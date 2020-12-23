Xiaomi Mi 11 özellikleri netleşiyor; RAM ve Wi-Fi sürümü belli oldu

Xiaomi, birkaç gün içinde resmi tanıtımını gerçekleştireceği Mi 11 serisinin özelliklerini birer birer paylaşmaya devam ediyor. Şirket tarafından Weibo platformunda yapılan iki paylaşıma göre, Mi 11’de Wi-Fi 6 çipi ve LPDDR5 RAM bulunacak.

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Xiaomi, Mi 11 olarak adlandırdığı en yeni üst düzey akıllı telefonun 28 Aralık’ta tüketicilerle buluşturacak. Tanıtım tarihinin ortaya çıkmasıyla beraber şirket, ilginç bir şekilde telefonun kilit özelliklerini Weibo hesabından paylaşmaya başladı. Hatırlayacak olursanız önceki haberlerimizden birinde, sizlere Xiaomi Mi 11 Geekbench performans testlerini aktarmıştık. Bu sefer de Xiaomi Mi 11 serisinin RAM ve Wi-Fi özellikleri ne olacağı belli oldu.

Xiaomi Mi 11, Wi-Fi 6 teknolojisinin nimetlerinden iliğini kemiğini sömürürcesine faydalanacak

Xiaomi Mi 11, görünüşe göre tüketicileri Wi-Fi 6 ve LPDDR5 özellikleri ile tanıştıran bir telefon olacak. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Wi-Fi 6 teknolojisi üzerinde önemli iyileştirmeler ve inovasyonlar yaptığını açıklayan Xiaomi’nin ifade ettiğine göre, Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6’nın bant genişliği önceki nesle göre iki kat artarak 160 MHz’ye kadar ulaşıyor.

Xiaomi Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6 çipinin kullanıcılara sunacağı ağ bağlantısı hızında da önemli iyileştirmeler yaptığını söyleyen Xiaomi, bağlantı hızını 2,1 kat artırarak 3,5 Gbps’ye çıkardığını söyledi. Bunun yanı sıra, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mi 11 özellikleri arasında 4K QAM kodlama desteği de bulunuyor. Tüm bu özellikler ışığında Xiaomi Mi 11’in kullanıcılarını bağlantı hızı bakımından oldukça tatmin edeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 11’de LPPDR5 bellekler bulunacak

Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Mi 11 serisinin bellek özellikleri de belli oldu. Açıklamaya göre, Xiaomi Mi 11 serisinde LPDDR5 bellekler bulunacak. LPDDR5’i de aynı şekilde kendince geliştirdiğini ifade eden Xiaomi’nin açıklamasına göre, Mi 11’in 12 GB’lık RAM’i tamı tamına 6400 Mbps saat hızında çalışacak. Söz konusu 6400 Mbps saat hızının, LPDDR5’in önceki nesline (Xiaomi tarafından geliştirme yapılmayan) oranla %116 daha fazla olduğunu da söyleyelim.

Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.