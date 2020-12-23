Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 özellikleri netleşiyor; RAM ve Wi-Fi sürümü belli oldu
Xiaomi, birkaç gün içinde resmi tanıtımını gerçekleştireceği Mi 11 serisinin özelliklerini birer birer paylaşmaya devam ediyor. Şirket tarafından Weibo platformunda yapılan iki paylaşıma göre, Mi 11’de Wi-Fi 6 çipi ve LPDDR5 RAM bulunacak.
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Xiaomi, Mi 11 olarak adlandırdığı en yeni üst düzey akıllı telefonun 28 Aralık’ta tüketicilerle buluşturacak. Tanıtım tarihinin ortaya çıkmasıyla beraber şirket, ilginç bir şekilde telefonun kilit özelliklerini Weibo hesabından paylaşmaya başladı. Hatırlayacak olursanız önceki haberlerimizden birinde, sizlere Xiaomi Mi 11 Geekbench performans testlerini aktarmıştık. Bu sefer de Xiaomi Mi 11 serisinin RAM ve Wi-Fi özellikleri ne olacağı belli oldu.
Xiaomi Mi 11, Wi-Fi 6 teknolojisinin nimetlerinden iliğini kemiğini sömürürcesine faydalanacak
Xiaomi Mi 11, görünüşe göre tüketicileri Wi-Fi 6 ve LPDDR5 özellikleri ile tanıştıran bir telefon olacak. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Wi-Fi 6 teknolojisi üzerinde önemli iyileştirmeler ve inovasyonlar yaptığını açıklayan Xiaomi’nin ifade ettiğine göre, Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6’nın bant genişliği önceki nesle göre iki kat artarak 160 MHz’ye kadar ulaşıyor.
Xiaomi Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6 çipinin kullanıcılara sunacağı ağ bağlantısı hızında da önemli iyileştirmeler yaptığını söyleyen Xiaomi, bağlantı hızını 2,1 kat artırarak 3,5 Gbps’ye çıkardığını söyledi. Bunun yanı sıra, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mi 11 özellikleri arasında 4K QAM kodlama desteği de bulunuyor. Tüm bu özellikler ışığında Xiaomi Mi 11’in kullanıcılarını bağlantı hızı bakımından oldukça tatmin edeceğini söyleyebiliriz.
Xiaomi Mi 11’de LPPDR5 bellekler bulunacak
Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Mi 11 serisinin bellek özellikleri de belli oldu. Açıklamaya göre, Xiaomi Mi 11 serisinde LPDDR5 bellekler bulunacak. LPDDR5’i de aynı şekilde kendince geliştirdiğini ifade eden Xiaomi’nin açıklamasına göre, Mi 11’in 12 GB’lık RAM’i tamı tamına 6400 Mbps saat hızında çalışacak. Söz konusu 6400 Mbps saat hızının, LPDDR5’in önceki nesline (Xiaomi tarafından geliştirme yapılmayan) oranla %116 daha fazla olduğunu da söyleyelim.
Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.
Akıllı Telefonlar
vivo IQOO 7, 120Hz yenileme hızlı ekranıyla geliyor
Yakın zamanda çıkan sertifikasıyla 120W şarj desteği gün yüzüne çıkan vivo iQOO 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
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2021 yılına günler kala telefon üreticileri yeni cihazlarının süreçlerine hız vermeye başladılar gibi duruyor. Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler de bizlere IQOO 7 hakkında yeni bilgiler sunuyor. Bu bilgilere göre görünüşüyle önce çıkan cihaz, bunun dışında 4000mAh’lik bir pile sahip olacak. Aynı zamanda günler önceden belli olan 120W hızlı şarjın dışında 120Hz ekran yenileme hızına da sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Yine IQOO 7 akıllı telefonunun Snapdragon 888 işlemcili ve 100 watt’ın üzerinde hızlı şarj desteğine sahip ilk cihazlardan olacağını da söylemekte fayda var.
vivo, kamerada değişikliğe gidiyor
Cihazın kamerası ise bu sefer GN1 mimarisi yerine normal bir geniş ana kamera kullanacak. Takımda ise toplam üç arka kamera olurken, çift renk dereceli bir flaş ile etrafa göre daha uyumlu bir fotoğraf çekimi sağlaması bekleniyor. İşletim sistemi alanında ise vivo’nun yeni sistemi OriginOS kullanılacak. Bu sistemin de Huarong tasarımı ile ekrandaki simgelerin boyutu ve yerleri üzerinde daha çok kontrol sağlayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda sistemle sunulacak olan kısa yolların, telefon üzerindeki gezinmede kullanıcılara kolaylık sağlaması muhtemel.
