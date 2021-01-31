Xiaomi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı Mahkemeye Verdi

Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini duyurdu. Hatırlarsanız bundan 15 gün önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada içlerinde Xiaomi’nin de olduğu 9 Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurmuştu.

Xiaomi de 15 Ocak 2021’de bir duyuru yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından iddia edilenlerin asılsız olduğunu belirtmişti.“Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır” demişti.

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Xiaomi, Hong Kong borsasına yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini duyurdu.

Şirket bugün Hong Kong borsasına yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini duyurdu. Xiaomi’nin web sitesindeki resmi blog’unda bugün “DAVA İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ AÇIKLAMA” başlıklı metin yayınlandı. Metnin Türkçe karşılığı şöyle:

Bu duyuru, Xiaomi Corporation (“Şirket” ve bağlı kuruluşları ile birlikte “Grup”) tarafından gönüllü olarak yapılmıştır. Böylece şirketin 15 Ocak 2021 tarihli açıklamasına atıfta bulunulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 14 Ocak 2021’de bir basın bülteni yayınladı. Böylece şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (“NDAA“) 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, şirket, 15 Ocak 2021 tarihinde, Şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştı.

Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde (Doğu Standart Saati) ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Bununla birlikte şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” olarak listeye dahil edilmesi kararının (“Karar”) gerçekle örtüşmediğin dikkat çekmektedir. Bunun sonucunda şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır

Şirket, açılan davada bazı talepler sundu. Bunlardan bazıları kararın iptal edilmesi ve hukuka aykırı olduğunu kabul edilmesi. Çünkü dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak şirketin başlıca görevleri arasında.

Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar yapacak. Böylece hissedarlarını ve potansiyel yatırımcılarını, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir.

Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, şirket menkul kıymetleriyle yaptığı işlemler esnasında dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.

Açıklamanın Dikkat Çeken Yanı

Xiaomi Yönetim Kurulu’nun emriyle, Xiaomi Corporation adına şirket Başkanı Lei Jun imzası taşıyan açıklamanın bence en dikkat edilmesi gereken bölümü şurası:

“Şirket (burada Xiaomi, kendisini kast ediyor) açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve Şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti”.

Benim anladığım Xiaomi, burada daha önce Huawei’nin yaşadığı yaptırımların kendisine de uygulanmasına sessiz kalmayacağını çok açık bir şekilde belirtiyor.

Ayrıca dünyanın dört bir köşesine dağılmış olan Xiaomi yatırımcılarını, iş ortaklarını ve Xiaomi cihazları tercih eden son kullanıcıları Amerika’nın mağdur etmesine izin vermeyeceğini çok açık bir şekilde dile getiriyor.

Xiaomi’yi Tebrik Ediyorum

Hatırlayanlar olacaktır. Huawei’nin yaşadığı süreçte Huawei’den yana tavır aldığımı, süreç bitinceye kadar Huawei’ye karşı pozitif ayrımcılık yapacağımı açık açık bir şekilde dile getirmiştim. Öte yandan Huawei’nin konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamasını, daha doğrusu aksiyon almamasını da eleştirmiştim.

O nedenle şimdi Xiaomi’nin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye vermesini de sonuna kadar destekliyorum. Xiaomi’nin sorunun çözülmesi için Huawei’den daha cesur davrandığını görmekten çok mutluyum.

Umuyorum ki Xiaomi’nin bu tavrı, Huawei için de bir çıkış yolu yaratacaktır.