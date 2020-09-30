Xiaomi Mi 10T Lite, uygun fiyatıyla tanıtıldı!

Xiaomi, bütçe dostu akıllı telefon serisi Mi 10T’yi bugün düzenlediği online lansman ile resmen duyurdu. Serinin giriş modeli niteliğindeki Xiaomi Mi 10T Lite ise başarılı bir donanım paketini ulaşılabilir fiyatlardan sunmayı hedefliyor!

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Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı: 120Hz ekran, 64 MP arka kamera!

Xiaomi’nin yeni telefonu, tasarım ve donanım detaylarıyla serinin diğer modellerinden keskin biçimde ayrılıyor. Orta-üst seviyeye odaklanan Mi 10T Lite’ın ön kamera deliği ekranın ortasına alınırken, arka kamera alanı ise yuvarlak bir çerçeveyle çevrelenmiş. Bunun dışında serinin üst modellerinde yer verilmeyen 3.5 mm kulaklık girişi de Lite sürümünde bulunuyor.

Telefonun teknik özellik tarafında ise 6.67 inç boyutundaki Full HD+ IPS LCD ekranı daha önce POCO X3 modelinde görmüştük. Dinamik tazeleme aralığına sahip olan ekran paneli, oynatılan görüntüye göre 30-120Hz arasında yenileniyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Qualcomm Snapdragon 750G 5G işlemci de ilk defa Xiaomi Mi 10T Lite modeline güç veriyor. Ayrıca telefonda 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere 2 farklı seçeneğe yer veriliyor.

Kamera alanında dörtlü arka kamera kurulumu benimseyen Xiaomi Mi 10T Lite, 64 megapiksel çözünürlüğünde ana sensöre ev sahipliği yapıyor. 8 megapiksel çözünürlüğündeki 120 derece ultra geniş açı sensörünün yanı sıra her biri 2 megapiksellik makro ve derinlik sensörü kamera paketini tamamlıyor. Ekran içerisinde bulunan ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Gücünü 4.820 mAh bataryadan alan Mi 10T Lite, 33W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. NFC, parmak izi okuyucu ve MIUI 12 arayüzlü Android 10 işletim sistemi ise teknik detayları tamamlıyor. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulmasını beklediğimiz telefonun fiyatı ise depolama kapasitesine göre şu şekilde sıralanıyor;