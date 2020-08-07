Xiaomi Mi 10 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla sızdırıldı!

Bu yıl bitmeden Xiaomi, güçlü amiral gemileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu cihazlar 11 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Cihazların Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Extreme Edition olarak adlandırılması bekleniyor. Telefonlar, Xiaomi‘nin 10.yıl kutlamaları ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Bugün Weibo üzerinden cihazın bazı teknik özelliklerini ortaya çıkaran bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görselde cihazın 8/256 GB, 12/256 GB ve 16/512 GB’lık modellerinin bulunacağı belirtiliyor. Ancak bu modellerin fiyatları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Cihazın arka kapak tasarımı ile ilgili de bazı görüntüler bulunuyor. Şirket, telefonun özellikle birinci sınıf malzemeden üretilmesini istediği için arka kapakta seramik veya cam kullanılacağı tahmin ediliyor.

Mi 10 Ultra için arka tarafın görselleştirildiği bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafta geçtiğimiz hafta yayınlanan ve cihazın kabı olduğu tahmin edilen fotoğraf ile oldukça benzer bir tasarım gözüküyor. Her ne kadar etkileyici bir tarafı olsa da tasarım olarak göze büyük geliyor. Telefonun 100x veya 120x dijital zoom yapabilen bir periskop kamerasına sahip olması bekleniyor. Bunun haricinde Snapdragon 865+ 5G ve 120 Hz ekran tazeleme hızı gibi amiral gemilerindeki popüler özellikler de bu cihazda bulunabilir.

Mi 10 Ultra için ortaya atılan bir başka söylenti ise cihazın 100W veya 120W değerinde hızlı şarj ile gelebilecek olması. Ayrıca 55W değerinde kablosuz hızlı şarj da cihazın temel donanımında bulunabilir. 11 Ağustos‘ta tüm bilgileri net bir şekilde özel bir lansmanla öğreneceğiz.