Galaxy M02s, teknik özellikleri ve fiyatıyla görüntülendi!

Geçtiğimiz hafta sonu, bu hafta Samsung’un Hindistan’da büyük ekranlı bir Galaxy M serisi telefon tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise ortaya çıkan bir raporda cihazın ismi, özellikleri ve fiyatı görüntülendi. Günün ilerleyen saatlerinde Samsung, bu telefonu 7 Ocak tarihinde Hindistan’da duyuracağını resmen onayladı.

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Galaxy M02s, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Galaxy M02s, 6.5 inçlik üst tarafında damla çentik ön kamera bulunan IPS LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın 3 GB/4 GB RAM seçeneği, 32 GB/64 GB depolama alanı seçeneği olmak üzere farklı varyasyonları bulunacak. Telefon, Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alacak. Arka tarafta, 13 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Bu üçlü kamera diziliminin yanında ise bir adet LED flaş mevcut olacak.

M02s, ön tarafta 5 MP çözünürlüklü ve damla çentik tasarımlı selfie kamerasına sahip. Cihazın günümüz standartlarına uygun 5000 mAh değerinde bataryası bulunacak. Telefonun Galaxy A02s ile benzer olması beklendiğinden Type-C noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvasının bulunması bekleniyor. M02s, maalesef herhangi bir parmak izi okuyucusuna sahip olmayacak. Cihazın en önemli noktası fiyat/performans oranı olacak. Ortaya çıkan rapora göre telefon Hindistan’da, ₹10,000’nin altında fiyatlandırılacak. Bu fiyatlandırmaya sahip modelin 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacağı belirtiliyor.