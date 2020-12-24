Haber
Xiaomi, Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük Mi Store açılışını yaptı
Avrupa pazarındaki hakimiyetini her geçen gün daha fazla büyüten Xiaomi, Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük Mi Store açılışını yaptı. Covid-19 önlemleri gereğince maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açılan Mi Store, Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunuyor.
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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dur durak bilmeden Dünya çapındaki hakimiyetini genişletmeye devam ediyor. Ekim 2020’de Türkiye pazarındaki ilk yetkili servis merkezini İstanbul’da açan şirket, benzer bir hamleyi bugün Polonya’da da yaptı. Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük Mi Store’u olduğu belirtilen mağaza, Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunuyor. Xiaomi’nin ürünlerine ev sahipliği yapan mağaza, aynı zamanda Polonya halkına servis hizmeti de verecek.
Polonya’da açılan Mi Store, Xiaomi ürünlerine teknik servis hizmeti de sağlayacak
Xiaomi’nin uluslararası operasyonlarının başında bulunan Shou Zi Chew’in açıklamasına göre, Varşova’da açılan Mi Store tüketicilere yalnızca Xiaomi ürünlerini satmakla kalmayacak. Bünyesinde bir adet teknik servis de barındıran mağaza ürün satışının yanı sıra, Polonyalı tüketicilere satış sonrası hizmet de sağlayacak. Yani satın aldığı ürünle alakalı problem yaşayan bir kullanıcı, aynı mağazaya giderek doğrudan Xiaomi’nin teknik servis hizmetinden yararlanabilecek.
Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük yetkili Mi Store’u olan mağazanın, teknik servisi sayesinde, Xiaomi’nin bir ürününü almak isteyen fakat problemle karşılaşması durumunda ne yapacağını bilmediği için kafası karışan kullanıcılar için ekstra bir albeniye sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Varşova’da açılan Mi Store bünyesinde, ziyaretçilerin Xiaomi Mi markalı ekosistem ürünlerini kanlı canlı deneyimlemelerini mümkün hale getiren özel bir akıllı ev alanı da bulunuyor. Bu alanda da Polonyalı tüketiciler, akıllı lambadan akıllı su ısıtıcıya varana kadar bütün Mi markalı ekosistem ürünlerini yakından deneyimleme şansına sahip olacaklar.
Akıllı Telefonlar
vivo V20 2021 Hindistan’da sessiz sedasız satışa çıktı
vivo V20 2021 cihazı son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve yakın zamanda da resmileşmesi beklenen cihazlardandı. Firma tarafından ise telefonun resmi duyurusu hakkında bir bilgi hala olmazken; vivo V20 2021, Amazon Hindistan sitesinde siparişe hazır bir şekilde listelendi.
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Yine Amazon Hindistan sitesinden cihazın özelliklerine ve seçeneklerine de ulaşılabiliyor. Sunset Melody ve Midnight Jazz isimli iki renk seçeneği sunulan telefon, 6.44inç’lik bir ekrana sahip. Dokunmatik ekranın çözünürlüğü ise 1080×2040 olarak görülebiliyor. Ön kamerası oto-odaklanma özellikli ve 44MP çözünürlüklü olan telefon, arkada ise üçlü bir kamera takımı ile bizi karşılıyor. Ana kamera 64MP çözünürlüğe sahipken, 8MP ultra genişlik kamerası ve 2MP “mono” kamera ana kameraya destek oluyor.
İşlemci alanında ise Snapdragon 730G yonga seti tercih edilmiş olan telefonun RAM hafızası 8GB kapasiteye sahip. Genişletilebilir depolama alanında da 128GB’lık bir imkan sağlanırken, 33W’lık 4000mAh bataryası tüm takıma güç veriyor. Son olarak işletim sisteminde ise Funtouch 11 ile beraber Android 11 görülebiliyor.
Bir önceki vivo V20 ile cihazın 2021 modelinin arasındaki tek fark işlemcisi gibi gözüküyor. V20 720G ile çalışıyorken, telefonun 2021 modelinde 730G işlemcisine geçilmiş. Dolayısıyla iki telefon arasında çok da büyük farklar olduğunu söyleyemeyiz. Açıkçası böyle bir çabaya karşılık belki daha bütçe dostu bir versiyon veya daha başka bir fikirle kullanıcıların karşısına çıkılabilirdi. Ancak onun yerine işlemcisi hariç görünüşünde bile neredeyse tamamen aynı bir telefonla karşı karşıyayız.
vivo V20 2021 cihazının fiyatı 24.990 Rupi olarak görülüyor. Bu da yaklaşık 340 Dolarlık bir fiyata denk geliyor. Cihazın diğer ülkelerdeki ulaşılabilirlik durumunu görebilmemiz için ise biraz zaman gerekiyor gibi.
Güncelleme
Xiaomi Mi Home uygulamasının tasarımı baştan aşağı yenilendi
Xiaomi Mi Home uygulaması, son yayınlanan v6.0 güncellemesiyle birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne kavuştu. Akıllı lambadan Wi-Fi genişleticiye varana kadar bütün Xiaomi ürünlerini uzaktan yönetebilmenizi mümkün hale getiren uygulama, yeşil ağırlıklı renk kombinasyonlarını beyaz ağırlıklı bir tasarım diline bırakmış gibi görünüyor.
