 model piyasaya sürdü. Bu amiral gemisi serisinde Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Lite (Youth Edition) bulunuyor. Mi 11 Lite, ince ve hafif bir model ve Mi 11 serisinin orta sınıftaki tek modeli. Ancak bu dört cihaz, Mi 11 serisindeki tek model olmayacak. Yılın ikinci yarısına girerken şirket, ince ve hafif bir model daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE olacak.
Son yayınlanan bilgilere göre, Mi 11 Lite 5G NE artık NBTC sertifikasına sahip. Bu, orta sınıf akıllı telefonun yakında Çin dışına çıkacağı anlamına geliyor. Açıkçası, bu cihazın isimlendirmesinden, Xiaomi Mi 11 Lite’ın bir türevi gibi düşünebiliriz. Bu nedenle, bu akıllı telefonun Mi 11 Lite’ın ince ve hafif odağını korumasını bekliyoruz.
Büyük olasılıkla, bu cihaz Mi 11 Lite’dan çok farklı olmayacak. Mi 11 Lite 5G NE’nin 90Hz ekran yenileme hızına sahip OLED tam ekran ile geleceğine dair sızıntılar var. Kasanın içerisinde ise, bir Qualcomm Snapdragon 7 serisi işlemcilere (muhtemelen Snapdragon 780G veya Snapdragon 778G yongası) sahip olacak. Mi 11 Lite 5G NE’nin neler sunacağı hakkında bir fikir edinmek için aşağıdaki Xiaomi Mi 11 Lite özelliklerine göz atabilirsiniz.
İçindekiler
Xiaomi Mi 11 Lite Özellikleri
TASARIM
160.53mm x 75.73mm x 6.81mm 157g ağırlık
4G versiyonda Siyah, Pembe ve Mavi, 5G versiyonda Siyah, Yeşil ve Sarı renkler
EKRAN
6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) Piksel 402 PPI
90 Hz/240 Hz 20:9 HDR, HDR10 DCI-P3 Renk Uzayı
Delta-E < 0.55 JNCD 0.55
10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği
500 cd/m² (nit) Parlaklık Maksimum 800 cd/m² (nit) Parlaklık
Corning Gorilla Glass 5 84.96 % ekran gövde oranı
İŞLEMCİ
CPU:Qualcomm® Snapdragon 732G
GPU: Qualcomm® Adreno™ 618
6GB+64GB,6GB+128GB, 8GB+128GB LPDDR4X RAM+UFS 2.2
MIUI 12, Android 11
BATARYA
4250mAh batarya 33W destekli hızlı şarj
KAMERA
64MP ana kamera OIS YOK f/1.79, 6 katmanlı lens
8MP geniş açı kamera 119° derece , f/2.2
5MP telemakro kamera f/2.4 (3cm-7cm)
4K | 30fps 1080p | 60fps 720p ve 1080p | 30fps Ağır çekim video: 120fps | 1080p/720p
16MP f/2.45 ön kamera1080p | 30fps, 720p | 120fps
SES
Stereo hoparlör
3.5mm jak yok
BAĞLANTILAR
Wi-Fi^4, Wi-Fi 5 and 802.11a/b/g Bluetooth 5.1
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Akıllı Telefonlar
Oppo, Yeni Reno6 Modellerini CEE Basın Lansmanı İle Duyurdu
Bugün, Oppo için önemli bir gündü çünkü Reno6 modelleri CEE (Central and Eastern European Region) yani Orta ve Doğu Avrupa Pazarı için ayrı bir lansmanla duyuruldu. Rusya, Ukrayna, Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı CEE pazarında, Reno ailesi Oppo için büyük önem taşıyan serilerden biri. Gelin bakalım lansmanda neler konuşuldu ve anlatılanlara göre Reno6 modelleri kullanıcılara neler sunacak.
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İçindekiler
Lansmanda, CEE Bölge Müdürü Johnny Zhang, Oppo’nun Türkiye fabrikasına da değindi
CEE Bölge Müdürü Johnny Zhang, lansman başında CEE pazarının Oppo için global önemine vurgu yaptı ve bu pazarda ilerlemek için yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Bahsi geçen yatırımlar arasında en büyüğü ve en çok dikkat çekeni de, Oppo’nun ülkemizde açtığı fabrikaydı. Fabrikaya dair bazı verileri paylaşan Johnny Zhang, bu fabrikada 800’ün üstünde insanın istihdam edildiği verisini de teknoloji basınıyla paylaştı.
