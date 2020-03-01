Xiaomi Black Shark 3, üçlü kamera dizilimi ile görüntülendi!

Xiaomi‘nin yeni oyun akıllı telefonu olan Black Shark 3‘ün, 3 Mart‘ta piyasaya çıkması bekleniyor. Ve doğal olarak, cihazla ilgili sızıntılar yoğunlaşıyor. Kameraların bu telefonun ana odağı olmayacağı kesin olsa da performans anlamında çok güçlü bir telefon olarak satışa çıkacak.

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Xiaomi Black Shark 3 kamera dizilimi nasıl olacak?

Xiaomi Black Shark 3‘ün yeni renderı, üçlü kamera kurulumunun oldukça özel bir düzenleme ile birlikte geleceğini gösterdi. Xiaomi CEO‘su Lei Jung tarafından paylaşılan daha önceki teaser videolardan birinde Black Shark 3‘teki arka panelin yakından bir görüntüsünü görmüştük. Cihazın arka tarafında kamera modülü, özel manyetik şarj bağlantı kısmı ve LED aydınlatma efektleri bulunacak. Şimdi ise detaylarıyla birlikte kamera dizilimini görüyoruz.

Black Shark 3‘ün kamera dizilimiyle ilgili diğer iddialar ise, ana kameranın 64 MP değerinde olacağı ile ilgili. Bazı kaynaklar bu bilgiyi doğruluyor. Kamera tasarımı oldukça iddialı ve farklı fakat elimizde kamerayla ilgili kesin olan tek şey dizilimi, diğer söylentiler ise speakülasyonlardan ibaret. Donanım detaylarına gelirsek, cihazda temel sürümde 4720 mAh ve pro sürümde ise 5000 mAh değerinde pil bulunuyor.

Bilindiği üzere iki telefonda da 65W hızlı şarj özelliği bulunacak. Ayrıca cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızı ile geleceği ve Snapdragon 865 yonga seti kullanacağı kesinleşti. Bunların yanında 16 GB RAM ve 3,5 mm ses jakı bulunacak olan Black Shark 3‘ün tanıtım tarihi 3 Mart olarak gözüküyor.