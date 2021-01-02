Xiaomi Mi 11, Birkaç Dakika İçerisinde 350 Binden Fazla Satıldı!

Xiaomi Mi 11, satışa sunulmasının hemen ardından 350 bin adet satılmayı başardı. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi satış rekoruna koşuyor!

Geçen ay tanıtılan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11, yeni yıl ile birlikte sadece Çin’de satışa sunulmuştu. Ancak telefon o kadar yoğun ilgi gördü ki satış sayılarını takip etmek mümkün olmadı. Tabi Çinli akıllı telefonların temsilcisi niteliğinde bir firma olan Xiaomi’nin en iyi modellerinden birisi Mi 11’in dikkat çekmemesi olanaksızdı.

reklam

Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 888 ile donatılan Xiaomi Mi 11, yoğun ilgi gördü. Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Snapdragon 888, Mi 11 ile birleşmesi ile patlamaya neden oldu diyebiliriz. Çünkü Mi 11, satışa sunulmasından sonraki ilk 5 dakika içerisinde tam 350 bin adet satış yapmayı başardı.

İlginizi Çekebilir: Gördüğümüz en saçma teknolojik alet | Sorun Söyleyelim #5

5 dakikada 350.000 adet satış!

Xiaomi’nin en güncel modeli olan Xiaomi Mi 11, birkaç dakika içerisinde ilginç bir satış rakamına ulaştı. 5 dakikada 350 bin adet satılan Mi 11, başarısını bu sayede kanıtlamış oldu diyebiliriz. Hatırlarsanız yeni Redmi Note 9 serisi birkaç saat içerisinde 300 bin satış yapmayı başarmıştı. Ancak Xiaomi o satışın daha fazlasını 5 dakikada yapmayı başardı. Bir yerde kendi rekorunu tekrar kırdı diyebiliriz.

Öte yandan bu cihazın başarısının ardında tabi birçok neden var. Bunun başında Qualcomm’un popüler yonga seti Snapdragon 888 var. Diğer yandan 108MP ana kameraya ek olarak 13MP ultra geniş açı ve 5MP makro kameraları ile dikkat çeken Xiaomi Mi 11 ön kısmında da 20MP’lik selfie kamerası ile dikkat çekiyor.

Göz alıcı tasarımı ile kalplerde yer edinen Mi 11, ön kısmında 6.81 inç büyüklüğünde 1440p çözünürlüğünde 120Hz AMOLED bir ekran taşıyor. 8GB ve 12GB Ram seçenekleri sunan Mi 11, 128GB ve 256GB depolama tercihleri ile kullanıcıya her türlü seçimi bırakıyor. 4600mAh‘lik batarya ile gelen Mi 11, bu bataryayı 55W kablolu, 50W kablosuz şarj ile doldurabiliyor. Cihazda işletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı MIUI 12.5 kullanılıyor.

Genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi 11 her açıcan cazip bir cihaz. Şirkete 5 dakikada 229 bin dolar kazandıran Mi 11, bakalım Çin’de toplam ne kadar satış rakamına ulaşacak.

En yeni Xiaomi modellerini Hepsiburada‘da incelemek için tıklayın!