Ardından lansmana dahil olan Canalys yetkililerinden Benjamin Stanton, Oppo’dan ve şirketin kaydettiği gelişimden bahsetti. Canalys’e göre Oppo, Avrupa’ya giriş zamanı baz alınarak düşünüldüğünde Avrupa’daki en genç şirketlerden biri. Buna rağmen Oppo Avrupa’daki en büyük 4. akıllı telefon üreticisi konumuna ulaşmayı şimdiden başarmış durumda. Benjamin Stanton’a göre Oppo kısa sürede bu başarıya ulaşmasını; Avrupa insanının temel ihtiyaçlarını iyi analiz ederek ve bu analizler sonucu stratejilerini doğru belirlemesine borçlu.
Oppo, AR&GE için 7 milyar dolar bütçe ayırmış durumda
Oppo’nun artan bir ivmeyle AR&GE çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Johnny Zhang, şirketin yeni teknolojiler için bugüne kadar 7 milyar dolar bütçe ayırdığını belirtti. Hızlı bir şekilde AR&GE ve inovasyon süreçleri yöneten şirket Zhang’ın belirttiğine göre şimdiye kadar 65.000 patent başvurusu yaptı ve 35.000 patente sahip. Bu patentlerin bir kısmı da yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yazılım alanlarında.
Lansmandan çok fazla bahsettin, artık yeni ürünleri anlat dediğinizi duyar gibiyim. Gelin o halde Reno6 Pro 5G ile başlayalım.
Reno6 Pro 5G neler sunuyor
Oppo ilk olarak, Reno6 Pro 5G’nin neden özel bir cihaz olduğu sorusuyla ürünü tanıtmaya başladı. Bu soruya verdikleri ilk cevap da Reno6 ailesinin tasarım detayları ve kamera özellikleri olarak yanıtlandı. 50MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak olan Reno6 Pro modelinde Oppo’nun ince ve kavisli tasarımı öne çıkıyor. Kamera tarafında da, yazılımsal anlamda yapılan ciddi geliştirmeler mevcut.
Kamera tarafında bizim ilgimizi çeken detaylardan biri de, lenslere ek olarak LED ışıkla beraber sunulan renk sensörü oldu. Renk doğruluğunu artırmak için yerleştirildiği söylenen bu sensör, fotoğraf ve videolardaki renk doğruluğunu artıracak gibi görünüyor. Ana kamerayla ilgili en çok dikkat çeken detaysa, 50MP’lik bu lensin Sony ve Oppo iş birliğiyle üretilmiş olması. Sony IMX766 sensöre sahip olan bu ana kamera Reno6 Pro 5G için dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Bokeh video
Bokeh video efekti bugüne kadar sadece profesyonel cihazlarla elde edilebiliyordu. Oysa Oppo’nun yeni görüntü algılama teknolojisini kullanan Reno6 Pro 5G, zahmetsiz bir şekilde bokeh videolar çekmeye olanak tanıyor. Nasıl çalıştığını test etmek istediğimiz en önemli özellik olan bokeh video bize kalırsa birçok kullanıcının Reno6 Pro 5G’yi tercih etmesi için önemli bir seçenek haline gelebilir.
Snapdragon 870
Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisine sahip olan cihaz, 12 GB RAM’e sahip olmasının yanında RAM artırma teknolojisini de sunabiliyor. RAM artırma teknolojisiyle toplam RAM değeri +7 GB’a kadar artırılabilen cihaz, toplamda 19GB RAM sunabiliyor.
Ayrıca Dolby Atmos destekli stereo hoparlör sunulması da Reno4 ve Reno5 modellerinde uzun süredir eleştirdiğimiz bir konuyu Oppo’nun dikkate aldığını bizlere gösteriyor. Hızlı şarj tarafında da yine 65W değerinde bir hızlı şarj sunulmuş durumda.
Reno6 5G ve Reno6 4G ile ilgili lansmanda fazla bir bilgi verilmezken; lansmanın yıldızı Reno6 Pro 5G oldu. Reno6 ailesine ek olarak tanıtılan diğer ürün de Oppo’nun Enco Free 2 modeli oldu.
Oppo Enco Free2
DynaAudio ortaklığıyla geliştirilen Oppo Enco Free2, kişiselleştirilmiş ses profili oluşturma gibi özelliklere sahip. Özellikle gürültü engelleme ve ergonomi gibi konularda iddialı olan kulaklık yeni dönemde Oppo’nun TWS ürün gamındaki en önemli kulaklıklardan biri olacak.
