Xiaomi Mi 10i 5G Amazon’da Satışa Sunuldu!

Xiaomi Mi 10i 5G, Amazon Prime üyelerine özel satışa sunuldu. Mi 10i 5G, şu anda Amazon’da satışta.

Bir iki gün önce tanıtılan Xiaomi Mi 10i 5G, şu anda Amazon üzerinden satışta. Henüz dünya genelinde satışına başlanılmayan Mi 10i 5G, ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Şimdi ise Amazon Prime üyelerine özel olarak satışa sunuluyor. İlk satış yarın başlayacak. Aynı zamanda Mi Reward üyeleri de şu anda Mi 10i modelini satın alabiliyor.

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Xiaomi Mi 10i Amazon’da 20,999 INR fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Yani yaklaşık 285 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan Mi 10i, bu fiyatı 6GB Ram + 64GB depolama için sunuyor. Eğer 6GB Ram + 128GB depolamalı modeli almak isterseniz 22.000 INR, yani 299 Dolar fiyat ödemeniz gerekiyor. Eğer 8GB Ram + 128GB depolamalı versiyonu satın almak istiyorsanız 24.000 INR, yani 326 Dolar ödemeniz gerekiyor. Ancak Amazon siparişini seçtiği banka kartı ile verenlere 27 Dolar indirim yapacak.

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Mi 10i 5G’nin Özellikleri!

Cihazın özelliklerine göz attığımızda ise Xiaomi Mi 10i gücünü Qualcomm’un Snapdragon 750G yonga setinden alıyor. Performansını 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen Mi 10i 5G, 64GB ve 128GB depolama seçenekleri sunuyor. Üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz‘lik LCD ekran taşıyan Mi 10i, yine ön tarafında 16MP‘lik selfie kamerasına yer veriyor.

Arka kısmında 108MP‘lik Samsung sensörünü taşıyan Mi 10i’ye 8MP‘lik ultra geniş açılı kamera, 2MP‘lik makro kamera ve 2MP‘lik derinlik sensörü eşlik ediyor. 4820mAh‘lik bir batarya ile gelen Mi 10i, 33W hızlı şarj desteği, stereo hoparlör, 3.5mm jak girişi ve güç düğmesi üzerinde yer alan parmak izi sensörü gibi özelliklere sahip.

Xiaomi Mi 10i 5G, genel olarak baktığımızda orta-üst seviyeye hitap ediyor. Öte yandan uygun fiyatı ve gayet yeterli özellikleri ile dikkat çeken Mi 10i 5G, gerçekten alınabilir bir cihaz. Sizce Mi 10i’nin satışları rekor kırar mı?

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