Bilgileri sızdıran kişi cihazın çıkış tarihi için ise paylaşımında, akıllı telefonun Ocak ortası gibi piyasaya sürüleceğini söylüyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo, Reno5 Pro+ 5G çıkışı için 24 Aralık’ta tanıtım yapacak
Yaklaşık iki hafta önce 24 Aralık tarihi Reno 5 Pro+ 5G akıllı telefonunun çıkış tarihi olarak duyurulmuştu. Bugün öğrenilenlere göre ise firma bu çıkış için bir duyuru da hazırlıyor. Tanıtımın yarın Çin’de 15:30, Türkiye saatiyle ise 10:30’da başlaması öngörülüyor.
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Daha önceden sızıntılarla ortaya çıkan birçok özelliğinin yanında şirket tarafından da verilen bilgileri göz önünde bulunduracak olursak; Reno5 Pro+ 5G‘nin yarınki tanıtımı fazla bir sürpriz barındırmayacak gibi. Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak telefon Sony’nin 50MP’lik IMX766 kamerasına sahip olan ilk telefon olacak.
Kamera alanını biraz daha açacak olursak Reno5 Pro+ 5G, dört kamerayla kullanıcıları karşılayacak. Bunlardan ana kamera dışında diğeri 13MP kapasiteli ve x5 optik yakınlaştırma özelliğine sahip periskop kamerası olacak. Kameralara destek olarak ise yine arkada dört tane LED flaş ışığı kullanılmış.
Cihazın ön tarafında ise 6.55inç büyüklüğünde bir ekran bizi karşılıyor. AMOLED özellikli ekran aynı zamanda 90Hz yenileme hızına sahip olup, sol üst tarafta barındırdığı kamera deliği ise ön kameraya ev sahipliği yapıyor.
Zamanla yavaş yavaş gelen bilgiler, Oppo Reno5 Pro+ 5G hakkında bilinmedik az şey bıraktı. Bu şeylerden olan cihazın ne zaman ve hangi fiyat ile ulaşılabilir olacağının cevabının ise yarınki tanıtımla beraber açıklanmasını bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 8 Pro ve Nova 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Çinli teknoloji şirketi Huawei, 120 Hz ekran yenileme hızı gibi birbirinden etkileyici özellikler barındıran Nova 8 ve Nova 8 Pro modellerini bugün itibarıyla tanıttı. Nova 8 ve Nova 8 Pro olmak üzere iki modelden oluşan seri, Huawei’nin 120 Hz ekran yenileme hızıyla donattığı ilk akıllı telefon ailesi olma özelliğini taşıyor.
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Huawei, yıl bitmeden son golünü attı ve nihayet uzun süredir heyecanla beklenen Nova 8 serisini bugün itibarıyla tanıttı. Gerek 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, gerekse 120 Hz ekran yenileme hızıyla sahip olduğu özellikler bakımından piyasadaki oyunculara dişli bir rakip olan Nova 8 serisi, toplam iki adet modelden oluşuyor.
Huawei Nova 8 ailesinin, Nova 8 ve Nova 8 Pro olmak üzere iki ferdi bulunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızıyla özellikle oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran serinin satış fiyatıysa 3299 yuan’dan (3.856,77 TL + vergiler) başlıyor.
