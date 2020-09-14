Xiaomi Mi 10 Ultra, ilk güncellemesini alıyor!

Xiaomi Mi 10 Ultra, şirketin 10.yıl etkinliklerinde Redmi K30 Ultra ile birlikte kullanıcılara resmi olarak tanıtılmıştı. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun en çok ilgi çeken noktası ise arka kamerası oldu. Arka tarafta, 5x optik zoom, 120x dijital zoom yapabilen telefoto kamerası mevcut. Telefonun 16 GB RAM, 120W hızlı şarj desteği ve 4.500 mAh değerinde bataryası bulunuyor.

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Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile neler sunuyor?

Xiaomi, Mi 10 Ultra için MIUI V12.0.10.0 QJJCNXM versiyon numarasını taşıyan yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile cihazın kamera optimizasyonunda önemli iyileştirmeler gerçekleşecek. Ayrıca telefonda bulunan genel hata düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzünde bazı ince ayarlar da yeni güncelleme ile geliyor.

Mi 10 Ultra yeni güncelleme ile;

Sistem

Pil göstergesi optimize edildi.

optimize edildi. Şarj olurken gerçekleşen sıcaklık artışı optimize edildi.

gerçekleşen optimize edildi. Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen şarj sorunu düzeltildi.

düzeltildi. Telefonu uzun süre kullanmamaktan kaynaklanan yavaş pil aktivasyonu sorunu giderildi.

Kamera

Yeni video modu “ Pürüzsüz yakınlaştırma ” eklendi.

“ ” eklendi. Video kayıt deneyiminde çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

düzeltmelerini ve iyileştirmelerini kullanıcılara sunacak.

Kullanıcılara sunulacak olan bu güncelleme, Xiaomi tarafından kararlı sürüm olarak yayınlanacak. Yani yeni güncelleme Beta bir sürüm değil ve bu yüzden kullanıcıların telefonlarını güncellemesi tavsiye ediliyor. Diğer güncellemeler gibi bu güncelleme de sıralı bir şekilde yayınlanacak ve bazı cihazlara ulaşması vakit alacak.