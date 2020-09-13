OnePlus 8T Pro, temel özellikleriyle görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 8T‘nin çıkmayacağı konuşuluyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirket cihaz üzerinde çalışıyor. Bugün ünlü bir sızıntıcı tarafından hem cihazın görselleri hem de temel teknik özellikleri paylaşıldı.

İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro ve Pro Max’in en son görüntüleri ortaya çıktı!

reklam

OnePlus 8T Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Yılın ilk yarısında şirketin piyasaya sürdüğü OnePlus 8 serisi telefonlar nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyordu. Ancak bugün paylaşılan görseller OnePlus 8T Pro‘nun nokta delik tasarımını kullanmadığını gösteriyor. Cihaz bu tasarım yerine tamamen ekran tasarımını kullanacak. Tahmin edilene göre bu telefonda ekran altı selfie kamerası da kullanılmayacak. Şu anda ilk ve tek ekran altı kamera kullanan telefon ZTE Axon 20 5G‘dir. Xiaomi‘nin de önümüzdeki senenin ilk yarısında bu kameraya sahip bir telefonu kullanıcılara sunacağı biliniyor. OnePlus 8T ise büyük olasılıkla pop-up bir kamera ile gelecek.

Sızdırılan fotoğraflar, OnePlus 8T Pro hakkında bazı önemli özellikleri gösteriyor. Cihazın 6,78 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip kavisli bir ekranı bulunacak. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. 8T Pro, Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, arka tarafta 48 MP + 48 MP + 16 MP + 5 MP olmak üzere dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. OnePlus 8 Pro‘ya göre telefoto kameranın 8 MP’den 16 MP’ye çıktığını görüyoruz. Bunun haricinde ana kamerada da bazı yenilikler olması muhtemel gözüküyor.