Ek olarak lansmanda 2 ay içinde Oppo ekosistemine katkıda bulunacak bir IoT ürün geleceği duyuruldu fakat bu ürünle ilgili ser verilip sır verilmedi.
Oppo ve OnePlus birleşiyor mu?
Lansmanın soru cevap bölümünde biz de HWP olarak yakın zamanda Oppo’nun OnePlus ile birleşip birleşmeyeceğini ve Oppo’nun diğer markalarla nasıl bir ilişki içinde olacağını sorduk.
CEE Bölge Müdürü Johnny Zhang ise sorumuzu, şu şekilde yanıtladı; “Bir dönem OnePlus ile AR&GE için iş birliği yapmıştık ve onlarla entegrasyon içindeydik. Fakat artık bu iki şirket birbirinden tamamen bağımsız 2 şirket olarak yoluna devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Ayrıca Oppo markası olarak diğer markalarla bir bağ kurmamız mümkün değil; zaten bu durum Oppo olarak şirket politikamıza da aykırı. O yüzden rahatlıkla Oppo’nun yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğini söyleyebilirim.”
Oppo Reno6 ailesinin ülkemize ne zaman geleceği ve hangi fiyatlarla satılacağı ise hala büyük bir merak konusu.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi 11T Serisi, 3 Yıllık Güncellemelere Sahip ilk Telefonlar Olacak
Samsung ve OnePlus’ın ayak izlerini takip eden Xiaomi, yaklaşmakta olan 11T serisi için üç yıllık işletim sistemi yükseltmeleri ve dört yıllık güvenlik yamaları güncellemesi desteği sunacağını duyurdu. Şirket, bu duyuruyu Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro’yu tanıtacağı bir lansman etkinliğinden birkaç gün önce yaptı.
Xiaomi’nin güncellenmiş yazılım güncelleme taahhüdü hakkında konuşan şirketin Ürün ve Teknoloji Başkanı Albert Shan, “Akıllı telefon donanımında yapılan sürekli iyileştirme ile bir akıllı telefonun yaşam döngüsü giderek uzuyor, yani kullanıcıların cihazlarını değiştirmeleri gerekmiyor. Bu nedenle, daha fazla tüketici, en yeni özelliklerle birlikte en son işletim sistemi güncellemelerini almaya büyük önem veriyor. Xiaomi, kullanıcılara endüstri lideri donanım ve kalıcı performans sağlamayı taahhüt ediyor.”
“Kullanıcılara yönelik bu taahhüdün devamı olarak Xiaomi, üç nesil Android işletim sistemi güncellemesi sağlayarak Xiaomi akıllı telefonlarının yaşam döngüsünü daha da uzatıyor. Bu sayede kullanıcılar mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmayı seçebilir ve onunla birlikte en yeni özelliklerin keyfini çıkarabilirler. Aynı zamanda kullanıcılara cihazlarının daha uzun süre güvenli çalışmasını sağlayan güvenlik güncellemeleri de sağlayacağız.” dedi.
Şirket, bu yeni yazılım güncelleme taahhüdünü diğer cihazlara genişletme planlarını paylaşmamış olsa da, şu anda yapma olasılığı değerlendiriliyor. Şirketin diğer telefonlara aynı düzeyde yazılım desteği sunup sunmayacağı sorulduğunda, “Xiaomi şu anda genişletilmiş Android sistemini ve güvenlik yükseltme hizmetlerini daha fazla Xiaomi cihazına getirme olasılığını değerlendiriyor.” dedi.
Daha önce de belirtildiği gibi, Xiaomi, cihazları için üç nesil işletim sistemi yükseltmesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi sunan tek Android OEM değil. Geçen yıl Galaxy Note 20 serisi lansmanı ile bu değişikliği ilk duyuran Samsung oldu ve yakın zamanda OnePlus da bu izleri takip etti. Yazılım ve güvenlik güncellemelerinin ek yılı kesinlikle doğru yönde bir hareket olsa da, Avrupa Birliğine üye ülkeler bundan etkilenmedi. Bu yılın başlarında Avrupa Birliği, tüm akıllı telefon OEM’lerini cihazları için beş yıla kadar güvenlik güncellemesi sunmaya zorlayacak yeni bir yasa önerdi. Ve son zamanlarda, Almanya Federal Hükümeti, destek süresini iki yıl daha uzatmayı planladığını duyurdu. Türkiye için henüz böyle bir yasa veya yasa önerisi mevcut değil.
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