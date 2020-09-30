Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, resmi olarak tanıtıldı!

Uzun zamandır beklenen ve şirketin ilklerini taşıyan Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, bugün bir lansman ile kullanıcılara tanıtıldı. Bu cihazlar, Xiaomi‘nin ilk 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip akıllı telefonları olacak. Hatta ekran tazeleme hızı uyarlanabilir olacak ve kullanıcılara birden fazla seçenek sunulacak.

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Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, çok benzer teknik özelliklere sahipler. Her iki cihaz da 6,67 inçlik 1080p+ çözünürlüklü HDR10 sertifikalı IPS LCD bir ekran ile gelecek. Bu ekranın en önemli özelliği 144, 120, 90, 60, 48 ve 30 Hz ekran tazeleme hızlarını destekliyor olması. İzlenen içeriğe bağlı olarak ekran tazeleme hızı manuel olarak değiştirilebiliyor. Her iki telefon, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak ve MIUI 12 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte cihazların 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor.

Xiaomi Mi 10T Pro, 108 MP çözünürlüklü OIS destekli ana kameraya sahip üçlü bir dizilim ile geliyor. Bu ana kamera 8K/30 fps kayda olanak sağlıyor. Diğer iki kamera ise 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Ultra geniş açılı kamera 123 derecelik görüş açısı sunarken makro kamera 2 cm ile 10 cm arasında çekimleri gerçekleştiriyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüklü HDR, gece modu ve 120 fps ağır çekim destekli selfie kamerası bulunuyor.

Mi 10T, 64 MP çözünürlüklü f/1.9 diyafram aralığına sahip OIS desteği bulunmayan bir ana kameraya sahip olacak. OIS desteği bulunmasa da 8K video çekim tarafında kamerada bir kısıntıya gidilmemiş. Diğer 13 MP ultra geniş açılı, 5 MP makro ve 20 MP selfie kameraları ise aynı şekilde bu cihazda da mevcut.

Her iki telefonun da stereo hoparlörü ve yüksek kaliteli ses sertifikası bulunmakta. Cihazların arasındaki farklar, ana kamera ve depolama alanı tarafında karşımıza çıkıyor. İki cihazın çift SIM yuvası, 5G bağlantısı, Wi-Fi 6 desteği, NFC ve IR blasterı bulunmakta.

Mi 10T, 6/128 GB için 499€, 8/128 GB için ise 549€ fiyat etiketine sahip. Mi 10T Pro ise 8/128 GB için 599€, 8/256 GB için ise 649€ fiyat ile piyasaya sunulacak.