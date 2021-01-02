Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, Birkaç Dakika İçerisinde 350 Binden Fazla Satıldı!
Xiaomi Mi 11, satışa sunulmasının hemen ardından 350 bin adet satılmayı başardı. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi satış rekoruna koşuyor!
Geçen ay tanıtılan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11, yeni yıl ile birlikte sadece Çin’de satışa sunulmuştu. Ancak telefon o kadar yoğun ilgi gördü ki satış sayılarını takip etmek mümkün olmadı. Tabi Çinli akıllı telefonların temsilcisi niteliğinde bir firma olan Xiaomi’nin en iyi modellerinden birisi Mi 11’in dikkat çekmemesi olanaksızdı.
Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 888 ile donatılan Xiaomi Mi 11, yoğun ilgi gördü. Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Snapdragon 888, Mi 11 ile birleşmesi ile patlamaya neden oldu diyebiliriz. Çünkü Mi 11, satışa sunulmasından sonraki ilk 5 dakika içerisinde tam 350 bin adet satış yapmayı başardı.
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5 dakikada 350.000 adet satış!
Xiaomi’nin en güncel modeli olan Xiaomi Mi 11, birkaç dakika içerisinde ilginç bir satış rakamına ulaştı. 5 dakikada 350 bin adet satılan Mi 11, başarısını bu sayede kanıtlamış oldu diyebiliriz. Hatırlarsanız yeni Redmi Note 9 serisi birkaç saat içerisinde 300 bin satış yapmayı başarmıştı. Ancak Xiaomi o satışın daha fazlasını 5 dakikada yapmayı başardı. Bir yerde kendi rekorunu tekrar kırdı diyebiliriz.
Öte yandan bu cihazın başarısının ardında tabi birçok neden var. Bunun başında Qualcomm’un popüler yonga seti Snapdragon 888 var. Diğer yandan 108MP ana kameraya ek olarak 13MP ultra geniş açı ve 5MP makro kameraları ile dikkat çeken Xiaomi Mi 11 ön kısmında da 20MP’lik selfie kamerası ile dikkat çekiyor.
Göz alıcı tasarımı ile kalplerde yer edinen Mi 11, ön kısmında 6.81 inç büyüklüğünde 1440p çözünürlüğünde 120Hz AMOLED bir ekran taşıyor. 8GB ve 12GB Ram seçenekleri sunan Mi 11, 128GB ve 256GB depolama tercihleri ile kullanıcıya her türlü seçimi bırakıyor. 4600mAh‘lik batarya ile gelen Mi 11, bu bataryayı 55W kablolu, 50W kablosuz şarj ile doldurabiliyor. Cihazda işletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı MIUI 12.5 kullanılıyor.
Genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi 11 her açıcan cazip bir cihaz. Şirkete 5 dakikada 229 bin dolar kazandıran Mi 11, bakalım Çin’de toplam ne kadar satış rakamına ulaşacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, microSD yuvasına sahip olmayabilir!
Samsung‘un 14 Ocak tarihinde piyasaya süreceği tahmin edilen Galaxy S21 serisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sefer ortaya çıkan sızıntıda cihazla ilgili önemli bir dezavantaj söz konusu. Söylentilere göre Samsung Galaxy S21 serisi, microSD kart yuvasına sahip olmayacak.
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Samsung Galaxy S21, microSD slotu bulundurmayacak mı?
Samsung Galaxy S21 serisi ile ilgili hemen hemen bütün önemli detaylar yakın zamanda ortaya çıktı. Normalde akıllı telefon serileri, her sene yeni modellerinde çeşitli yükseltmeler yaparak cihazları yenilerler. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir sızıntıya göre Galaxy S21 serisi, microSD kart slotu bulundurmayacak. Bu da cihazların depolama alanında gerilemesi anlamına geliyor. Sorunun çözümü ise kullanıcıların daha yüksek depolama alanına sahip cihazlar alması ile mümkün olacak gibi görünüyor.
