Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10S modeli duyuruldu
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen Mi 10S modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli şirket Xiaomi, 2021 yılının en iddialı fiyat/performans telefonlarından biri olması muhtemel yeni Mi 10S’i duyurdu. Xiaomi Mi 10S, özellikle tasarım noktasında Mi 10 Ultra’ya fazlasıyla benzerlik gösterse de özellikleriyle Mi 10 ailesinin zirvesinde yer alıyor.
Xiaomi Mi 10S modeli; 6.67 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Söz konusu cihaz gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 870’den alıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Android 11 ile gelen Xiaomi Mi 10S, 30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh’lik bir pil kapasitesine sahip. Ayrıca Harman Kardon destekli hoparlörler, 5G desteği ve Bluetooth 5.1 desteği de mevcut.
Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamerayı, 13 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açı, 2 MP’lik bir derinlik sensörüne ve 2 MP’lik bir makro kameraya da sahip. Ayrıca ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Xiaomi Mi 10S modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Ekran: 6,67 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.780 mAh, 30W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Son olarak titanyum siyahı, buz mavisi ve inci beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Mi 10S modeli; 500 dolar seviyelerinde bir fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz net değil.
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Akıllı Telefonlar
realme C25 birkaç sertifika alırken Geekbench’de de boy gösterdi
Çinli üreticilerden realme yeni modelini önümüzdeki günlerde tanıtacak. realme C25 birtakım sertifikaya ek olarak Geekbench’de de yer aldı!
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Redmi‘nin dişi rakiplerinden olan realme uygun fiyatlı modellerine bir yenisi daha eklemek istiyor. Kuruluş amacıyla doğru orantılı olarak fiyat/performans ürünleri üreten şirket, birçok seri ile Türkiye pazarında da yer alıyor. Şirketin orta segmentte birçok serisi bulunurken giriş segmentte başı çekenler Narzo ve C.
realme C25 Netleşiyor
Giriş segmentteki modellerine oldukça uygun fiyat çeken şirket, bugün yeni bir model ile gündemde. Geçtiğimiz hafta C21 modelini duyuran üretici bugün C25 modeliyle haberlerdeki yerini aldı. Gerek Geekbench‘de, gerekse çeşitli sertifika sitlererinde yer alan telefonun tanıtım tarihi bilinmemekte. Ancak hali hazırdaki sertifikalar realme C25 modelinin yakında tanıtılacağını gösteriyor.
Geekbench testine göre MediaTek Helio P65‘den güç alacak olan realme C25 4GB RAM‘e sahip. Aynı zamanda yine Geekbench’e göre işletim sistemi tarafı olması gerektiği gibi Android 11.
Teste göre telefon tek çekirdekte 383, çok çekirdekte ise 1308 puana imza atmakta. Bunun dışında birtakım sertifikayı da beraberinde getiren telefonun model numarası RMX3191.
Tayland’ın NBTC, Endonezya’nın TKDN ve Rusya’nın EEC sertifikalarını alan telefon ile ilgili bildiklerimiz yalnızca bu kadar. Bunun dışındaki bilgiler önümüzdeki günlerde bizleri karşılayabilir. Tabi telefon sessiz sedasız tanıtılmazsa…
Öyle ki realme C25 bir anda üç farklı sertifikayı aldı. Bu da tanıtımın oldukça yakın bir tarihte olacağının habercisi. Yani telefon sızdırılacak vakit dahi bulamadan pazarda boy gösterebilir.
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Akıllı Telefonlar
iQOO Neo 5 Modelinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!
iQOO Neo 5‘in ekran özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınızda 120Hz ekrana sahip iQOO Neo 5 ve bilinen tüm özellikleri.
Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yakın bir tarihte yeni modeli Neo 5 ile karşımıza çıkacak. Gelen bilgilere göre 16 Mart 2021’de tanıtılacak olan Neo 5‘in birçok özelliği biliniyor. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan görselde Neo 5 modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Gelin Neo 5’in ekran özelliklerine göz atalım.
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iQOO severleri tarafından beklenilen bir model olan Neo 5, yakın bir tarihte gözler önünde olacak. İlk olarak Snapdragon 870, 12GB Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceğini öğrendiğimiz Neo 5, şimdi ekran özellikleri ile karşımızda. Ancak Neo 5’in ekran özelliklerine geçmeden, cihazın 66W hızlı şarj destekli 4400mAh‘lik bir batarya ile geleceğini söyleyelim.
iQOO Neo 5 gelen sızıntılara göre 120Hz‘lik bir ekran ile birlikte gelecek. OLED panel ile gelen cihaz, 1000Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ek olarak 1300 nit parlaklık sunabilen bu ekran, 1080p çözünürlük ile göze hitap ediyor.
Bununla birlikte MEMC teknolojisi kullanan Neo 5, renk kalibrasyonu özelliğine sahip. Ek olarak HDR10 + sertifikalı cihaz ön tarafında delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyor. Cihazın ön kamerasının 16MP çözünürlük sunduğu bilinirken; arka tarafında 48MP‘lik üçlü arka kamera grubu taşıdığı da gelen bilgiler arasında.
Bakalım iQOO Neo 5, tüm bu özellikleri ile ne kadar fiyat etiketine sahip olacak. Sizce Neo 5 piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro Geekbench’te görüntülendi!
Lenovo Legion 2 Pro Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 16 GB‘lık devasa RAM kapasitesine sahip olacak.
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Lenovo Legion 2 Pro 16 GB RAM ile geliyor!
Oyuncu telefonları rekabeti kızışmaya devam ediyor. Gittikçe büyüyen pazarda her geçen gün yeni modeller kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Rekabetin öncülerinden olan Lenovo, Legion 2 Pro ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Güçlü performans vadeden oyuncu telefonu Geekbench platformunu ziyaret etti. Test sonuçları ortaya çıkan oyuncu telefonunun bazı teknik özellikleri de belli oldu. Tekli çekirdek performansında 1129 puan alan oyuncu telefonu, çoklu çekirdek performansında ise 3763 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Buna göre oyuncu telefonu Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz tam 16 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Hali hazırda Asus ROG Phone 5 modeli de 16 GB RAM ile piyasaya çıkacak. Bu da oyuncu telefonlarının yeni bir yarış kulvarı oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca akıllı telefonun 144 Hz AMOLED ekran ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihaz için planlanan batarya kapasitesinin ise 5000 mAh olacağı iddia edildi. Bakalım oyuncu telefonları bu hızlı büyümenin karşılığını alacak mı bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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