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Tüketicilere sunduğu akıllı televizyon ve akıllı TV ürünleriyle dünyanın en çok tercih edilen markalarından birisi olan Xiaomi, yalnızca telefon ve televizyondan ibaret değil. Çatısı altında birbirinden akıllı ev aletlerini de barındıran Çinli şirketin, bir de MiHome adlı uygulaması bulunuyor. Mi Home sayesinde, Xiaomi’nin kullanıcıları sahip oldukları ürünleri uzaktan yönetebiliyorlar ve ilgili ürünün özelliklerini uygulamadan kontrol edebiliyorlar.
Xiaomi Mi Home uygulaması, daha kullanıcı dostu bir tasarımla revize edildi
Xiaomi Mi Home uygulaması için bugün itibarıyla kullanıma açılan v6.0 güncellemesiyle beraber, evini Xiaomi ürünleriyle donatan kullanıcılara daha efektif bir biçimde kolaylık sağlayacak birkaç özellik eklendi. Bunun yanı sıra da Xiaomi, Mi Home’un kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenilemiş gibi görünüyor. Uygulamanın daha okunaklı ve büyük yazılarla bezenmiş yeni arayüzü, önceki sürümüne nazaran daha kullanıcı dostu bir tasarımı tüketicilerin huzuruna çıkarıyor.
Xiaomi Mi Home uygulamasında göze çarpan ilk değişiklik, uygulamanın genel renk tasarımının değişmesi oldu. Hatırlayacak olursanız önceki sürümde uygulama ağırlıklı olarak yeşilimsi renklerle donatılmış bir haldeydi; bugün yayınlanan v6.0 sürümüyle beraberse Mi Home’un beyaz ağırlıklı bir tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Android 11 işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız Mi Home’un telefonunuzun güç menüsüyle entegre olabildiğini de küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
v6.0 güncellemesiyle Mi Home’a gelen diğer yenilikler:
- Mesajlaşma bölümü, uygulamadanın üst sekmesinde bulunan zil simgesine taşındı.
- Xiaomi Mi Home sekmesinde oda yönetimi bölümü artık tam ekranda açılmıyor; bunun yerine odalar sekmeler haline açılıyor ve bu şekilde hızlıca düzenleme yapabiliyorsunuz.
- “Günlükler” sekmesinin yeri değiştirildi.
Evinizi akıllı hale getirmek gibi bir düşünceniz varsa ve bu noktada nasıl bir yol haritasını takip etmek istediğinizi bilmiyorsanız, Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle tanışmanızı önerebilirim. Piyasadaki rakiplerine nazaran nispeten daha uygun fiyatlı ürünlerle tüketicileri buluşturan Xiaomi’nin çatısı altında sayısız ürün çeşitliliği bulunuyor.
Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri hayatınıza girdikten sonraysa Xiaomi Mi Home uygulaması kesinlikle hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Zira uygulama, ışıkları uzaktan açıp-kapatma işlevine varana kadar daha sayamayacağımız çoğu aktiviteyi oturduğunuz yerden yapabilmenizi sağlıyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO Türkiye’de fabrika kuracağını açıkladı!
OPPO geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Türkiye’ye yatırım yapacak” söylentilerini resmen onayladı. OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklama ile ülkemizdeki yatırımlarını artıracak.
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OPPO Türkiye yatırım yapacak!
2018 yılında Türkiye’de akıllı telefon satışına başlayan OPPO, bağlı olduğu BBK Grup ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumunda. Find, Reno ve A serisi telefonları ile ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören Çinli üretici, daha önce konuşulan ve geçtiğimiz günlerde söylenti miktarı artan Türkiye’ye yatırım yapma durumunu resmen açıkladı.
Türkiye’deki Yatırıma İlişkin OPPO Açıklaması
24 Aralık 2020, İstanbul – Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40’tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye’deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou‘nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: “OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı‘na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.”
OPPO’nun fabrikası Tuzla’da!
OPPO Türkiye tarafından kurulacak fabrikanın İstanbul ve Kocaeli‘nde iki üretim tesisi kuracağı yönünde bir beklenti vardı. Biz haberi yayına aldıktan sonra OPPO’daki kaynaklarımızdan doğruladığımız bilgide fabrikanın Tuzla‘da açılacağı ve kiralamanın yapıldığı yönünde. Ayrıca OPPO’nun üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştireceği ve kurulacak tesislerin yalnızca montaj yapmaktan ibaret olmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Üretim tesisinde üretilen telefonlar sadece Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok farklı pazara da ulaştırılmış olacak.
HWP daha önce bahsetmişti
Son iki gündür ciddi olarak konuşulan OPPO’nun yatırım konusu Hardware Plus ekranlarının bir klasiği haline gelen Cuma Raporu‘nun 121. bölümünde Ersin Akman tarafından dile getirilmişti. Tam üç ay önce 25 Eylül‘de yayımlanan bölümümüzdeki ilgili kısmı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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