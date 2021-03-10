Xiaomi Mi 10S modeli duyuruldu

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen Mi 10S modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Çinli şirket Xiaomi, 2021 yılının en iddialı fiyat/performans telefonlarından biri olması muhtemel yeni Mi 10S’i duyurdu. Xiaomi Mi 10S, özellikle tasarım noktasında Mi 10 Ultra’ya fazlasıyla benzerlik gösterse de özellikleriyle Mi 10 ailesinin zirvesinde yer alıyor.

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Xiaomi Mi 10S modeli; 6.67 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Söz konusu cihaz gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 870’den alıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Android 11 ile gelen Xiaomi Mi 10S, 30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh’lik bir pil kapasitesine sahip. Ayrıca Harman Kardon destekli hoparlörler, 5G desteği ve Bluetooth 5.1 desteği de mevcut.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamerayı, 13 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açı, 2 MP’lik bir derinlik sensörüne ve 2 MP’lik bir makro kameraya da sahip. Ayrıca ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Xiaomi Mi 10S modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 veya 12 GB

Depolama: 128 veya 256 GB

Ekran: 6,67 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.780 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Son olarak titanyum siyahı, buz mavisi ve inci beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Mi 10S modeli; 500 dolar seviyelerinde bir fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz net değil.

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