Huawei Nova 8 Pro özellikleri
Donanım – Ekran – Batarya
İşlemci: Kirin 985 (7nm)
Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+
Boyut: 163.3mm x 74.1mm x 7.85mm | 184 gram
Ekran: 6,72 inç Full HD+ OLED (2676 x 1236 – 440 PPI)
HDR 10 desteği: Var
Ekran yenileme hızı: 120 Hz
Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj
USB: USB Type-C
Kamera
Ön: 32 MP + 16 MP
Arka: 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP alan derinliği sensörü
Huawei Nova 8 Pro, serinin en üst modeli. Bünyesinde 6,72 inç büyüklüğüne sahip FullHD+ çözünürlüklü OLED ekran barındıran Nova 8 Pro’nun ekranı, 80 derecelik süper kavisli tasarımla yapılmış. Bununla birlikte de 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, HDR 10 desteği sayesinde de eğlence tüketimi bakımından kendisine müthiş bir albeni kazandırıyor. Bu arada Huawei Nova 8 Pro’nun ekranının TUV Rheinland kuruluşu tarafından en iyi göz koruması sunan ekran olarak onayladığını da küçük bir bilgi olarak ekleyelim.
Huawei Nova 8 Pro’nun aynı zamanda Huawei’nin ilk 120 Hz yenileme hızına sahip akıllı telefonu olduğunu belirtelim. Şirketin hâlihazırdaki amiral gemileri Amiral gemileri Huawei P40 ve Mate 40’ın ekran yenileme hızı 90 Hz’de sabitlenmişti.
Huawei Nova 8 Pro, arka tarafında ise bizlere bu sefer oldukça değişik bir tasarım sunuyor. Telefonun arka tarafındaki ovalimsi kamera kurulumunun tasarımını daha önce hiçbir Huawei marka akıllı telefonda görmemiştik. Bu bağlamda Nova 8 Pro, Huawei’nin önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği akıllı telefonlarda da kullanılma potansiyeli olan yeni bir tasarım dilini bizlere haber veriyor olabilir.
Huawei Nova 8 Pro’nun arka kamera sistemine baktığımızdaysa; 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro kamera ve 2MP alan derinliği kamerası görüyoruz. Telefonun ağırlığının 184 gram, inceliğininse 7,85 mm olduğunu da belirtelim.
Huawei Nova 8 özellikleri
Donanım – Ekran – Batarya
İşlemci: Kirin 985 (7nm)
Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+
Gövde: 7.65mm | 169 gram
Ekran: 6,57 inç Full HD+ OLED (2340 x 1080 – 392 PPI)
HDR 10 desteği: Var
Ekran yenileme hızı: 90 Hz
Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj
USB: USB Type-C
Kamera
Ön: 32 MP
Huawei Nova 8 Pro modelinin kardeşi Nova 8 ise, bu sefer 90 Hz ekran yenileme hızıyla karşımıza çıkıyor. Ekran büyüklüğüyse abisine göre nispeten küçük olan Nova 8, 6.57 inç OLED panelle destekleniyor. Ayrıca Huawei Nova 8’in ekranının en büyük özelliklerinden biri, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olması. Dokunmatik örnekleme hızı arttıkça, sizin telefona dokunma hassasiyetiniz de doğru orantıda artar ve böylelikle gecikme olabildiğince azalmış olur. Bu anlamda 240 Hz gibi bir değerin Huawei Nova 8 ekranına etkileyici bir albeni kazandırdığını söyleyebiliriz.
Çözünürlük bakımındansa yine abisinde olduğu gibi FullHD+ ile gelen Huawei Nova 8, bünyesinde 32 MP ön kamera barındırıyor. Bununla birlikte telefonun 7.65 mm kalınlıkta ve 169 gram ağırlığında olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
Telefonun diğer özellikleriyse Huawei Nova 8 Pro ile tamamen aynı.
Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro fiyat
- Nova 8 (8 + 128 GB) = 3299 yuan (3.860,25 Türk Lirası + vergiler)
- Nova 8 (8 + 256 GB) = 3699 yuan (4.328,30 Türk Lirası + vergiler)
- Nova 8 Pro (8 + 128 GB) = 3999 yuan (4.679,33 Türk Lirası + vergiler)
- Nova 8 Pro (8 + 256 GB) = 4399 yuan (5.147,38 Türk Lirası + vergiler)
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