Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri sızdı

Xiaomi Mi 11 Pro bazı teknik özellikleriyle sızdı. Qualcomm Snapdragon 888 ile gelecek olan telefon “Star” kod adıyla geliştiriliyor.

İlginizi Çekebilir: Snapdragon 888’li Redmi K40 kanlı canlı görüntülendi!

reklam

Xiaomi, geleneksel olarak her sene amiral gemisi akıllı telefonlarını şubat ayında piyasaya sürerdi. Ancak şirket yeni Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile çıkan ilk telefon olmak için, bu yıl işleri biraz hızlandırdı ve 28 Aralık’ta yaptığı bir etkinlikte yeni Mi 11 telefonunu tanıttı. Sürprizleri bununla sınırlı olmayan Çinli akıllı telefon üreticisinin, bir telefonu daha yolda. Xiaomi Mi 11 Pro’nun bazı özellikleri sızdı .

Xiaomi Mi 11 Pro

Star kod adıyla geliştirilen Xiaomi Mi 11 Pro’nun işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888 olacak Telefon aynı zamanda 144Hz AMOLED ekran, çift sim kart desteği, NFC (Hindistan dışındaki ülkelerde). Telefonda üç adet kamera bulunacak. Bunlar; OIS desteği bulunan geniş açı lens, OIS desteği bulunan ultra geniş açı lens ve yine OIS desteğine sahip 5X telefoto zoom lens. Çinli akıllı telefon üreticisi OIS (optik görüntü sabitleme) sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir kamera deneyimi sunmayı planlıyor.

Önceki modelle benzer özelliklere sahip

Doğruluk oranı yüksek olan sızıntılara göre, Xiaomi Mi 11 Pro, bir alt modeli olan Mi 11 ile neredeyse benzer özelliklere sahip olacak. Mi 11’in hali hazırda oldukça üst seviye özelliklere sahip olduğunu düşünürsek bu oldukça kabul edilebilir bir durum. İki telefon muhtemelen ekran boyutu ve birkaç teknik özellik konusunda ayrılacak ve fiyat anlamında çok ciddi bir farka sahip olmayacak. Fiyat, performans devinin yeni akıllı telefonunu önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.

Not görseller temsilidir. Henüz resmi bir görsel sızıntısı bulunmuyor.