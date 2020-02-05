Xiaomi Mi 10 ile ilgili iki yeni görsel ortaya çıktı!

Telefon satış sayıları 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi merak edilen konular arasında yerini aldı. Bizler de siz değerli okuyucularımız için grafiklerle destekleyerek bu sorunun ve daha fazlasının cevabını bu yazımızda sizlerin ilgisine sunduk.

Telefonlara olan ilgi azalıyor mu?

Telefon satış sayıları 2019 yılının her çeyreğinde artış göstermesine rağmen toplamda 2015 yılının dahi altında kaldı. 2018 yılına kıyasla da %1,1 azalarak 368 milyon seviyesinde gerçekleşti. Huawei 4. çeyrekte 3.çeyrek seviyesinde tutunamazken , henüz çözülemeyen Çin-ABD ticaret savaşı ve Wuhan coronovirüsü (2019 nCov) gibi mevzular düşünüldüğünde, Huawei’nin arzu ettiği yükselişin 2020’nin ilk çeyreğinde de gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Ayrıca tüketicilerin 5G teknolojisini ve bu teknolojiyi destekleyen telefonları beklemesi de etkili oldu. Sonuç olarak dış sebeplerin de etkin olduğu bir durgunluğun varlığı gözükse de, neredeyse 1,4 milyara yakın cihazın her yıl tüketildiği bu piyasaya ilginin azaldığını söylemek elbette doğru gözükmüyor.

Apple toparlanıyor mu?

Apple önceki yıllarda olduğu gibi yılın son çeyreğinde belirgin bir toparlanma gösterdi. 2019’un ilk yarısında 70 milyon satışa ulaşabilen Apple, sadece son çeyrekte ise 74 milyonu zorladı. Fakat son çeyrekteki bu atağına rağmen toplamda Samsung ve Huawei’nin gerisinde kaldı.

IPhone 11 serisi iyi bir grafik yakalarken özellikle XR gelişmekte olan piyasalarda oldukça popüler oldu. Bu durum Apple tarafının fiyat odaklı yeni bir model çıkaracağı fikrini kuvvetlendirdi. Fakat Apple tarafının toparlandığını söyleyebilmek için 2020 verilerini bekleyip karar vermek daha doğru gözüküyor.

Samsung liderliğini sürdürecek mi?

Samsung’un 3. çeyrekte bir zirve yaşadığı bilindiğinden son çeyrekte Apple tarafından geçilmesi çok da sürpriz olarak görülmemeli. Yeni yılın ilk çeyreğinde Galaxy lansmanı yapacak olan Samsung A serisinin uygun fiyatlı bir 5G versiyonunun çıkarılacağı söylentisini de gerçekleştirse 2020 yılının ilk yarısını da kendi açısından olumlu geçirebilir.

Huawei’nin yükselişi durdu mu?

Huawei 3. Çeyrekte agresif bir şekilde dünya çapındaki stoklarını doldurduktan sonra, buna bağlı olarak beklenen 4. Çeyrek düşüşünü yaşadı. Çin’deki başat rolünü koruyan Huawei amiral gemisi telefonu Mate 30 ailesinin Google hizmetlerinden yararlanamaması nedeniyle Çin dışında olumsuz etkilendi.

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Xiaomi ve OPPO devleri zorlayabilecek mi?

4.çeyrekte Apple gibi Xiaomi ve Oppo da başarı gösterdi. Özellikle bu firmaların Hindistan operasyonları bu başarıya önemli katkı sağladı. Çinli Xiaomi’nin birinci pazarı iki çeyrek üst üste Hindistan oldu. Fakat yine de bu bölgelerde Huawei kadar bir ağa sahip olmaması ve RealMe’den doğan rekabet ileride Xiaomi’yi zorlayabilir.

Oppo son çeyrekte ilk kez sevkiyatının yarısından fazlasını yurt dışına yaptı. Özellikle Hindistan ve Endonezya’da büyümeyi sürdürdü. Fakat fiyatlandırma politikasının farklılığı nedeniyle Oppo’nun agresif bir yükseliş yapması beklenmiyor.

Son olarak 2019 yılı toplam telefon sevkiyatı sayılarını vermek gerekirse;

Samsung 295 milyon, Huawei 240.6 milyon, Apple 190.6 milyon, Xiaomi 122,4 milyon, Oppo 114.4 milyon ve diğer markalar 407.7 milyon olarak gerçekleşti.

*Değerler IDC raporlarından derlenmiştir.