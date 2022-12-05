Bu yıl Xiaomi, bir akıllı telefondaki en iyi kamera kurulumlarından birine sahip ‘Ultra’ amiral gemisi Xiaomi 12S Ultra’yı tanıttı. Görünüşe göre Çinli şirket, Xiaomi 13 Ultra adlı başka bir kamera odaklı akıllı telefon hazırlıyor. Digital Chat Station sayesinde, yakında çıkacak telefonun kamerası hakkında bazı ilginç ayrıntılar öğreneceğiz.

Digital Chat Station, Xiaomi 13 Ultra’nın, Xiaomi 12S Ultra’da da bulunan 1 inçlik birincil sensörle arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca, akıllı telefonun gimbal stabilizasyonu ile gelebileceğini öne sürüyor.

Digital Chat Station, cihazdaki dört sensörün de PDAF (Faz algılamalı otofokus) ve dToF (Doğrudan Uçuş Süresi) teknolojisiyle geleceğini söylüyor. Telefonla ilgili diğer detaylar henüz açıklanmadı.

Xiaomi 13 Ultra’nın Xiaomi 13 serisinden bir süre sonra piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz. Serinin 1 Aralık’ta Çin’de başlaması planlandığını biliyor olabilirsiniz, ancak etkinlik eski Çin lideri Jiang Zemin’in vefatının ardından ertelendi.

Xiaomi 13 serisi, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’yu içerir. Her iki el cihazı da tüm kenarlarda yalnızca 1.61 mm’lik ultra dar çerçeveli ve metal çerçeveli bir E6 AMOLED ekrana sahip. İki akıllı telefon, Leica markalı kameralarla gelecek. Pro telefonun 50 MP Sony IMX989 1 inç birincil sensöre sahip olduğu onaylandı.

Akıllı telefonların kaputlarının altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti olacak. Yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilecek. Xiaomi 13 67W şarjı desteklerken Xiaomi 13 Pro modeli 120W şarjı destekleyebilir.

Xiaomi 13 serisinin yeni lansman tarihi henüz açıklanmadı. Yeni cep telefonlarının yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Güncellemeler için buralarda kalın.