Bu sızıntıların ardından bazı uzmanlar, cihazların normalden daha yüksek depolama kapasitesi sunabileceğini belirtiyor. Buna örnek olarak cihazların en düşük modelinin 256 GB ile başlaması söz konusu olabilir. Tüm bu sızıntılara ek olarak Roland Quandt, Galaxy S21 ile ilgili bir sayfada microSD kart detayının bulunmadığını söylerek sızıntıları onayladı. Samsung‘un bu hamleyi pazar stratejisi olarak yapacağı tahmin ediliyor. 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız.
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Akıllı Telefonlar
Poco F2 modelinden ilk bilgiler ortaya çıktı!
Poco F2 ufukta göründü. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon ile alakalı ilk resmi paylaşım sosyal medyada yapıldı.
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Poco F2 Snapdragon 732G ile piyasaya çıkabilir!
Xiaomi‘nin alt kuruluşlarından biri olan ve çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren Poco firması, yeni bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 2018 yılında tanıtılan ve büyük sükse yapan F1 modelinin bir sonraki sürümü olan F2 için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi cihaz ile alakalı ilk paylaşımını sosyal medya üzerinden takipçilerine sundu. 2020 yılı için teşekkür videosu paylaşan firma, videonun sonunda “F2 için teşekkürler” ibaresi ile hayranlarını heyecanlandırdı.
Poco F2 Pro modelini bu yıl içerisinde tanıtan firma serinin baz modeli ile alakalı herhangi bir tanıtım gerçekleştirmemişti. Merakla beklenen modelin ortaya çıkmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan bazı hayranlar görünüşe göre bu yıl içerisinde umduklarını bulacaklar. 2021 yılında piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun kullanıcılarını orta seviyede karşılaması bekleniyor. İlk ortaya çıkan dedikodulara göre Snapdragon 732G işlemcisini kullanacağı tahmin edilen akıllı telefon ile alakalı resmi herhangi bir detay henüz ortaya çıkmadı. İsmi dışında gizemliliğini koruyan cihazın önümüzdeki zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma ilk modelinde yarattığı etkiyi sürdürmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri sızdı
Xiaomi Mi 11 Pro bazı teknik özellikleriyle sızdı. Qualcomm Snapdragon 888 ile gelecek olan telefon “Star” kod adıyla geliştiriliyor.
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Xiaomi, geleneksel olarak her sene amiral gemisi akıllı telefonlarını şubat ayında piyasaya sürerdi. Ancak şirket yeni Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile çıkan ilk telefon olmak için, bu yıl işleri biraz hızlandırdı ve 28 Aralık’ta yaptığı bir etkinlikte yeni Mi 11 telefonunu tanıttı. Sürprizleri bununla sınırlı olmayan Çinli akıllı telefon üreticisinin, bir telefonu daha yolda. Xiaomi Mi 11 Pro’nun bazı özellikleri sızdı .
Xiaomi Mi 11 Pro
Star kod adıyla geliştirilen Xiaomi Mi 11 Pro’nun işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888 olacak Telefon aynı zamanda 144Hz AMOLED ekran, çift sim kart desteği, NFC (Hindistan dışındaki ülkelerde). Telefonda üç adet kamera bulunacak. Bunlar; OIS desteği bulunan geniş açı lens, OIS desteği bulunan ultra geniş açı lens ve yine OIS desteğine sahip 5X telefoto zoom lens. Çinli akıllı telefon üreticisi OIS (optik görüntü sabitleme) sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir kamera deneyimi sunmayı planlıyor.
Önceki modelle benzer özelliklere sahip
Doğruluk oranı yüksek olan sızıntılara göre, Xiaomi Mi 11 Pro, bir alt modeli olan Mi 11 ile neredeyse benzer özelliklere sahip olacak. Mi 11’in hali hazırda oldukça üst seviye özelliklere sahip olduğunu düşünürsek bu oldukça kabul edilebilir bir durum. İki telefon muhtemelen ekran boyutu ve birkaç teknik özellik konusunda ayrılacak ve fiyat anlamında çok ciddi bir farka sahip olmayacak. Fiyat, performans devinin yeni akıllı telefonunu önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.
Not görseller temsilidir. Henüz resmi bir görsel sızıntısı bulunmuyor.
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