Xiaomi Mi 10T Pro, teknik özellikleriyle sızdırıldı!

Xiaomi, geçen yıl POCO serisi için telefon çıkartmak yerine Redmi K20 ve Redmi K20 Pro akıllı telefonlarını piyasaya çıkardı. Ancak Redmi K20 serisi yalnızca Çin ve Hindistan‘da mevcuttu. Şirket, globalde ise bu seriyi Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak yeniden adlandırdı. Bu yıl POCO’nun çıkışı ile birlikte Mi 10T ailesini beklemiyorduk ancak seri hakkında yeni sızıntılar mevcut.

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Xiaomi Mi 10T Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Abhishek Yadav‘dan gelen sızıntıya göre Mi 10T serisi üç telefondan oluşacak. Bu telefonlar Mi 10T Pro, Mi 10T ve Mi 10T Lite olarak adlandırılacak. Sızıntıyı yapan kişi, özelliklerin yanı sıra cihazın görüntüsünü de paylaştı. Paylaşılan sızıntıya göre Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Yüksek tazeleme hızları amiral gemileri için vazgeçilmez hale geldi. Xiaomi bu kadar yüksek bir tazeleme hızını ilk kez uygun fiyatlı telefonlarına getirecek. Cihazın ekranı OLED olmayacağı için parmak izi okuyucusu yan tarafta olacaktır.

Sızıntıya göre Mi 10T Pro, 108 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte dörtlü kamera kurulumu bulunduracak. Rendarlarda ana kameranın oldukça büyük bir yer kapladığı görülüyor. Kamera diziliminin altında ise bir adet LED flaş mevcut. Batarya tarafında ise cihaz 5000 mAh değerinde pil ile gelecek. Cihazın yonga seti henüz bilinmiyor fakat Snapdragon 865 veya yeni çıkacak Snapdragon 860 olma ihtimali yüksek görünüyor.