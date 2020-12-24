Avrupa pazarındaki hakimiyetini her geçen gün daha fazla büyüten Xiaomi, Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük Mi Store açılışını yaptı. Covid-19 önlemleri gereğince maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açılan Mi Store, Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunuyor.

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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dur durak bilmeden Dünya çapındaki hakimiyetini genişletmeye devam ediyor. Ekim 2020’de Türkiye pazarındaki ilk yetkili servis merkezini İstanbul’da açan şirket, benzer bir hamleyi bugün Polonya’da da yaptı. Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük Mi Store’u olduğu belirtilen mağaza, Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunuyor. Xiaomi’nin ürünlerine ev sahipliği yapan mağaza, aynı zamanda Polonya halkına servis hizmeti de verecek.

Polonya’da açılan Mi Store, Xiaomi ürünlerine teknik servis hizmeti de sağlayacak

Xiaomi’nin uluslararası operasyonlarının başında bulunan Shou Zi Chew’in açıklamasına göre, Varşova’da açılan Mi Store tüketicilere yalnızca Xiaomi ürünlerini satmakla kalmayacak. Bünyesinde bir adet teknik servis de barındıran mağaza ürün satışının yanı sıra, Polonyalı tüketicilere satış sonrası hizmet de sağlayacak. Yani satın aldığı ürünle alakalı problem yaşayan bir kullanıcı, aynı mağazaya giderek doğrudan Xiaomi’nin teknik servis hizmetinden yararlanabilecek.

Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük yetkili Mi Store’u olan mağazanın, teknik servisi sayesinde, Xiaomi’nin bir ürününü almak isteyen fakat problemle karşılaşması durumunda ne yapacağını bilmediği için kafası karışan kullanıcılar için ekstra bir albeniye sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Varşova’da açılan Mi Store bünyesinde, ziyaretçilerin Xiaomi Mi markalı ekosistem ürünlerini kanlı canlı deneyimlemelerini mümkün hale getiren özel bir akıllı ev alanı da bulunuyor. Bu alanda da Polonyalı tüketiciler, akıllı lambadan akıllı su ısıtıcıya varana kadar bütün Mi markalı ekosistem ürünlerini yakından deneyimleme şansına sahip olacaklar.